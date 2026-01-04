قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
الأرصاد: غدا طقس مائل للدفء نهارا شديد البرودة ليلا والصغرى بالقاهرة 9
أخبار التوك شو| استقرار الطقس والعملات والذهب..والوطنية للانتخابات توجه رسالة للمصريين
مأساة الشاب أحمد مجدي وعنف الزوجات |جارة الضحية: توفي بعد الطعنة بـ 6دقائق
مصر وبنين .. الاتحاد البنيني يُشعل المُواجهة برسائل تحدٍ للفراعنة
جومانا مراد تبدأ تصوير مسلسلها الجديد مع المخرج سعد هنداوي
الرئيس السيسي يوفد مندوبًا لطائفة الأقباط الإنجيلية للتهنئة بعيد الميلاد المجيد
حسام حسن: صلاح أفضل لاعب فى العالم ويمتلك عقلية مختلفة.. فيديو
رقابة صارمة.. وزير الزراعة: سنضرب بيد من حديد على المتلاعبين بالأسمدة
أهلاوي أم زملكاوي.. آسر ياسين يكشف انتماءه الكروي
البابا تواضروس يستقبل رئيس وأعضاء مجلس القضاء الأعلى والنائب العام للتهنئة بعيد الميلاد المجيد
حسام حسن يكشف تفاصيل إصابة مصطفى محمد قبل لقاء بنين.. فيديو
خريطة الأمان وقت الأمطار.. الأرصاد تكشف عن مناطق تنجو من الطقس السىء
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

تكنولوجيا وسيارات

موعد طرح أرخص MacBook من أبل.. تعرف على مواصفاته الكاملة

جهاز ماك بوك جديد
جهاز ماك بوك جديد
لمياء الياسين

قد تكون شركة آبل بصدد إعداد جهاز ماك بوك جديد للمبتدئين يستهدف المشترين الذين يرغبون في سهولة الحمل دون دفع أسعار الأجهزة الرائدة.

وفقًا لشركة TrendForce، تعمل الشركة على جهاز MacBook صغير الحجم بشاشة مقاس 12.9 بوصة، ومن المتوقع إطلاقه في ربيع عام 2026. وإذا كان هذا صحيحًا، فسيكون هذا الجهاز أصغر من تشكيلة MacBook Air الحالية، وسيمثل عودة Apple إلى أجهزة الكمبيوتر المحمولة الأصغر حجمًا بعد توقفها عن إنتاج MacBook مقاس 12 بوصة منذ سنوات.

على الجانب الآخر من  المتوقع أن يكون حجم الشاشة أصغر قليلاً من شاشة MacBook Air مقاس 13.6 بوصة، إلا أن الحواف النحيفة ستحافظ على حجم الجهاز الإجمالي قريبًا من حجم لوحة المفاتيح القياسية. ويُشابه هذا النهج جهاز MacBook فائق الخفة مقاس 12 بوصة الذي باعته Apple بين عامي 2015 و2017، والذي نال استحسانًا لسهولة حمله، ولكنه تعرض لانتقادات متكررة بسبب ضعف أدائه.

مواصفات جهاز MacBook

مواصفات جهاز MacBook

ووفقا للتسريبات ، قد لا يكون الأداء هو المشكلة. تزعم شركة TrendForce أن جهاز MacBook الجديد قد يستخدم معالج Apple A18 Pro، وهو نفس المعالج الموجود في سلسلة iPhone 16 Pro. ورغم أنه ليس معالجًا من سلسلة M، إلا أن نتائج الاختبارات المعيارية تشير إلى قفزة نوعية مقارنةً بمعالجات Intel المستخدمة في الطراز القديم ذي الـ 12 بوصة. 

لا يزال السعر غير واضح. مع ذلك، تشير شركة TrendForce إلى أن آبل قد تضع هذا الطراز في فئة سعرية أقل من MacBook Air، الذي يبدأ سعره حاليًا من حوالي 799 دولارًا في بعض الأسواق. وقد يساعد استخدام معالجات من فئة معالجات iPhone شركة آبل على التحكم في التكاليف، لا سيما مع استمرار ارتفاع أسعار الذاكرة .

ميزات جهاز MacBook

قد لا يكون هذا التوقيت مصادفة. يتوقع المحللون ارتفاعًا حادًا في أسعار أجهزة الكمبيوتر المحمولة عام 2026 ، مدفوعًا بنقص ذاكرة الوصول العشوائي الديناميكية (DRAM) المرتبط بالطلب المتزايد على خوادم الذكاء الاصطناعي.

 ويُسهم طرح جهاز MacBook منخفض التكلفة في مساعدة شركة آبل على الحفاظ على قدرتها التنافسية في ظل معاناة مصنعي أجهزة الكمبيوتر من ضغوط العرض والأسعار.

حتى الآن، لا شيء رسمي. ولكن إذا ثبتت صحة التقرير، فقد تعيد آبل النظر في تصميم جهاز ماك بوك صغير الحجم، ولكن هذه المرة بتنازلات أقل بكثير من السابق.

جهاز ماك بوك أسعار الأجهزة الرائدة MacBook Air حجم الشاشة أجهزة الكمبيوتر

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

إجازة رسمية الأربعاء المقبل.. لكن هؤلاء محرومون منها بالقانون

إجازة رسمية الأربعاء المقبل.. لكن هؤلاء محرومون منها بالقانون

مادورو

شاهد .. أول لقطات للحظة وصول «مادورو» مكتب مكافحة المخدرات بنيويورك

مادورو وترامب وعكاشة

اعتبروني سلامة في "وا إسلاماه".. ماذا قال توفيق عكاشة بعد سقوط رئيس فنزويلا؟

مادورو يذهب للاعتقال بــ"سجن المشاهير"

سجن النجوم والمشاهير| بالأسماء.. الرئيس الفنزويلي مُعتقل مع هؤلاء في نيويورك

الزمالك

إعلامية: أرض بديلة للزمالك في أكتوبر.. وتوقيع العقود مع عودة حسين لبيب من فرنسا

المجني عليه

ننشر صورة ضحية الميراث على يد شقيقه بطوخ

صورة تعبيرية

عقب ضرب فنزويلا .. أسعار الدولار اليوم الاحد في البنوك

الذهب

سعر عيار 24 اليوم الأحد 4-1-2026

ترشيحاتنا

صورة أرشيفية

جائزة ساويرس الثقافية تعلن تفاصيل حفل نسختها الحادية والعشرين

أمريكا تكرر نموذج العراق.. هل الدور على إيران بعد فنزويلا؟| خبير يجيب

أمريكا تكرر نموذج العراق.. هل الدور على إيران بعد فنزويلا؟| خبير يجيب

هل الأربعاء والخميس المقبلان إجازة رسمية؟

هل الأربعاء والخميس المقبلان إجازة رسمية؟

بالصور

أرخص من الجاهز.. طريقة عمل الكوكيز الأصلي

طريقة عمل الكوكيز
طريقة عمل الكوكيز
طريقة عمل الكوكيز

القهوة تعمل على الوقاية من هذه الأمراض

القهوة تعمل على الوقاية من هذه الامراض
القهوة تعمل على الوقاية من هذه الامراض
القهوة تعمل على الوقاية من هذه الامراض

في عيد ميلادها.. فستان يارا السكري يثير إعجاب رواد السوشيال ميديا

يارا السكري
يارا السكري
يارا السكري

حامل بعد 3 عمليات.. 10 صور لـ سالي عبد السلام

حامل بعد 3 عمليات.. 10صور لـ سالى عبد السلام
حامل بعد 3 عمليات.. 10صور لـ سالى عبد السلام
حامل بعد 3 عمليات.. 10صور لـ سالى عبد السلام

فيديو

حــريــ.ـق بسبب شاحن

جهاز في كل منزل السبب.. حــريــ.ـق ضخم وإخلاء عشرات السكان

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. أصيل الشّابي

د. أصيل الشّابي يكتب: "متون مضيئة" على مأدبة مصطفى عبدالله

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: مبروك لميس

محمد ماهر

محمد ماهر يكتب: من خارج الخط

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب: كانت السند فصارت المستبدَلة.. عن الخذلان الذي يأتي من أقرب الدوائر

ياسر عبيدو

ياسر عبيدو يكتب: نعيش كذبة دون أن نشعر

المزيد