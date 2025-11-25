مميزات قوية وسعر متميز.. مواصفات هاتف هونر 400 الجديد

أطلقت شركة هونر رسميًا هاتفيها الذكيين Honor 500 وHonor 500 Pro في الصين، بعد موجة من التسريبات.

يأتي أداء فائق، وعمر بطارية أطول، وتجربة بصرية مُحسّنة في تصميم نحيف.



مواصفات هواتف Honor 500 و 500 Pro



يتميز كلا الطرازين بشاشة AMOLED مسطحة مقاس 6.55 بوصة بدقة 1.5K (2736 × 1264 بكسل)، مما يوفر كثافة بكسل عالية تبلغ 460 بكسل لكل بوصة. تدعم الشاشة معدل تحديث 120 هرتز .

وأضافت Honor تقنية Motion Blur Relief Display من الجيل الثاني، والتي تعمل تلقائيًا في المركبات المتحركة. يبلغ سمك حواف الشاشة 1.05 مم فقط.

مواصفات هاتف Honor 500

يعمل هاتف Honor 500 بمعالج Snapdragon 8s من الجيل الرابع ويدعم كلا الجهازين محرك Honor Phantom Engine، مما يسمح للهاتفين بالحفاظ على معدل إطارات ثابت يبلغ 120 إطارًا في الثانية في لعبة MOBA الشهيرة، مع معدل إطارات منخفض بنسبة 1% يصل إلى 118.4 إطارًا في الثانية، ومعدل تذبذب يُزعم أنه 0.00%.

هاتف هونر

يعمل كلا الهاتفين الذكيين بنظام MagicOS 10.0 المستند إلى أندرويد 16. تدعم الواجهة المُخصصة ميزات تصوير متقدمة ومشاركة الملفات عبر منصات متعددة، بما في ذلك خيار "النقر للنقل" الجديد على نظام iOS، والذي يُمكنه نقل عشر صور حية في ثانية واحدة.

تعد سلسلة هواتف Honor 500 مزودة بكاميرا رئيسية بدقة 200 ميجابكسل مزودة بمستشعر CMOS مقاس 1/1.4 بوصة، وتزعم Honor أنها الأكبر في فئتها بهذا السعر.

يتضمن كلا الطرازين كاميرا واسعة الزاوية بدقة 12 ميجابكسل مع ضبط تلقائي للصورة، بينما يضيف إصدار Pro عدسة تصوير بورتريه مقربة 3x بدقة 50 ميجابكسل مع تثبيت بصري للصورة.

مواصفات هونر 500 برو



في الجهة الأمامية، يحمل كلا الطرازين كاميرا سيلفي بدقة 50 ميجابكسل تدعم تصوير فيديو بدقة 4K، وكاميرا عمق ثلاثية الأبعاد مخصصة لالتقاط صور بورتريه محسنة. كما يتميزان بمفتاح اختصار مخصص للكاميرا على الجانب يتيح الوصول الفوري إلى تطبيق الكاميرا، حتى عندما تكون الشاشة مغلقة.

تحتوي هذه المجموعة على بطارية بسعة 8000 مللي أمبير/ساعة، تزعم Honor أنها الأكبر في فئتها، مع الحفاظ على تصميم نحيف بسُمك 7.75 مم. تدعم الهواتف الشحن السريع السلكي بقوة 80 واط، والشحن العكسي السلكي بقوة 27 واط، والشحن اللاسلكي بقوة 50 واط (لإصدار Pro فقط).

يأتي هاتف Honor بتصنيفات IP68 وIP69 وIP69K لمقاومة الغبار والماء. يتميز طراز Pro بمستشعر بصمة بالموجات فوق الصوتية، بينما يستخدم الطراز العادي مستشعرًا بصريًا.

السعر والتوافر

12 جيجابايت + 256 جيجابايت: 2699 يوان (380 دولارًا أمريكيًا)

12 جيجابايت + 512 جيجابايت: 2999 يوان (421 دولارًا أمريكيًا)

16 جيجابايت + 512 جيجابايت: 3299 يوان (464 دولارًا أمريكيًا)

هونر 500 برو:

12 جيجابايت + 256 جيجابايت: 3,599 يوان (506 دولارات أمريكية)

12 جيجابايت + 512 جيجابايت: 3899 يوان (548 دولارًا أمريكيًا)

16 جيجابايت + 512 جيجابايت: 4,199 يوان (590 دولارًا أمريكيًا)

16 جيجابايت + 1 تيرابايت: 4799 يوان (675 دولارًا أمريكيًا)