الفلبين.. مصرع 7 أشخاص وفقدان 144 في غرق قارب
مواعيد مباريات اليوم الإثنين 26 - 1 - 2026 والقنوات الناقلة
ليلة النصف من شعبان .. موعدها وأفضل عبادة تغتنم بها الثواب
مسؤول أمريكي رفيع المستوى: نتوقع فتح معبر رفح بنهاية الأسبوع
تحطم طائرة خاصة تقل 8 أشخاص في مطار بانجور بأمريكا
الزمالك يشترط 3 ملايين دولار للموافقة على رحيل حارسه إلى البرتغال
عاودت الصعود.. أسعار الدواجن والبانيه اليوم الإثنين بالأسواق
دعاء الفجر للرزق في السابع من شعبان.. اغتنم أوقات الاستجابة بعد الصلاة
ماذا تقدم تويوتا برادو 2026.. وكم سعرها في السوق السعودي؟
إيران تتوعد برد واسع| تجهيز آلاف الصواريخ.. وواشنطن تجري تدريبا إقليميا
زلازل محتملة وتوقعات مثيرة.. الخبير الهولندي يثير الجدل مجددا مع مطلع 2026
بداية شهر رمضان 2026.. اعرف موعد أول يوم وعدد ساعات الصيام
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

ساعة أبل تكشف بدقة مرض خطير بالقلب تفوق الفحوصات التقليدية

ساعة أبل
ساعة أبل
احمد الشريف

كشفت دراسة علمية حديثة أن خاصية تسجيل تخطيط القلب في ساعة أبل تتفوق في كشف الرجفان الأذيني" وهو اضطراب يجعل نبضات القلب غير منتظمة" مقارنة بالتخطيط التقليدي الطبي، مع دقة تصل إلى 95% في النتائج.​

نتائج الدراسة الرئيسية

شملت الدراسة المنشورة في مجلة JACC Advances عام 2025 تحليل 11 بحثًا على 4241 مشاركًا بمتوسط عمر 62 عامًا، حيث سجلت ساعة أبل حساسية 94.8% ونوعية 95% عند مقارنتها بـ12 قيادة تخطيط قلب الذهبي القياسي.

أظهر المنحنى التشخيصي كفاءة عالية بنسبة 96%، مما يجعلها أداة مريحة للكشف المبكر عن الرجفان الأذيني الذي يهدد بجلطات دماغية.​

كيف تعمل التقنية

يعتمد Apple Watch على مستشعر بصري يرصد تغيرات النبض، ويسمح بتسجيل تخطيط قلب لـ30 ثانية بضغطة بسيطة على التاج الرقمي، مشابهًا لقيادة واحدة من التخطيط التقليدي. 

أكدت الدراسة الفلبينية عام 2024 دقة 100% حساسية و99.1% نوعية للتسجيل اليدوي مقارنة بمراقب هولتر 24 ساعة، رغم ضعف التنبيه التلقائي.

فوائد للمرضى في مصر

في مصر، حيث يصيب الرجفان الأذيني ملايين البالغين فوق 55 عامًا، توفر ساعة أبل مراقبة يومية سهلة دون الحاجة لزيارات مستشفيات مزدحمة، مما يساعد في الوقاية من السكتات، وافق الـFDA الأمريكي على الاستخدام منذ 2018 كأداة غير طبية رسمية.

الحدود والتوصيات

رغم الدقة العالية، أشارت الدراسات إلى تباين في النتائج بسبب عوامل مثل الحركة أو الجلد الجاف، ولا تحل محل الفحص الطبي المتخصص. 

ينصح باستشارة الطبيب لتأكيد النتائج، مع حاجة لدراسات إضافية على مجموعات أكبر.

ساعة أبل أبل Apple Watch تخطيط قلب دقة ساعة أبل طبية رجفان أذيني مصر فحص قلب ساعة ذكية سكتة دماغية وقاية كشف الرجفان الأذيني

عمرو سعد

رمضان 2026.. طرح البرومو الدعائي الثاني لمسلسل إفراج من بطولة عمرو سعد

