أخبار التكنولوجيا | أرخص 5 تابلت في مصر 2025.. آبل تكشف عن تصميم أول آيفون قابل للطي iPhone Fold

لبنان: الجيش الإسرائيلي ينفذ عمليات برية في قرية قرب المطلة
هل نسيان رفع اليدين عند تكبيرة الإحرام يبطل الصلاة؟.. اعرف رأي الشرع
سعر الجنيه الذهب في مصر اليوم
أرقام رسمية تكشف أسرار الخريطة التعليمية في مصر .. ماذا أعلن الوزير؟
ترامب يتابع رحلات سانتا كلوز ويؤكد للأطفال: لا "بابا نويل الشرير" في أمريكا
دعاء الخامس من شهر رجب لفك الكرب.. ردده يفرج الله همك
كيف نواجه أزمة الغذاء؟.. صناع قرار يضعون الابتكار والاستثمار على رأس الأولويات
ترامب خلال تهنئته بعيد الميلاد يصف خصومه بـ "حثالة اليسار الراديكالي"
صدامات قوية في السعودية ومصر.. مباريات اليوم الخميس 25 ديسمبر 2025
الإفتاء تحسم الجدل حول حكم تهنئة المسيحيين برأس السنة الميلادية
وفقا لآخر تحديثات.. أسعار العملات الأجنبية في مصر مستهل اليوم
أولويات الحكومة.. مدبولي: إدارة ملف الدين دون تحميل المواطن أية أعباء
أرخص 5 تابلت في مصر 2025.. آبل تكشف عن تصميم أول آيفون قابل للطي iPhone Fold

نشر موقع "صدى البلد"، مجموعة من الموضوعات الخاصة بأحدث أخبار التكنولوجيا خلال الساعات الماضية، تناولت أخبارًا وتقارير عن أحدث التقنيات، نستعرض أبرزها فيما يلي:
 

حصاد 2025.. أبرز مزايا واتساب التي أطلقت خلال العام
 

شهد عام 2025 نقلة نوعية في مسيرة تطبيق واتساب، مع حزمة واسعة من التحديثات والميزات التي أعادت تعريف تجربة التواصل اليومي لمليارات المستخدمين حول العالم.

لن تصدق الأسعار.. أرخص 5 تابلت في مصر 2025
 

أرخص 5 تابلت في مصر تشهد إقبالًا متزايدًا بين المستخدمين الباحثين عن أجهزة لوحية بأسعار اقتصادية تناسب الدراسة، الترفيه والاستخدام اليومي. 


حصاد 2025.. إقالات بالآلاف تعلنها عملاقة التكنولوجيا على مدار العام
 

شهد عام 2025 ظاهرة غير مسبوقة من تسريح الوظائف في العديد من شركات التكنولوجيا الكبرى، حيث أرجع العديد منها هذه التسريحات إلى استبدالها بأتمتة الذكاء الاصطناعي، وفقا لشركة الاستشارات Challenger, Gray & Christmas، تسببت التكنولوجيا في تسريح حوالي 55000 وظيفة في لهذا العام.

OpenAI تحذر.. الهجمات السيبرانية تهدد متصفح "أطلس" بشكل مستمر

أعلنت شركة OpenAI، أنه رغم أن متصفحات الذكاء الاصطناعي قد لا تكون محمية بالكامل من هجمات "حقن الأوامر" Prompt Injection، إلا أن هذا لا يعني أن الصناعة يجب أن تتخلى عن الفكرة أو تعترف بالهزيمة أمام المحتالين، بل هناك طرق لتحسين الأمان وتعزيز المنتجات لمواجهة هذه المخاطر.

آيفون 18 برو.. 12 ميزة جديدة قادمة العام المقبل

كشف تقرير جديد أن شركة آبل قد تطلق آيفون 18 في ربيع 2026، وهو موعد أسرع بكثير من التوقعات السابقة، فعادة ما تطلق آبل هواتف آيفون في شهر سبتمبر، وهو ما حدث منذ عام 2011 مع استثناءين فقط: آيفون 4s في أكتوبر 2011 وآيفون 12 في أكتوبر 2020 بسبب جائحة كوفيد.

نموذج علي بابا الجديد.. Qwen ثورة في استنساخ الصوت بـ3 ثوانٍ فقط

كشف فريق البحث في شركة علي بابا عن نموذج جديد من الذكاء الاصطناعي يسمى Qwen، قادر على استنساخ الأصوات باستخدام 3 ثوان فقط من التسجيلات الصوتية.

«هونر» تطلق هاتف Honor Play 10A بسعر اقتصادي وبطارية ضخمة | اعرف مواصفاته

 

أعلنت شركة هونر عن إطلاق هاتفها الذكي الجديد Honor Play 10A في السوق الصينية، والذي يأتي مع مواصفات موجهة للمستخدمين الذين يبحثون عن جهاز اقتصادي الأداء.
 

بشاشة خالية من التجاعيد.. آبل تكشف عن تصميم أول آيفون قابل للطي iPhone Fold
 

بعد شهور من الشائعات، ظهر هاتف iPhone Fold القابل للطي من آبل في أولى الصور المسربة التي تظهر تصميمه بشكل لافت. 

