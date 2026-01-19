تطبيق Demumu: أداة سلامة شخصية تعكس أزمة الوحدة في تكساس

يسلط التقرير الضوء على تطبيق صيني جديد للسلامة الشخصية باسم Demumu – يترجم تقريبًا إلى “هل أنت ميت؟” – جذب اهتمامًا متزايدًا في تكساس ومعه نقاش واسع حول الوحدة والعيش بمفردك.

يقوم التطبيق على فكرة بسيطة وهي على المستخدم أن يُجري تسجيل دخول واحدًا يوميًا (Check‑in)، وإذا لم يفعل خلال فترة زمنية يحددها سلفًا، يرسل التطبيق تنبيهًا تلقائيًا إلى جهة اتصال طوارئ اختارها المستخدم.

رغم الاسم الصادم وإطاره “المورّث للقلق”، أصبح Demumu مؤخرًا ثاني أكثر التطبيقات المدفوعة تحميلًا على متجر آبل، مستفيدًا من اتساع ظاهرة العيش منفردًا والخشية من ما يعرف بـ “الوفيات المنعزلة” (Lonely deaths) في المجتمعات التي تتزايد فيها نسبة من يعيشون وحدهم.

كيف يعمل التطبيق ومن يستهدف؟

يسوق Demumu نفسه على أنه “شبكة أمان غير مرئية لمن يعيشون باستقلالية”، موجهًا بالأساس لمن يقدّرون الخصوصية ولا يريدون مراقبة دائمة أو تتبع موقع، لكنهم في الوقت نفسه يرغبون في ضمان أن أحدًا ما سيتنبه إذا اختفوا فجأة.

بدلاً من المكالمات المستمرة أو تتبع الموقع على مدار الساعة، يكتفي التطبيق بتذكير يومي واحد؛ وفي حال الغياب عن التفاعل، يرسل بريدًا إلكترونيًا أو إشعارًا إلى جهة الاتصال المحددة.

اختبرت صحيفة Chron التطبيق عبر إعداد حساب تجريبي بفترة تحقق تبلغ 48 ساعة، واختير صديق للمحرر في مدينة دالاس كجهة اتصال طوارئ، حيث أوضح الأخير أن الفكرة قد تكون مفيدة للأشخاص غير النشطين على شبكات التواصل ويعيشون وحدهم أو بعيدًا عن عائلاتهم.

يشير المطوّرون إلى أن التطبيق حمل سابقًا اسم “Are You Dead” قبل تغييره إلى Demumu لتسهيل انتشاره عالميًا، وفق ما جاء في منشور على منصة X مضمّن في التقرير.

أرقام تكشف انتشار العيش بمفردك والوحدة

يربط التقرير بين انتشار التطبيق ومؤشرات اجتماعية مقلقة في تكساس والولايات المتحدة عمومًا:

في هيوستن، تمثل الأسر التي تضم أزواجًا متزوجين 34% فقط من إجمالي الأسر، بينما تشكل الأسر غير العائلية نحو 56%، بما في ذلك الأشخاص الذين يعيشون وحدهم أو مع رفقاء سكن غير مرتبطين عائليًا.

حوالي 41% من جميع الأسر في هيوستن هي لأفراد يعيشون بمفردهم، ما يعكس انتقالًا واسعًا نحو نمط الحياة الفردي.

على مستوى الولايات المتحدة، يذكر مركز بيو للأبحاث (Pew Research) أن نحو واحد من كل ستة أميركيين يقول إنه يشعر بالوحدة أو العزلة “طوال الوقت أو معظم الوقت”، بينما يشير أربعة من كل عشرة إلى أنهم يشعرون بالوحدة أحيانًا.

تشير دراسة من Kinder Institute for Urban Research إلى أن الفئة العمرية 18–29 عامًا في منطقة هيوستن تسجل أعلى معدلات الشعور بالوحدة مقارنةً بالأجيال الأكبر سنًا. وكان كبير الجرّاحين في الولايات المتحدة فيفيك مورثي قد وصف الوحدة عام 2023 بأنها “وباء صحة عامة”، محذرًا من أن آثارها الصحية قد تضاهي مخاطر التدخين والسمنة.

رأي الخبراء: استقلالية لا تعني عدم الحاجة إلى شبكة أمان

ينقل التقرير عن الدكتور ويليام أورم، وهو طبيب نفسي في مستشفى Houston Methodist، قوله إن العزلة الاجتماعية أصبحت أكثر “طبيعية” بعد جائحة كورونا، لدرجة أن الشخص يمكنه “أن يختار أن يكون معزولًا بالكامل ومع ذلك يواصل وظيفته وحياته اليومية تقنيًا”.

يوضح أورم أن بعض الناس يشعرون بوحدة أشد وهم وسط الآخرين، وكأنهم يجلسون في “الصف الأمامي لما يريدونه” دون أن ينجحوا في الإحساس بالانتماء فعليًا.