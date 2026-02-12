مي سليم تخطف الأنظار بإطلالة رياضية

شاركت الفنانة مي سليم، صورة جديدة في أحدث ظهور، عبر حسابها الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي انستجرام.

وخطفت مي سليم الأنظار بإطلالة كاجوال رياضية، لاقت تفاعلا كبيرا من جمهورها ومتابعيها.

وانتهت النجمة مي سليم من تصوير آخر مشاهدها ضمن أحداث مسلسل "روج أسود" خلال اليومين الماضيين، بعد أن عاد فريق العمل لاستكمال التصوير الذي توقف لفترة طويلة، اذ صورت مي مشاهدها الأخيرة، لتودع العمل بالكامل الذي استغرق تصويره أكثر من عامين، في انتظار عرضه ضمن خريطة موسم دراما رمضان 2026.

وتخوض مي سليم من خلال مسلسل "روج أسود" المقرر عرضه عبر شاشتي النهار والمحور إلى جانب عدد من القنوات الأخرى، تجربة درامية مختلفة ذات طابع اجتماعي إنساني، حيث يناقش مي في القصة الخاصة بها، قضية سرقة الأعضاء البشرية، من خلال معالجة درامية واقعية تلامس معاناة إنسانية حقيقية وتكشف جوانب مظلمة من هذا الملف الشائك.

وتجسد مي سليم خلال أحداث العمل شخصية ريم، وهي فتاة بسيطة تعيش حياة قاسية برفقة والدتها، تدخل ريم في تجربة زواج تنتهي بمأساة، بعدما تتعرض للخداع على يد زوجها الذي يستغل ثقتها ويقدم على سرقة كليتها، قبل أن يتخلى عنها ويتركها تواجه مصيراً قاسياً ومعاناة نفسية وجسدية كبيرة، وتستند هذه القصة إلى وقائع حقيقية.