5 تطبيقات مجانية تقدم تجربة أفضل من المدفوعة

في عالم مليء بـ التطبيقات المدفوعة والاشتراكات الشهرية، يلفت تقرير لموقع BGR الانتباه إلى خمسة تطبيقات مجانية تقدم تجربة تضاهي و أحيانًا تتفوق على البرامج المدفوعة المنافسة، مع تركيز قوي على الخصوصية، والأداء، وغنى المزايا.

يأتي جزء كبير من هذه التطبيقات من مشاريع مفتوحة المصدر، أو نماذج تتيح الاستخدام الفردي مجانًا مع الاعتماد على العوائد من الشركات والمؤسسات.

VLC – مشغل وسائط مجاني يتفوق على المدفوعة

يقدَّم VLC كنموذج كلاسيكي لبرنامج مجاني هيمن على مجاله لسنوات ،حيث يدعم تقريبًا كل صيغ الفيديو والصوت بفضل اعتماده على محولات (Codecs) مدمجة.

كما يعمل من دون إعلانات أو نسخ “Pro” مدفوعة أو تتبّع للمستخدمين، وهو مشروع مفتوح المصدر يهتم بالخصوصية.

ويوفّر إلى جانب تشغيل الوسائط أدوات إضافية مثل تحويل صيغ الفيديو، وبث المحتوى عبر الشبكة، وضبط تزامن الصوت والترجمات، وتعزيز مستوى الصوت، ودعم الإضافات.

ويعتبر هذا البرنامج متاح على أغلب الأنظمة: ويندوز، macOS، لينكس، أندرويد، و iOS.

بهذه التوليفة، يرى التقرير أن VLC يقدم ما لا تقدمه كثير من مشغلات الوسائط المدفوعة، خصوصًا لمستخدم يبحث عن برنامج خفيف وقوي وموثوق.

Bitwarden .. مدير كلمات مرور مجاني

يتناول التقرير تطبيق Bitwarden كأحد أفضل مديري كلمات المرور المجانيين المتاحين للمستخدم العادي.

يتيح البرنامج Bitwarden تخزين عدد غير محدود من كلمات المرور واستخدامها على عدد غير محدود من الأجهزة مجانًا.

يدعم البرنامج Bitwarden الاستضافة الذاتية (Self‑hosting) لمن يرغب في مزيد من التحكم ببياناته، ولم يتعرض حتى الآن لاختراق كبير على عكس بعض البدائل المدفوعة مثل LastPass.

ولكونه البرنامج Bitwarden مفتوح المصدر يسمح للمجتمع التقني بمراجعة الكود واكتشاف أي سلوك مريب.

كما يوفر Bitwarden أدوات متقدمة مثل، تعبئة تلقائية (Autofill)، ودعم مفاتيح المرور (Passkeys)، وتوليد أسماء مستخدمين وكلمات مرور وعبارات مرور قوية.

ويوفر ايضاً تخزين هويات شخصية، وملاحظات آمنة، وبطاقات، مع إمكانية مشاركة آمنة مع مستخدم آخر.

ويضيف البرنامج لمتصفحات الويب الرئيسية، وتطبيقات على أنظمة سطح المكتب والموبايل، وواجهة ويب، ما يجعله متاحًا في كل مكان تقريبًا.

ويوفر البرنامج بعض مزايا الراحة مثل المصادِق الثنائي المدمج والتنبيهات حول كلمات المرور الضعيفة أو المكررة متاحة في الخطة المدفوعة، لكن النسخة المجانية تكفي معظم المستخدمين.

7‑Zip .. أداة ضغط ملفات خفيفة

يطرح التقرير برنامج 7‑Zip كبديل مجاني متفوق على برامج ضغط الملفات المدفوعة الشائعة مثل WinRAR وWinZip، حيث يوفر البرنامج ضغطًا فعالًا مع دعم استخراج معظم صيغ الأرشيف المعروفة، إلى جانب إنشاء أرشيفات بصيغ متعددة.

ما يأتي البرنامج 7‑Zip بواجهة بسيطة ومباشرة، مع تكامل في قائمة كليك يمين في ويندوز لتسهيل الاستخدام اليومي.

فيما يتميز البرنامج 7‑Zip بخفته على النظام وعدم استهلاكه الكبير للموارد.

من مزايا برنامج 7‑Zip البارزة ، دعم تشفير AES‑256 القوي، مع خيار تشفير أسماء الملفات داخل الأرشيف لزيادة الخصوصية، بالاضافة إلى انه برنامج مجاني ومفتوح المصدر وبدون إعلانات كما يمكن تشغيله كبرنامج محمول من فلاش USB.

يوضح التقرير أن واجهة 7‑Zip الرسومية متاحة رسميًا على ويندوز فقط، لكن يمكن استخدامه عبر سطر الأوامر على macOS ولينكس، مع اقتراح بدائل مجانية أخرى بواجهة رسومية مثل Keka على macOS وZArchiver على أندرويد وPeaZip على أنظمة متعددة.

برنامج Blender

يسلط التقرير الضوء على Blender بوصفه مثالًا واضحًا على تطبيق مجاني استطاع منافسة برامج ثلاثية الأبعاد باهظة الثمن، حيث يوفّر برنامج Blender سير عمل متكامل (Pipeline) لإنتاج المحتوى ثلاثي الأبعاد مثل النمذجة، والتحريك، والخدع البصرية (VFX)، ورسوم القصة (Story Art)، مع محرك تصيير (Render Engine) قوي.

يتيح برنامج Blender تخصيصًا واسعًا لواجهة الاستخدام من حيث تخطيط النوافذ والألوان والأحجام والخطوط.

يدعم برنماج Blender مئات الإضافات (Add‑ons) التي يطوّرها المجتمع لتحسين سير العمل في مجالات مثل الألعاب، والمؤثرات، والإعلانات.

ورغم أن برنامج Blender مجاني ومفتوح المصدر، يحصل Blender على دعم مالي من شركات كبرى مثل Nvidia وAMD وMeta وValve، ما يساعد على تطويره بوتيرة مستمرة بعيدًا عن دورات التحديث السنوية التقليدية.

يعد البرنامج متاح لأنظمة سطح المكتب الأساسية، لكن التقرير يشير إلى أن له منحنى تعلّم حادًا ويمكن أن يكون ثقيلًا على الأجهزة الضعيفة.

DaVinci Resolve .. محرر فيديو مجاني ينافس Premiere Pro

ينهي التقرير القائمة بتطبيق DaVinci Resolve من شركة Blackmagic Design، والذي تحول من أداة متخصصة في تصحيح الألوان إلى حزمة تحرير فيديو متكاملة، حيث يقدم نسخة مجانية بدون علامات مائية (Watermarks) أو قيود مزعجة على الخصائص الأساسية.

يدعم برنامج DaVinci Resolve تصدير الفيديو حتى جودة 4K بمعدل 60 إطارًا في الثانية.

يتضمن برنامج DaVinci Resolve جناح الصوت الاحترافي Fairlight لتحرير ومكسجة الصوت، إلى جانب قسم Fusion للمؤثرات البصرية، ولوحة شاملة لتدرج الألوان.

أحد أبرز عناصر القوة في DaVinci Resolve هو سير العمل الموحد، بضغطة واحدة يمكن التنقل بين خط التحرير، والمؤثرات، وتدرج الألوان، والصوت، ضمن مشروع واحد.

يشير التقرير أيضًا إلى سمعته الجيدة من حيث الاستقرار مقارنةً ببعض البدائل المدفوعة التي تشتهر بحالات التعطل أثناء المشاريع الكبيرة.

هناك نسخة مدفوعة باسم DaVinci Resolve Studio تضيف مزايا إضافية، لكن الإصدار المجاني يكفي شريحة واسعة من صانعي المحتوى، وهو متوفر لمعظم أنظمة سطح المكتب الشائعة.

كيف جرى اختيار هذه التطبيقات؟

يوضح التقرير أن القائمة لم تبن على الانطباع الشخصي فقط، بل اعتمدت على، متابعة نقاشات المستخدمين في Reddit ووسائل التواصل الاجتماعي حول أفضل التطبيقات المجانية التي تغني عن المدفوعة.

بالاضافة إلى مراجعة آراء الخبراء والتقييمات التقنية للوقوف على نقاط القوة والضعف.

علاوة على التركيز على تطبيقات لديها سجل طويل من الأداء المستقر وتحديثات مستمرة، وليس مشاريع تجريبية قصيرة العمر.

النتيجة، بحسب التقرير، أن المستخدم ليس مضطرًا دائمًا لدفع اشتراك شهري أو ثمن ترخيص باهظ للحصول على تجربة قوية وآمنة وغنية بالمزايا، طالما يعرف أين يبحث عن التطبيقات المجانية المناسبة.