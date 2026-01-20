تتفوق على أبل وGarmin بميزة مبتكرة لصحة القلب.. إليك أهم مواصفات ساعة GS 5

أقامت شركة Honor مؤخراً فعالية إطلاق ضخمة للإعلان عن هاتفي Magic 8 Pro Air و Magic 8 RSR . كما تم الكشف أيضاً عن ساعة Honor Watch GS 5 بلونين وبطارية تدوم حتى 23 يوماً.

للوهلة الأولى، تبدو ساعة GS 5 كساعة ذكية عصرية عادية إلى حد ما. فهي تتميز بهيكل نحيف بسمك 9.9 ملم، ووزنها 26 غراماً فقط، وتستخدم إطاراً من سبائك الألومنيوم مع سوار من الجلد الطبيعي.

تعد الشاشة عبارة عن لوحة عالية الدقة بسطوع 1500 شمعة، وهي عبارة عن قرص دائري مزود بمقبض على اليمين. كما تتضمن ميزات يتوقعها المستخدمون الآن من الأجهزة القابلة للارتداء المتميزة، بما في ذلك تحديد الموقع عبر نظام GNSS المستقل، ودعم تقنية NFC، وإجراء مكالمات عبر البلوتوث، وتشغيل الموسيقى دون اتصال بالإنترنت، ومقاومة للماء حتى عمق 50 مترًا (5ATM) بالإضافة إلى معيار IP68.

ساعة Honor Watch GS 5

ساعة Honor Watch GS 5 هي ساعة ذكية تركز على الصحة وتتضمن خاصية فحص توقف القلب

وفقًا لشركة Honor ما يُميّز هذا الطراز، على الأقل هو تركيزه على صحة القلب. وتدّعي الشركة أن ساعة Watch GS 5 هي الجهاز الذكي الوحيد القابل للارتداء في السوق الذي يدعم فحص توقف القلب المفاجئ.

يحلل الجهاز قدرة العصب المبهم على تنظيم معدل ضربات القلب باستخدام ما تسميه شركة Honor "كشف قوة تباطؤ معدل ضربات القلب". بعبارة أخرى، تحاول الساعة تحديد الأنماط التي قد تشير إلى مخاطر قلبية محتملة قبل أن تتفاقم.

ميزات ساعة GS 5

تؤكد شركة Honor أن هذا النظام لا يقتصر على جمع البيانات فحسب، بل سيتلقى المستخدمون المعرضون للخطر أيضًا متابعات هاتفية احترافية من فريق بحثي شريك لتقديم التوجيه بناءً على النتائج.

تدعم الساعة أيضًا مراقبة صحة القلب بشكل أوسع من خلال أبحاث Honor لصحة القلب. فهي قادرة على الكشف عن الرجفان الأذيني المشتبه به، والنبضات المبكرة، وانقطاع النفس النومي، وعدم انتظام ضربات القلب. إلى جانب هذه الميزات المتخصصة، توفر ساعة GS 5 تتبعًا قياسيًا على مدار الساعة لمعدل ضربات القلب، ونسبة الأكسجين في الدم، ومستويات التوتر، وجودة النوم مع تحليل تقلب معدل ضربات القلب.

علاوة على ذلك، تقول شركة Honor إنها عملت مع فريق بحث البروفيسور غو دونغفنغ (عالم الأوبئة الصيني وأخصائي أمراض القلب الوقائية) لبناء نموذج لتقييم مخاطر القلب والأوعية الدموية والدماغية مصمم خصيصًا للمستخدمين الصينيين.

تأتي ساعة GS 5 مزودة ببطارية سيليكون-كربون أنود بسعة 495 مللي أمبير، والتي تقول شركة Honor إنها تدوم حتى 23 يومًا بشحنة واحدة عند استخدامها في وضع البلوتوث. وحتى مع تفعيل خاصية الشاشة الدائمة، تعد الشركة بعمر بطارية يصل إلى تسعة أيام، وهو ما يتجاوز بكثير ما تقدمه معظم الساعات الذكية حاليًا.

أما من ناحية البرمجيات، فيتضمن الجهاز المساعد الذكي YOYO من Honor. ويمكنه تقديم تذكيرات بالرحلات الجوية أو رحلات القطار القادمة، وعرض الإشعارات في الوقت الفعلي، وعرض أرقام لوحات سيارات الأجرة بمجرد رفع المعصم، وتتبع عمليات تسليم الطعام أو الطرود.