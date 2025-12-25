أخبار التكنولوجيا | أرخص 5 تابلت في مصر 2025.. آبل تكشف عن تصميم أول آيفون قابل للطي iPhone Fold

نشر موقع "صدى البلد"، مجموعة من الموضوعات الخاصة بأحدث أخبار التكنولوجيا خلال الساعات الماضية، تناولت أخبارًا وتقارير عن أحدث التقنيات، نستعرض أبرزها فيما يلي:



شهد عام 2025 نقلة نوعية في مسيرة تطبيق واتساب، مع حزمة واسعة من التحديثات والميزات التي أعادت تعريف تجربة التواصل اليومي لمليارات المستخدمين حول العالم.

أرخص 5 تابلت في مصر تشهد إقبالًا متزايدًا بين المستخدمين الباحثين عن أجهزة لوحية بأسعار اقتصادية تناسب الدراسة، الترفيه والاستخدام اليومي.

شهد عام 2025 ظاهرة غير مسبوقة من تسريح الوظائف في العديد من شركات التكنولوجيا الكبرى، حيث أرجع العديد منها هذه التسريحات إلى استبدالها بأتمتة الذكاء الاصطناعي، وفقا لشركة الاستشارات Challenger, Gray & Christmas، تسببت التكنولوجيا في تسريح حوالي 55000 وظيفة في لهذا العام.

أعلنت شركة OpenAI، أنه رغم أن متصفحات الذكاء الاصطناعي قد لا تكون محمية بالكامل من هجمات "حقن الأوامر" Prompt Injection، إلا أن هذا لا يعني أن الصناعة يجب أن تتخلى عن الفكرة أو تعترف بالهزيمة أمام المحتالين، بل هناك طرق لتحسين الأمان وتعزيز المنتجات لمواجهة هذه المخاطر.

كشف تقرير جديد أن شركة آبل قد تطلق آيفون 18 في ربيع 2026، وهو موعد أسرع بكثير من التوقعات السابقة، فعادة ما تطلق آبل هواتف آيفون في شهر سبتمبر، وهو ما حدث منذ عام 2011 مع استثناءين فقط: آيفون 4s في أكتوبر 2011 وآيفون 12 في أكتوبر 2020 بسبب جائحة كوفيد.

كشف فريق البحث في شركة علي بابا عن نموذج جديد من الذكاء الاصطناعي يسمى Qwen، قادر على استنساخ الأصوات باستخدام 3 ثوان فقط من التسجيلات الصوتية.

أعلنت شركة هونر عن إطلاق هاتفها الذكي الجديد Honor Play 10A في السوق الصينية، والذي يأتي مع مواصفات موجهة للمستخدمين الذين يبحثون عن جهاز اقتصادي الأداء.



بعد شهور من الشائعات، ظهر هاتف iPhone Fold القابل للطي من آبل في أولى الصور المسربة التي تظهر تصميمه بشكل لافت.