المركز القومي للسينما يقيم فعاليات نادي سينما المرأة بعرض 8 أفلام قصيرة بالهناجر

يقيم المركز القومي للسينما برئاسة الدكتور أحمد صالح فعاليات نادي سينما المرأة تحت إدارة الناقدة السينمائية شاهنده محمد علي، وذلك يوم الاثنين الموافق 16 فبراير في تمام الساعة السادسة مساءً بسينما الهناجر بدار الأوبرا المصرية.

تتضمن الفعالية عرض أفلام «ولا عزاء للسيدات» إخراج محمد زين، و«آخر ليالي الصيف» إخراج فاطمة ياسر، و«سوا» فكرة وإخراج محمد سامح، و«العائد» سيناريو وإخراج أسامة الكاشف ، و«في أمل» سيناريو وإخراج أحمد عبد المعبود، و«عنق الزجاجة» سيناريو وإخراج عمرو السعداوي، و«حلمك يا دنيا» تأليف وإخراج رامي رأفت، و«السمارتوفوبيا» تأليف وإخراج نور أبو العلا.

وعقب العروض تُقام ندوة تديرها الناقدة شاهندة محمد علي لمناقشة الأفلام مع صناعها والجمهور، في إطار حرص النادي على تعزيز الحوار السينمائي ودعم التجارب الإبداعية المرتبطة بقضايا السينما والمرأة و عامة للجمهور ومحبي السينما لحضور فعاليات النادي.