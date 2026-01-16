تقرير NTT يرسم مسار تقنيات الاتصالات البصرية والكوَمية وتطبيقاتها في المجتمع الرقمي

نشرت شركة NTT تقريرًا تقنيًا جديدًا بعنوان: «NTT IOWN Technology Report – Quantum Leap: Charting the Optical‑Quantum Trajectory»، يوضح رؤيتها لمسار تقنيات الاتصالات البصرية والكوَمية وتطبيقاتها في المجتمع الرقمي.

صدر التقرير في 16 يناير 2026، وتناول كيفية توظيف منصة IOWN في المعارض العالمية ومراكز البيانات والذكاء الاصطناعي والحوسبة الكوَمية.

ما هو تقرير NTT IOWN التقني؟

تؤكد NTT أن التقرير الجديد يستعرض بشكل شامل كيفية انتقال مبادرة IOWN من مرحلة البحث والتطوير إلى مرحلة التطبيق الفعلي في المجتمع.

ويركز التقرير على الابتكارات التي بدأت من تجربة جناح NTT في معرض أوساكا‑كانساي إكسبو 2025، ثم تمتد إلى مراكز بيانات الجيل القادم، والإنتاج عن بُعد، وتطبيقات الفضاء.

توضح الشركة أن التقرير يتناول أيضًا مفهوم «كوكبة الذكاء الاصطناعي (AI Constellation)» الذي يقوم على تعاون عدة وكلاء ذكاء اصطناعي مع البشر، إلى جانب رؤية NTT للحوسبة الكوَمية البصرية ودورها في تشكيل مجتمع الجيل القادم.

تسارع الذكاء الاصطناعي وتحديات الاستهلاك

تشير NTT في خلفية التقرير إلى أن التقدم المتسارع في الذكاء الاصطناعي أدى إلى قفزة كبيرة في الأداء وتحولات عميقة في نماذج الأعمال.

ومع ذلك، برزت في المقابل تحديات اجتماعية مثل الارتفاع الحاد في استهلاك الطاقة، والحاجة إلى تصور نموذج مستدام لمجتمع يعتمد على الذكاء الاصطناعي.

تؤكد الشركة أنها تدفع بأبحاث وتطوير مبتكرة لمعالجة هذه التحديات وتحقيق تنمية بشرية مستدامة، مستندة إلى تقنيات اتصالات بصرية وحوسبة متقدمة ضمن إطار مبادرة IOWN.

المحاور الرئيسية في التقرير

يوضح التقرير أن NTT تعمل عبر طبقات متعددة تشمل الشبكات والحوسبة والذكاء الاصطناعي والفضاء، بهدف مواجهة التحديات الاجتماعية وبناء عالم أكثر ازدهارًا.

ويقدم التقرير نظرة واضحة على كيفية تطبيق مبادرة IOWN في الواقع العملي، مع إبراز ما تحقق حتى الآن وما تستهدفه الشركة في المرحلة المقبلة.

يتضمن المحتوى محاور رئيسية من بينها تجارب IOWN في جناح NTT بمعرض أوساكا‑كانساي إكسبو 2025، ودور الشبكة البصرية في دعم تجربة الزوار، بالاضافة إلى مراكز بيانات الجيل القادم المعتمدة على تقارب الفوتونات والإلكترونيات (Photonics–Electronics Convergence)، علاوة على الإنتاج الإبداعي عن بعد بزمن استجابة منخفض جدًا بالاعتماد على شبكة All‑Photonics Network.

تطبيقات مبادرة IOWN في قطاع الفضاء عبر منصات HAPS (محطات المنصات عالية الارتفاع).

كما يقدم التقرير قسمًا موجهًا للحوسبة الكوَمية يضم «ستة أسئلة حول الحوسبة الكوَمية» ونقاشًا حول مستقبل الحوسبة الكوَمية البصرية، مع جلسة مستديرة تضم كاتب الخيال العلمي يوسوكي مياوتشي لاستشراف شكل المجتمع المستقبلي في ظل هذه التقنيات.

كوكبة الذكاء الاصطناعي والحوسبة الكومية البصرية

يعرّف التقرير «AI Constellation» بوصفه نموذجًا جديدًا للتعاون بين مجموعة من وكلاء الذكاء الاصطناعي والبشر لإنجاز مهام معقدة بصورة أكثر كفاءة ومرونة.

وترى NTT أن هذا النموذج يمكن أن يعيد تعريف طريقة عمل المؤسسات والخدمات الرقمية في المستقبل.

في المقابل، يركز جزء آخر من التقرير على «الثورة في الحوسبة الكوَمية»، مع تسليط الضوء على كيفية توظيف الحوسبة الكوَمية البصرية لتجاوز حدود الحوسبة التقليدية وفتح آفاق جديدة لتطبيقات الذكاء الاصطناعي وتحليل البيانات.

ويتناول هذا القسم الأسئلة الأساسية المتعلقة بهذه التقنية، إلى جانب رؤى مستقبلية حول دورها في بناء بنية تحتية رقمية أكثر كفاءة واستدامة.

ما هي مبادرة IOWN؟

يوضح النص أن IOWN، اختصارًا لـ Innovative Optical and Wireless Network، هي منصة اتصالات مستقبلية تستفيد من أحدث تقنيات الألياف البصرية ومعالجة المعلومات لتقديم عالم «أكثر ذكاءً».

وتهدف هذه المنصة إلى تحقيق قفزة نوعية في السرعة وتقليل استهلاك الطاقة مقارنة بالبنى التحتية التقليدية.

وأعلنت NTT أن أحدث إصدار من «NTT IOWN Technology Report» متاح للتحميل عبر موقع مخصص له، على أن تواصل الشركة نشر تقارير دورية حول أحدث الاتجاهات التقنية التي تدعم التحول الاجتماعي.