موعد طرح أرخص MacBook من أبل.. تعرف على مواصفاته الكاملة

قد تكون شركة آبل بصدد إعداد جهاز ماك بوك جديد للمبتدئين يستهدف المشترين الذين يرغبون في سهولة الحمل دون دفع أسعار الأجهزة الرائدة.

وفقًا لشركة TrendForce، تعمل الشركة على جهاز MacBook صغير الحجم بشاشة مقاس 12.9 بوصة، ومن المتوقع إطلاقه في ربيع عام 2026. وإذا كان هذا صحيحًا، فسيكون هذا الجهاز أصغر من تشكيلة MacBook Air الحالية، وسيمثل عودة Apple إلى أجهزة الكمبيوتر المحمولة الأصغر حجمًا بعد توقفها عن إنتاج MacBook مقاس 12 بوصة منذ سنوات.

على الجانب الآخر من المتوقع أن يكون حجم الشاشة أصغر قليلاً من شاشة MacBook Air مقاس 13.6 بوصة، إلا أن الحواف النحيفة ستحافظ على حجم الجهاز الإجمالي قريبًا من حجم لوحة المفاتيح القياسية. ويُشابه هذا النهج جهاز MacBook فائق الخفة مقاس 12 بوصة الذي باعته Apple بين عامي 2015 و2017، والذي نال استحسانًا لسهولة حمله، ولكنه تعرض لانتقادات متكررة بسبب ضعف أدائه.

مواصفات جهاز MacBook

ووفقا للتسريبات ، قد لا يكون الأداء هو المشكلة. تزعم شركة TrendForce أن جهاز MacBook الجديد قد يستخدم معالج Apple A18 Pro، وهو نفس المعالج الموجود في سلسلة iPhone 16 Pro. ورغم أنه ليس معالجًا من سلسلة M، إلا أن نتائج الاختبارات المعيارية تشير إلى قفزة نوعية مقارنةً بمعالجات Intel المستخدمة في الطراز القديم ذي الـ 12 بوصة.

لا يزال السعر غير واضح. مع ذلك، تشير شركة TrendForce إلى أن آبل قد تضع هذا الطراز في فئة سعرية أقل من MacBook Air، الذي يبدأ سعره حاليًا من حوالي 799 دولارًا في بعض الأسواق. وقد يساعد استخدام معالجات من فئة معالجات iPhone شركة آبل على التحكم في التكاليف، لا سيما مع استمرار ارتفاع أسعار الذاكرة .

ميزات جهاز MacBook

قد لا يكون هذا التوقيت مصادفة. يتوقع المحللون ارتفاعًا حادًا في أسعار أجهزة الكمبيوتر المحمولة عام 2026 ، مدفوعًا بنقص ذاكرة الوصول العشوائي الديناميكية (DRAM) المرتبط بالطلب المتزايد على خوادم الذكاء الاصطناعي.

ويُسهم طرح جهاز MacBook منخفض التكلفة في مساعدة شركة آبل على الحفاظ على قدرتها التنافسية في ظل معاناة مصنعي أجهزة الكمبيوتر من ضغوط العرض والأسعار.

حتى الآن، لا شيء رسمي. ولكن إذا ثبتت صحة التقرير، فقد تعيد آبل النظر في تصميم جهاز ماك بوك صغير الحجم، ولكن هذه المرة بتنازلات أقل بكثير من السابق.