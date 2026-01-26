ساعة أبل تكشف بدقة مرض خطير بالقلب تفوق الفحوصات التقليدية

كشفت دراسة علمية حديثة أن خاصية تسجيل تخطيط القلب في ساعة أبل تتفوق في كشف الرجفان الأذيني" وهو اضطراب يجعل نبضات القلب غير منتظمة" مقارنة بالتخطيط التقليدي الطبي، مع دقة تصل إلى 95% في النتائج.​

نتائج الدراسة الرئيسية

شملت الدراسة المنشورة في مجلة JACC Advances عام 2025 تحليل 11 بحثًا على 4241 مشاركًا بمتوسط عمر 62 عامًا، حيث سجلت ساعة أبل حساسية 94.8% ونوعية 95% عند مقارنتها بـ12 قيادة تخطيط قلب الذهبي القياسي.

أظهر المنحنى التشخيصي كفاءة عالية بنسبة 96%، مما يجعلها أداة مريحة للكشف المبكر عن الرجفان الأذيني الذي يهدد بجلطات دماغية.​

كيف تعمل التقنية

يعتمد Apple Watch على مستشعر بصري يرصد تغيرات النبض، ويسمح بتسجيل تخطيط قلب لـ30 ثانية بضغطة بسيطة على التاج الرقمي، مشابهًا لقيادة واحدة من التخطيط التقليدي.

أكدت الدراسة الفلبينية عام 2024 دقة 100% حساسية و99.1% نوعية للتسجيل اليدوي مقارنة بمراقب هولتر 24 ساعة، رغم ضعف التنبيه التلقائي.

فوائد للمرضى في مصر

في مصر، حيث يصيب الرجفان الأذيني ملايين البالغين فوق 55 عامًا، توفر ساعة أبل مراقبة يومية سهلة دون الحاجة لزيارات مستشفيات مزدحمة، مما يساعد في الوقاية من السكتات، وافق الـFDA الأمريكي على الاستخدام منذ 2018 كأداة غير طبية رسمية.

الحدود والتوصيات

رغم الدقة العالية، أشارت الدراسات إلى تباين في النتائج بسبب عوامل مثل الحركة أو الجلد الجاف، ولا تحل محل الفحص الطبي المتخصص.

ينصح باستشارة الطبيب لتأكيد النتائج، مع حاجة لدراسات إضافية على مجموعات أكبر.