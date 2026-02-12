قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
بسبب الرخصة الإفريقية| تحرك جديد في الزمالك لحل أزمة القيد
شعبة الملابس تكشف تفاصيل الأوكازيون الشتوي في الأسواق المصرية|فيديو
مواعيد الامتحان الإلكتروني لمسابقة 4500 طبيب بيطري بنظام الاستعانة
وزيرا التموين و التنمية المحلية ومحافظ القليوبية يفتتحون معرضي أهلا رمضان وتمور مطروح
لشحن الهاتف بأمان.. خبير يحذر من أخطاء تسبب حرائق بالمنزل| فيديو
مدبولي يكرم الوزراء السابقين في حضور الجدد
تشريعية النواب: إلغاء وزارة قطاع الأعمال يفرض أسئلة مصيرية حول أصول الدولة
دونجا ينقذ الزمالك من ورطة قبل رمضان| تطور جديد
محافظ شمال سيناء يوضح خريطة المعابر لوفد سويدي فنلندي
تفاصيل افتتاح مجزر كفر شكر| الأول من نوعه في مصر يعمل وفق الكود العالمي للمجازر.. صور
التعليم: جدول امتحانات الثانوية العامة 2026 المتداول بفيس بوك "مزيف"
حاملة الطائرات الثانية نحو الشرق الأوسط.. ماذا يحدث بين أمريكا وإيران؟
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

فن وثقافة

مي سليم تخطف الأنظار بإطلالة رياضية

مي سليم
مي سليم
سارة عبد الله

شاركت الفنانة مي سليم، صورة جديدة في أحدث ظهور، عبر حسابها الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي انستجرام.

وخطفت مي سليم الأنظار بإطلالة كاجوال رياضية، لاقت تفاعلا كبيرا من جمهورها ومتابعيها.

وانتهت النجمة مي سليم من تصوير آخر مشاهدها ضمن أحداث مسلسل "روج أسود" خلال اليومين الماضيين، بعد أن عاد فريق العمل لاستكمال التصوير الذي توقف لفترة طويلة، اذ صورت مي مشاهدها الأخيرة، لتودع العمل بالكامل الذي استغرق تصويره أكثر من عامين، في انتظار عرضه ضمن خريطة موسم دراما رمضان 2026.

وتخوض مي سليم من خلال مسلسل "روج أسود" المقرر عرضه عبر شاشتي النهار والمحور إلى جانب عدد من القنوات الأخرى، تجربة درامية مختلفة ذات طابع اجتماعي إنساني، حيث يناقش مي في القصة الخاصة بها، قضية سرقة الأعضاء البشرية، من خلال معالجة درامية واقعية تلامس معاناة إنسانية حقيقية وتكشف جوانب مظلمة من هذا الملف الشائك.

وتجسد مي سليم خلال أحداث العمل شخصية ريم، وهي فتاة بسيطة تعيش حياة قاسية برفقة والدتها، تدخل ريم في تجربة زواج تنتهي بمأساة، بعدما تتعرض للخداع على يد زوجها الذي يستغل ثقتها ويقدم على سرقة كليتها، قبل أن يتخلى عنها ويتركها تواجه مصيراً قاسياً ومعاناة نفسية وجسدية كبيرة، وتستند هذه القصة إلى وقائع حقيقية.

مي سليم اطلالة مي سليم روج أسود

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

لقاء الخميسي

الستر اتشال عنا في لحظة.. لقاء الخميسي تروي كواليس زواج عبد المنصف الثاني

الدواجن

بعد قرار استيراد الفراخ.. أسعار الدواجن والبانيه تفاجئ الجميع

فريق الأهلي

7.5 مليون دولار.. تفاصيل عرض بيراميدز لإغراء نجم الأهلي

محمد عبد المنصف

رد غير متوقع من عبد المنصف على اعترافات لقاء الخميسي الصادمة

مشغولات ذهبية- صورة أرشيفية

سعر الذهب في مصر مستهل التعاملات الصباحية اليوم الخميس

دار الإفتاء

هل من مات في شهر رمضان يدخل الجنة بغير حساب؟.. الإفتاء تحسم الجدل

سعر الدولار مقابل الجنيه

سعر الدولار مقابل الجنيه اليوم الخميس 12 فبراير 2026

محمد صلاح

بعد أسيست سندرلاند.. إنجاز تاريخي جديد لصلاح في البريميرليج

ترشيحاتنا

جانب دن ملتقى السيرة النبوية بالجامع الأزهر

ملتقى السيرة النبوية بالجامع الأزهر: سعد بن أبي وقاص نموذج للثبات أمام الابتلاء

د. نهلة الصعيدي مستشار شيخ الأزهر

مستشار شيخ الأزهر: نصوص المواريث عدل إلهي وليست حسابات فقط

دار الإفتاء

ما الفرق الفقهي بين النصيحة والتشهير؟.. أمين الإفتاء يجيب

بالصور

بالطعم البلدى.. طاجن سجق بالبطاطس والجزر

بالطعم البلدى.. طاجن سجق بالبطاطس والجزر
بالطعم البلدى.. طاجن سجق بالبطاطس والجزر
بالطعم البلدى.. طاجن سجق بالبطاطس والجزر

أغذية لا غنى عنها.. كيف تتخلص من الكرش بسبب القولون؟

كيف تتخلص من الكرش بسبب القولون..
كيف تتخلص من الكرش بسبب القولون..
كيف تتخلص من الكرش بسبب القولون..

سعر ومواصفات بيجو 301 موديل 2016

بيجو 301 موديل 2016
بيجو 301 موديل 2016
بيجو 301 موديل 2016

عصائر رمضان.. طريقة عمل بودرة الكركديه عناب

عصائر رمضان..طريقة عمل بودرة الكركديه ( العناب)
عصائر رمضان..طريقة عمل بودرة الكركديه ( العناب)
عصائر رمضان..طريقة عمل بودرة الكركديه ( العناب)

ﻣﻘﺎﻻﺕ

محمد ماهر

محمد ماهر يكتب: من خارج الخط

ياسر إبراهيم عبيدو

ياسر إبراهيم عبيدو يكتب: الإمام الأريب.. منارة الاعتدال في عالم تتقاذفه أمواج الفتن والجور

محمد مندور

محمد مندور يكتب: نحو حلول لأزمة اللغة العربية

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب: هندسة العلاقة بين الروح والجسد

د. منصور المغربي

د. منصور المغربي يكتب: الجسد بعد الموت… بين إنسانية الطب وحرمة الوجدان

المزيد