أمطار غزيرة ورياح مثيرة للرمال والأتربة.. حالة الطقس اليوم الثلاثاء 27 يناير 2026
قرار عاجل بشأن الطلاب "مرضى السرطان" المتقدمين لـ امتحانات الثانوية العامة 2026
مباراة الحسابات الدقيقة.. 4 مكاسب يبحث عنها الأهلي أمام وادي دجلة فى الدوري
العثور على جثمان جندي بجيش الاحتلال الإسرائيلي في قاعدة عسكرية
خماسين الربيع المحملة بالأتربة ظاهرة جديدة على شتاء مصر .. ما القصة؟
الصادرات غير البترولية تقفز 17% في 2025 وتصل إلى 48.5 مليار دولار
من نافذة الفضاء إلى قلوب البشر.. الأرض والقمر في عرض بصري يخطف الأنفاس| إيه الحكاية
مفاجأة بعيار 21.. أسعار الذهب في مصر اليوم الثلاثاء
نقل سامح الصريطي للمستشفى بعد تعرضه لوعكة صحية
ميركاتو يناير يشتعل في البريميرليج .. صفقات مرتقبة وأسماء ثقيلة على رادار الأندية ..تفاصيل
أسعار الدولار والعملات الأجنبية مقابل الجنيه اليوم
يديعوت أحرونوت: وصول مراقبين دوليين وموظفين فلسطينيين إلى معبر رفح تمهيدا لفتحه
تكنولوجيا وسيارات

أخبار التكنولوجيا .. أقمار أمازون تعمي.. علماء الفلك: كارثة ... 5 إعدادات في أبل واتش تعزز صحة المستخدم

أمازون
أمازون
احمد الشريف

نشر موقع "صدى البلد"، مجموعة من الموضوعات الخاصة بأحدث أخبار التكنولوجيا خلال الساعات الماضية، تناولت أخبارًا وتقارير عن أحدث التقنيات، نستعرض أبرزها فيما يلي:

ماك بوك برو 2026 .. تحديثات ستغير اللعبة

تستعد أبل لعام حافل على صعيد أجهزة ماك، مع خطط لترقية سلسلة MacBook Pro مرتين خلال 2026، إلى جانب تحديثات واسعة لأجهزة ماك أخرى موجهة لصناع المحتوى والمحترفين.

بحسب تقرير جديد من مارك جورمان عبر بلومبرج، تعتزم أبل إطلاق إصدارات محدثة من MacBook Pro مزودة بشرائح M5 Pro وM5 Max خلال النصف الأول من العام. 

ستكثل هذه التحديثات الجيل التالي من معالجات أبل سيليكون عالية الأداء، مع تحسينات متوقعة في السرعة وكفاءة استهلاك الطاقة مقارنة بسلسلة M3 الحالية.

5 تطبيقات مجانية تقدم تجربة أفضل من المدفوعة

في عالم مليء بـ التطبيقات المدفوعة والاشتراكات الشهرية، يلفت تقرير لموقع BGR الانتباه إلى خمسة تطبيقات مجانية تقدم تجربة تضاهي و أحيانًا تتفوق على البرامج المدفوعة المنافسة، مع تركيز قوي على الخصوصية، والأداء، وغنى المزايا. 

يأتي جزء كبير من هذه التطبيقات من مشاريع مفتوحة المصدر، أو نماذج تتيح الاستخدام الفردي مجانًا مع الاعتماد على العوائد من الشركات والمؤسسات.

هل يموت الهاتف الذكي أمام الـAI؟ إجابة صادمة!

خلال مقابلة حديثة، تهرب سام ألتمان، الرئيس التنفيذي لـ OpenAI، وجوني آيف مصمم الآيفون الشهير، من كشف تفاصيل مشروع جهاز الذكاء الاصطناعي الجديد الذي يعملان عليه، لكن ألتمان قدم تشبيهًا لافتًا. 

شبه ألتمان تجربة استخدام الهواتف الذكية الحالية التي كان لجوني آيف دور أساسي في تشكيلها داخل آبل، بالسير في ميدان تايمز سكوير المليء بالأضواء المبهرة والضوضاء، في إشارة إلى أن الجهاز الجديد يستهدف تجربة أكثر هدوءًا وتركيزًا. 

بحسب تقرير مجلة “ذا ايكونوميست”، تعد هذه الرؤية ليست حكرًا على ألتمان وآيف، فسباق “ما بعد الهاتف الذكي” بدأ بالفعل.

أقمار أمازون تعمي.. علماء الفلك: كارثة
أظهرت دراسة علمية جديدة أن أقمار أمازون المخصصة لبث الإنترنت من مدار الأرض المنخفض (Amazon Leo) لامعة بما يكفي للتأثير على دقة الصور والمشاهدات الفلكية، رغم أنها في العادة لا تُرى بالعين المجردة.

أقمار أمازون تتجاوز حد السطوع الموصى به

اعتمدت الدراسة، المنشورة على موقع arXiv في 12 يناير ولم تخضع بعد لمراجعة الأقران، على تحليل قرابة 2000 رصد لأقمار Amazon Leo. 

وخلص الباحثون إلى أن سطوع هذه الأقمار يتجاوز الحد الذي توصي به الاتحاد الفلكي الدولي (IAU) لضمان تعايش “مقبول” بين كوكبات الأقمار الصناعية الضخمة (megaconstellations) وبين الأرصاد الفلكية العلمية.

