التحفظ على أحمد حسام ميدو لحين صدور قرار المحكمة في تهمة سب محمود البنا
صورة تكشف المستور.. حقيقة انفصال لقاء الخميسي ومحمد عبد المنصف
نتيجة الامتحان الإلكتروني للمتقدمين لشغل 61 وظيفة بمصلحة الطب الشرعي |الرابط
الهلال الأحمر يعزز مد غزة بسلال غذائية ومواد طبية وشتوية عبر قافلة «زاد العزة» 120
الأونروا تحذر من تصعيد خطير.. الاحتلال يهدم مقر الوكالة في القدس
ارتفاع حصيلة ضحايا حريق بمركز تسوق في باكستان إلى 26 قتيلا
قوات الاحتلال الإسرائيلي تقتحم بلدة كفر الديك غرب سلفيت
الاحتلال الإسرائيلي يواصل خروقاته بشن غارات وإطلاق نار وسط وجنوب قطاع غزة
لخدمة ملايين المواطنين.. متحدث الصحة يكشف تفاصيل مدينة العاصمة الطبية
حزب العمال الكردستاني التركي : لن نتخلى أبدًا عن أكراد سوريا
حسن الخطيب: مصر تمتلك قدرات طاقة متجددة بـ 1000 جيجاوات وتضاعف عوائد أصولها
بين قيود سيميوني وحلم الهجوم المفتوح.. هل يكون "العنكبوت" هو وريث ليفاندوفسكي في برشلونة؟
تكنولوجيا وسيارات

تتفوق على أبل وGarmin بميزة مبتكرة لصحة القلب.. إليك أهم مواصفات ساعة GS 5

لمياء الياسين

أقامت شركة Honor مؤخراً فعالية إطلاق ضخمة للإعلان عن هاتفي Magic 8 Pro Air و Magic 8 RSR . كما تم الكشف أيضاً عن ساعة Honor Watch GS 5 بلونين وبطارية تدوم حتى 23 يوماً.

للوهلة الأولى، تبدو ساعة GS 5 كساعة ذكية عصرية عادية إلى حد ما. فهي تتميز بهيكل نحيف بسمك 9.9 ملم، ووزنها 26 غراماً فقط، وتستخدم إطاراً من سبائك الألومنيوم مع سوار من الجلد الطبيعي.

تعد الشاشة عبارة عن لوحة عالية الدقة بسطوع 1500 شمعة، وهي عبارة عن قرص دائري مزود بمقبض على اليمين. كما تتضمن ميزات يتوقعها المستخدمون الآن من الأجهزة القابلة للارتداء المتميزة، بما في ذلك تحديد الموقع عبر نظام GNSS المستقل، ودعم تقنية NFC، وإجراء مكالمات عبر البلوتوث، وتشغيل الموسيقى دون اتصال بالإنترنت، ومقاومة للماء حتى عمق 50 مترًا (5ATM) بالإضافة إلى معيار IP68.

ساعة Honor Watch GS 5 هي ساعة ذكية تركز على الصحة وتتضمن خاصية فحص توقف القلب
 وفقًا لشركة Honor ما يُميّز هذا الطراز، على الأقل هو تركيزه على صحة القلب. وتدّعي الشركة أن ساعة Watch GS 5 هي الجهاز الذكي الوحيد القابل للارتداء في السوق الذي يدعم فحص توقف القلب المفاجئ.

يحلل الجهاز قدرة العصب المبهم على تنظيم معدل ضربات القلب باستخدام ما تسميه شركة Honor "كشف قوة تباطؤ معدل ضربات القلب". بعبارة أخرى، تحاول الساعة تحديد الأنماط التي قد تشير إلى مخاطر قلبية محتملة قبل أن تتفاقم.

ميزات ساعة GS 5 

تؤكد شركة Honor أن هذا النظام لا يقتصر على جمع البيانات فحسب، بل سيتلقى المستخدمون المعرضون للخطر أيضًا متابعات هاتفية احترافية من فريق بحثي شريك لتقديم التوجيه بناءً على النتائج.
تدعم الساعة أيضًا مراقبة صحة القلب بشكل أوسع من خلال أبحاث Honor لصحة القلب. فهي قادرة على الكشف عن الرجفان الأذيني المشتبه به، والنبضات المبكرة، وانقطاع النفس النومي، وعدم انتظام ضربات القلب. إلى جانب هذه الميزات المتخصصة، توفر ساعة GS 5 تتبعًا قياسيًا على مدار الساعة لمعدل ضربات القلب، ونسبة الأكسجين في الدم، ومستويات التوتر، وجودة النوم مع تحليل تقلب معدل ضربات القلب.

علاوة على ذلك، تقول شركة Honor إنها عملت مع فريق بحث البروفيسور غو دونغفنغ (عالم الأوبئة الصيني وأخصائي أمراض القلب الوقائية) لبناء نموذج لتقييم مخاطر القلب والأوعية الدموية والدماغية مصمم خصيصًا للمستخدمين الصينيين.
تأتي ساعة GS 5 مزودة ببطارية سيليكون-كربون أنود بسعة 495 مللي أمبير، والتي تقول شركة Honor إنها تدوم حتى 23 يومًا بشحنة واحدة عند استخدامها في وضع البلوتوث. وحتى مع تفعيل خاصية الشاشة الدائمة، تعد الشركة بعمر بطارية يصل إلى تسعة أيام، وهو ما يتجاوز بكثير ما تقدمه معظم الساعات الذكية حاليًا.

أما من ناحية البرمجيات، فيتضمن الجهاز المساعد الذكي YOYO من Honor. ويمكنه تقديم تذكيرات بالرحلات الجوية أو رحلات القطار القادمة، وعرض الإشعارات في الوقت الفعلي، وعرض أرقام لوحات سيارات الأجرة بمجرد رفع المعصم، وتتبع عمليات تسليم الطعام أو الطرود.

شركة Honor ساعة Honor Watch GS 5 ساعة GS 5 إجراء مكالمات إجراء مكالمات عبر البلوتوث

سيدة تدعي علي ابنها امام الكعبة

خطبة نجلها من دمياط السبب.. سيدة تدعي على ابنها أمام الكعبة

التوقيت الصيفي

تقديم الساعة 60 دقيقة قبل رمضان أم بعده؟.. موعد التوقيت الصيفي رسميًا

أسعار الذهب اليوم

قفزة في أسعار الذهب اليوم الثلاثاء 20-1-2026

سعر الذهب اليوم في مصر يقفز بقوة الثلاثاء 20 يناير 2026

سعر الذهب اليوم الثلاثاء 20 يناير 2026 في مصر يقفز بقوة

الدواجن

نزلت 10 جنيهات.. أسعار الدواجن اليوم الثلاثاء 20 يناير

الطقس

البسوا الشتوي.. الطقس 10 درجات فقط والامواج ترتفع 3 أمتار

سعر الذهب اليوم

سعر جرام الذهب عيار 21 اليوم الثلاثاء 20 يناير 2026

حسام حسن

لضمهم لمنتخب مصر.. حسام حسن يراقب 8 لاعبين من مزدوجي الجنسية

