قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
15.7 مليون سائح.. خريطة مضاعفة عوائد السياحة المصرية إلى 30 مليار دولار
مستشار مجلس الوزراء: الدولة تعمل من أجل المواطن البسيط والمرحلة المقبلة لقطف ثمار الإصلاح
بالاتفاق بين الخطيب وأبو علي.. حارس الأهلي إلى المصري في يناير
أستراليا: اعتقال رجل بعد تأييده لهجوم سيدني على وسائل التواصل الاجتماعي
كأس أمم أفريقيا.. محمد عبدالجليل يتوقع نتيجة مباراة مصر وجنوب إفريقيا
قرآن الفجر.. عضو لجنة الفتوى بالأزهر يصحح اعتقادا خاطئا
تحذير من الأرصاد: شبورة مائية كثيفة تضرب الطرق صباحاً.. وهذه هي المناطق المتأثرة
محامي أمريكي: نتنياهو اعترف بأن تعيين بن غفير وسموتريتش كان "خطأً" ولم يُصلحه
قوات الأمن السورية تعتقل زعيم تنظيم داعش في دمشق
في غرفة الدمج.. مدرس عربي يهتك عرض طفل يعاني من تأخر ذهني بالهرم
موعد مباراة الأهلي والمصرية للاتصالات في كأس مصر 2025-2026
الخصوصية خط أحمر.. تعليق ناري من مفيدة شيحة على واقعة الفيشاوي
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

تكنولوجيا وسيارات

«هونر» تطلق هاتف Honor Play 10A بسعر اقتصادي وبطارية ضخمة | اعرف مواصفاته

Honor Play 10A
Honor Play 10A
شيماء عبد المنعم

أعلنت شركة هونر عن إطلاق هاتفها الذكي الجديد Honor Play 10A في السوق الصينية، والذي يأتي مع مواصفات موجهة للمستخدمين الذين يبحثون عن جهاز اقتصادي الأداء.

بينما تركز الأنظار على سلسلة هواتف هونر Honor Win الموجهة للأداء، جاء هذا الإصدار الجديد بهدوء ليناسب الفئة الاقتصادية مع سعر معقول، بطارية كبيرة، ومعالج Dimensity من ميدياتك.

مواصفات Honor Play 10A

يتميز هاتف Honor Play 10A بشاشة كبيرة من نوع LCD بحجم 6.75 بوصة، بدقة HD+ ومعدل تحديث 90 هرتز، بالإضافة إلى وضع الإضاءة المنخفضة لراحة العين و وضع الكتاب الإلكتروني. 

تحت الغطاء، يعمل هاتف Honor Play 10A بمعالج ميدياتك Dimensity 6300، مع ذاكرة وصول عشوائي تصل إلى 6 جيجابايت و 128 جيجابايت من سعة التخزين الداخلية. 

هاتف Honor Play 10A

كما يحتوي الهاتف على بطارية ضخمة بسعة 5300 مللي أمبير تدعم الشحن السلكي بسرعة 15 وات، تشير هونر إلى أن Honor Play 10A يوفر 65 ساعة من وضع الاستعداد مع إيقاف الشاشة حتى عند شحن البطارية بنسبة 10% فقط، و 3.4 ساعة من وقت المكالمات. 

ويعمل هاتف Honor Play 10A بنظام التشغيل Android 15 مع واجهة هونر MagicOS 9 المخصصة.

فيما يتعلق بالتصوير، يأتي هاتف Honor Play 10A بكاميرا خلفية بدقة 13 ميجابكسل، بينما تحتوي الجهة الأمامية على كاميرا بدقة 5 ميجابكسل لالتقاط الصور الشخصية ومكالمات الفيديو.

من أبرز مميزات الهاتف Honor Play 10A، وجود فتحة microSD لتوسيع مساحة التخزين، دعم خاصية فتح الهاتف باستخدام الوجه Face Unlock، دعم شريحة SIM مزدوجة من نوع نانو، هيكل مقاوم للصدمات.

تم إطلاق Honor Play 10A في الصين بثلاثة ألوان هي الأزرق المائي والأزرق السماوي، والأسود، يبدأ سعر الهاتف من 799 يوان (حوالي 114 دولارا) لنموذج بسعة 4 جيجابايت + 128 جيجابايت، بينما يأتي نموذج 6 جيجابايت + 128 جيجابايت بسعر 899 يوان (حوالي 128 دولار).

هونر Honor Play 10A هواتف هونر

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

وزير الأوقاف

قرار حاسم.. أول رد رسمي من الأوقاف على تشغيل مكبرات الصوت قبل الأذان

التصالح في مخالفات البناء

الحكومة تُعدل قانون التصالح في مخالفات البناء.. متى آخر موعد؟

حالة الطقس غدا .. الأرصاد تحذر من أمطار في هذه المناطق

حالة الطقس غدا .. الأرصاد تحذر من أمطار في هذه المناطق

أرشيفية

مفاجأة.. مدير العلاقات العامة بوزارة البيئة المرتشي: الوزيرة ساعدتني لنقل ابنتي وكرمتني

وزير الأوقاف

الأوقاف تتخذ إجراءات عاجلة بعد خلاف مواطن وعامل حول مستوى صوت مكبرات المسجد

سعر الذهب في مصر

تراجع طفيف.. سعر جرام الذهب عيار 21 نهاية تعاملات اليوم

تعرف على موعد حجز شقق الإسكان الجديدة 2025 وتقسيط حتى 20 عاما

بمقدم 100 ألف جنيه| موعد حجز شقق الإسكان الجديدة 2025 وتقسيط حتى 20 عاما

حقيقة انفصال منى زكي وأحمد حلمي

بعد نجاح فيلم الست.. هل تم انفصال منى زكي وأحمد حلمي؟

ترشيحاتنا

بالأرقام.. كيف يستنزف تهريب الوقود الخزينة الإيرانية؟

بالأرقام.. كيف يستنزف تهريب الوقود الخزينة الإيرانية؟

روسيا تخطط لبناء مفاعل قمري بحلول عام 2036

روسيا تخطط لبناء مفاعل قمري بحلول عام 2036

"ساعة الصفر" تقترب: حشد عسكري أمريكي غير مسبوق لإنهاء حكم مادورو

ساعة الصفر تقترب: حشد عسكري أمريكي غير مسبوق لإنهاء حكم مادورو

بالصور

أفضل كيك شتوي بـ 5 حبات فقط.. طريقة كيكة التمر

افضل كيك شتوى بـ 5 حبات فقط .. طريقة كيكة التمر
افضل كيك شتوى بـ 5 حبات فقط .. طريقة كيكة التمر
افضل كيك شتوى بـ 5 حبات فقط .. طريقة كيكة التمر

إليسا تحتفل بالكريسماس بفستان أحمر قطيفة.. شاهد

إليسا تحتفل بالكريسماس بفستان مخملي أحمر من تصميم نيكولا جبران
إليسا تحتفل بالكريسماس بفستان مخملي أحمر من تصميم نيكولا جبران
إليسا تحتفل بالكريسماس بفستان مخملي أحمر من تصميم نيكولا جبران

أبرزهم هند صبرى وأحمد عزمى .. نجوم الفن في عزاء الماكيير محمد عبد الحميد

نجوم الفن فى عزاء محمد عبد الحميد
نجوم الفن فى عزاء محمد عبد الحميد
نجوم الفن فى عزاء محمد عبد الحميد

أجرأ إطلالات سوزي الأردنية بعد تخفيف الحكم عليها لـ 6 أشهر

أجراء إطلالات سوزى الاردنية بعد تخفيف الحكم عليها لـ 6 أشهر
أجراء إطلالات سوزى الاردنية بعد تخفيف الحكم عليها لـ 6 أشهر
أجراء إطلالات سوزى الاردنية بعد تخفيف الحكم عليها لـ 6 أشهر

فيديو

جهاد حسام الدين

الشغل مع سلام ممتع.. جهاد حسام الدين تكشف حقيقة طرح جزء ثانٍ من "كارثة طبيعية"| خاص

الماكيير محمد عبد الحميد

فشل كلوى.. تفاصيل مرض خبير المكياج الراحل محمد عبد الحميد

ريهام عبد الغفور

كائنات حقيرة.. ريهام عبدالغفور تخرج عن صمتها بعد تداول صور مسيئة لها

سان فرانسيسكو الأميركية

تعطل جماعي لسيارات القيادة الذاتية في سان فرانسيسكو يثير التساؤلات

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

محمد ماهر

محمد ماهر يكتب: من خارج الخط

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب.. العلاقات التعويضية جروح تتنكر في شكل حب

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب.. حب من طرف مشوش

بلال قنديل

بلال قنديل يكتب: حياة بلا حياة

محمد السيد غنيم

محمد غنيم يكتب: لماذا ندرس اللغة العربية؟

المزيد