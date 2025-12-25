«هونر» تطلق هاتف Honor Play 10A بسعر اقتصادي وبطارية ضخمة | اعرف مواصفاته

أعلنت شركة هونر عن إطلاق هاتفها الذكي الجديد Honor Play 10A في السوق الصينية، والذي يأتي مع مواصفات موجهة للمستخدمين الذين يبحثون عن جهاز اقتصادي الأداء.

بينما تركز الأنظار على سلسلة هواتف هونر Honor Win الموجهة للأداء، جاء هذا الإصدار الجديد بهدوء ليناسب الفئة الاقتصادية مع سعر معقول، بطارية كبيرة، ومعالج Dimensity من ميدياتك.

مواصفات Honor Play 10A

يتميز هاتف Honor Play 10A بشاشة كبيرة من نوع LCD بحجم 6.75 بوصة، بدقة HD+ ومعدل تحديث 90 هرتز، بالإضافة إلى وضع الإضاءة المنخفضة لراحة العين و وضع الكتاب الإلكتروني.

تحت الغطاء، يعمل هاتف Honor Play 10A بمعالج ميدياتك Dimensity 6300، مع ذاكرة وصول عشوائي تصل إلى 6 جيجابايت و 128 جيجابايت من سعة التخزين الداخلية.

هاتف Honor Play 10A

كما يحتوي الهاتف على بطارية ضخمة بسعة 5300 مللي أمبير تدعم الشحن السلكي بسرعة 15 وات، تشير هونر إلى أن Honor Play 10A يوفر 65 ساعة من وضع الاستعداد مع إيقاف الشاشة حتى عند شحن البطارية بنسبة 10% فقط، و 3.4 ساعة من وقت المكالمات.

ويعمل هاتف Honor Play 10A بنظام التشغيل Android 15 مع واجهة هونر MagicOS 9 المخصصة.

فيما يتعلق بالتصوير، يأتي هاتف Honor Play 10A بكاميرا خلفية بدقة 13 ميجابكسل، بينما تحتوي الجهة الأمامية على كاميرا بدقة 5 ميجابكسل لالتقاط الصور الشخصية ومكالمات الفيديو.

من أبرز مميزات الهاتف Honor Play 10A، وجود فتحة microSD لتوسيع مساحة التخزين، دعم خاصية فتح الهاتف باستخدام الوجه Face Unlock، دعم شريحة SIM مزدوجة من نوع نانو، هيكل مقاوم للصدمات.

تم إطلاق Honor Play 10A في الصين بثلاثة ألوان هي الأزرق المائي والأزرق السماوي، والأسود، يبدأ سعر الهاتف من 799 يوان (حوالي 114 دولارا) لنموذج بسعة 4 جيجابايت + 128 جيجابايت، بينما يأتي نموذج 6 جيجابايت + 128 جيجابايت بسعر 899 يوان (حوالي 128 دولار).