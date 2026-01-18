تسريب جديد يكشف ملامح iPhone 18 Pro قبل الإطلاق

أظهر فيديو تصوّري جديد من John Prosser وAsher Dipprey ما يُقال إنها أهم ملامح تصميم ومواصفات سلسلة iPhone 18 Pro لعام 2026، استنادًا إلى تسريبات وتحليلات سابقة موثوقة.

ووفق التقرير، ستقدم آبل هذا العام هاتفين فقط من الفئة Pro هما iPhone 18 Pro و iPhone 18 Pro Max إلى جانب أول iPhone Fold قابل للطي، بينما يُتوقع أن تصل الطرز “العادية” من iPhone 18 في عام 2027، ما يعني أن من يريد شراء آيفون جديد في 2026 غالبًا سيحتاج للاختيار بين طرازات Pro الأعلى سعرًا أو هاتف Fold الأغلى ثمنًا.

تصميم بفتحة ثقب وكاميرا Face ID أسفل الشاشة

يوضح الفيديو أن آبل تستعد للتخلي عن الشكل التقليدي لوحدة Dynamic Island الظاهرة حاليًا، والانتقال إلى تصميم ثقب صغير في الشاشة على طريقة العديد من هواتف أندرويد، مع إخفاء مستشعرات Face ID تحت شاشة العرض.

تشير النماذج الأولية التي استندت إليها التسريبات إلى أن Dynamic Island لن تختفي كوظيفة برمجية، لكنها ستندمج داخل فتحة أصغر على يسار الجزء العلوي من الشاشة، ما يمنح الواجهة الأمامية مظهرًا أنظف وأكثر حداثة.

في المقابل، سيحصل iPhone Fold – بحسب التسريبات ذاتها – على مستشعر Touch ID وكاميرا FaceTime على شكل ثقب في كلا شاشتيه، مع الاحتفاظ بنظام مصادقة مزدوج يناسب طبيعة الجهاز القابل للطي، في تمايز واضح بين فلسفة تصميم Fold وبين هواتف iPhone 18 Pro المسطّحة.

ثلاثة ألوان تجريبية بينها الأحمر البرغندي

يتناول الفيديو أيضًا خيارات الألوان التي تختبرها آبل حاليًا لطرازات iPhone 18 Pro، رغم أن القرار النهائي لم يُحسم بعد بحسب John Prosser.

تشير المعلومات إلى أن الشركة تجرب على الأقل ثلاثة ألوان جديدة هي: البني، والبنفسجي، والأحمر البرغندي (Burgundy Red)، وهي درجات تتماشى مع تسريبات سابقة حول نية آبل إدخال ألوان أكثر جرأة وتميّزًا في فئة Pro.

يُرجّح أن تعتمد آبل لونًا واحدًا فقط أو أكثر من هذه الخيارات الثلاثة في المنتج النهائي، مع احتمال ظهور بعض هذه الدرجات حصريًا في طراز Pro Max أو في أسواق محددة، كما فعلت سابقًا مع ألوان خاصة في أجيال سابقة من الآيفون.

معالج Apple A20 بتقنية 2 نانومتر ومودم C2 جديد

على مستوى العتاد الداخلي، يتوقع التقرير أن تعتمد هواتف iPhone 18 Pro و18 Pro Max على أول معالج من آبل بتقنية تصنيع 2 نانومتر، يُرجَّح أن يحمل اسم Apple A20، ليقدّم قفزة في الأداء والكفاءة مقارنةً بشريحة A19 في سلسلة iPhone 17.

إضافة إلى ذلك، تشير التسريبات إلى أن آبل ستطرح مودم اتصال جديدًا باسم Apple C2 من تطويرها الداخلي، ليستبدل شرائح كوالكوم الحالية في الآيفون ويمهّد تدريجيًا للتخلص من اعتمادها على مودمات Qualcomm في الهواتف والأجهزة اللوحية.

يتوقع محللون بارزون كذلك أن تدعم السلسلة الجديدة تقنية 5G عبر الأقمار الاصطناعية (5G NTN)، إلى جانب ميزة الطوارئ عبر الأقمار الاصطناعية المتاحة حاليًا، لكن هذا الدعم لا يزال غير مؤكد رسميًا.

كما تتحدث الشائعات عن فتحة عدسة متغيّرة في الكاميرا الرئيسية تستهدف المستخدمين المحترفين في التصوير الفوتوغرافي، بما يتيح تحكمًا أكبر في عمق الميدان وجودة الصورة في ظروف الإضاءة المختلفة.

بهذا، يقدم الفيديو التسريبي صورة مبكرة عن iPhone 18 Pro كجيل يركّز على تحديثات جوهرية في التصميم الأمامي، وعتاد داخلي جديد بالكامل، وتجارب ألوان مختلفة، مع استمرار آبل في سياسة التمايز الواضح بين فئة Pro، وهاتفها القابل للطي، والطرازات العادية التي تأجلت إلى العام التالي.