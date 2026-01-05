قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
زيزو: طموحنا الوصول إلى نهائي بطولة أمم إفريقيا
إصابة وكيل وزارة التموين بالقليوبية في حادث سير على الطريق الإقليمي
سعر هيونداي كريتا 2026 الشكل الجديدة في السوق السعودي
سهير المرشدي: اتربيت في جامع.. وتربية الدين الوسطي حببتني في الفن| فيديو
سهير المرشدي: الفن جوهرة.. وبمارس رقابة ذاتية على نفسي.. فيديو
الغندور: أقوى منتخب في أمم أفريقيا هو المنتخب النيجيري
محمد صلاح رفقة ياسر إبراهيم ومروان عطية بعد الفوز على بنين| شاهد
بهاء أبو شقة لـ صدى البلد: أتقدم غدا بأوراق ترشحي لرئاسة حزب الوفد
رئيس بعثة منتخب مصر: الفوز على بنين خطوة مهمة.. وسنعمل على تصحيح الأخطاء قبل ربع النهائي
تصريح مفاجئ من محمد صلاح بشأن حظوظ المنتخب في أمم افريقيا
هل يحصل الموظفون على يومي الأربعاء والخميس إجازة؟.. قرار حكومي يحدد عطلة عيد الميلاد
حمادة صدقي: منتخبنا يتمتع بروح قتالية.. وحسام حسن يتدخل لضبط طرق اللعب بسرعة
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

تكنولوجيا وسيارات

تحليل من MIT Technology Review يرسم ملامح اتجاهات الذكاء الاصطناعي في 2026

MIT Technology Review
MIT Technology Review
احمد الشريف

يرجح تحليل نشرته MIT Technology Review أن عام 2026 سيشهد اتساع مفهوم «العوالم التوليدية» من النصوص والصور إلى بيئات تفاعلية كاملة، تشمل ألعابًا ومحاكيات وأنظمة تدريب مهنية مبنية بالكامل على محتوى ينتجه الذكاء الاصطناعي.  

وتستفيد هذه العوالم من تطور النماذج المتعددة الوسائط، التي يمكنها فهم وتوليد نصوص وصور وصوت وفيديو في آن واحد، ما يمهّد لمنصات تعليم وترفيه وعمل تتيح للمستخدم الانتقال بسلاسة بين الواقع والبيئات الافتراضية المولَّدة. 

صعود «الذكاء الاصطناعي الوكيلي» في مكان العمل

يرصد التحليل تزايد الاعتماد على «الذكاء الاصطناعي الوكيلي» Agentic AI، أي منظومات من الوكلاء القادرين على تنفيذ سلاسل مهام كاملة بشكل شبه مستقل، مثل جدولة الاجتماعات، وتشغيل حملات تسويقية، وتحليل بيانات معقّدة دون إشراف لحظي من الإنسان. 

ويُتوقع أن يتحول هؤلاء الوكلاء إلى «زملاء عمل رقميين» يتكاملون مع أدوات الإنتاجية ومنصات الأعمال القائمة، مع بروز تحديات جديدة تتعلق بالحوكمة والمساءلة والأمن عند منحهم صلاحيات أوسع على الأنظمة المؤسسية. 

استخدامات طبية أعمق 

يشير التحليل إلى أن الذكاء الاصطناعي في القطاع الصحي سيتخطى دور المساعدة في التشخيص إلى مراحل أعمق، تشمل التخطيط للعلاج، ودعم اتخاذ القرار السريري، وتسريع اكتشاف الأدوية باستخدام نماذج توليدية متقدمة وطرق تعلم معزَّز.  

وتتوقع تقارير موازية أن يصبح «الذكاء الاصطناعي السريري» مدمجًا في سير عمل الأطباء اليومي بحلول 2026، مع أنظمة قادرة على توليد ملخصات الزيارات، وملء السجلات الطبية إلكترونيًا، ورصد فجوات الرعاية، شريطة وجود حوكمة صارمة وضوابط واضحة للجودة والسلامة. 

بنية تحتية «أذكى» للذكاء الاصطناعي

بدل التركيز فقط على بناء مراكز بيانات أضخم، يتوقع التحليل – بدعم من تقديرات مايكروسوفت وفاعلين آخرين – أن تتجه الشركات في 2026 إلى بنية تحتية «أكثر ذكاءً» للذكاء الاصطناعي، تقوم على توزيع أحمال المعالجة عبر شبكات مترابطة من «مصانع الذكاء الاصطناعي».  

وتهدف هذه المقاربة إلى تعظيم الاستفادة من كل قدرات الحوسبة المتاحة، عبر تحسين جدولة المهام، وتقليل الهدر في استهلاك الطاقة، ودعم قدر أكبر من الذكاء الاصطناعي على الحافة Edge AI في الأجهزة الطرفية، بما في ذلك الهواتف والأجهزة الطبية. 

تركيز متزايد على الحوكمة

يختتم تحليل MIT Technology Review بالإشارة إلى أن توسع الذكاء الاصطناعي في «عوالم توليدية» واستخدامات طبية ونظم عمل وكيلية سيزيد من الضغط على صناع القرار لوضع أطر أوضح للحوكمة والمساءلة. 

وتحذر تقارير متخصصة من مخاطر «الذكاء الاصطناعي الظلي» Shadow AI داخل المؤسسات، ما يدفعها إلى الاستثمار في سياسات شفافة لإدارة النماذج والبيانات، والتحقق من الامتثال، وضمان أن تكون النماذج التوليدية في 2026 «شركاء موثوقين» وليست مصادر لمخاطر غير محسوبة.

MIT Technology Review الذكاء الاصطناعي العوالم التوليدية

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

منتخب مصر

قناة مفتوحة على النايل سات تبث مباراة مصر وبنين مجانا.. اعرف التردد

الحريق

ننشر أسماء ضحايا حريق شقة أم بيومى بشبرا الخيمة

أحمد الشرع

سوريا .. أول تعليق رسمي من قصر الشعب يكشف حقيقة اختفاء أحمد الشرع | تفاصيل

اتفرج ببلاش.. قناة مفتوحة لمشاهدة مباراة مصر وبنين في ثمن نهائي أمم أفريقيا

اتفرج ببلاش.. قناة مفتوحة لمشاهدة مباراة مصر وبنين في ثمن نهائي أمم أفريقيا

أحمد الشرع

اختفاء غامض للرئيس الشرع وتأجيل خطابه لوقت لاحق.. ماذا يحدث في سوريا؟

لقاء الخميسي

رد فعل صادم من لقاء الخميسي بعد إعلان إيمان الزيدي انفصالها عن أوسا

هل يحصل الموظفين على يومي الأربعاء والخميس إجازة؟.. قرار حكومي يحدد عطلة عيد الميلاد

هل يحصل الموظفون على يومي الأربعاء والخميس إجازة؟.. قرار حكومي يحدد عطلة عيد الميلاد

منتخب مصر

مصر ضد بنين | قنوات مجانية لبث مباراة ثمن النهائي بأمم إفريقيا

ترشيحاتنا

حسام حسن

حسام حسن: حزين لإصابة محمد حمدي وسنقاتل في ربع النهائي من أجل اللقب

محمد صلاح

محمد صلاح يعادل رقم ساديو ماني في أمم إفريقيا

لاتسيو

وست هام يتعاقد رسميا مع مهاجم لاتسيو

بالصور

أخطاء شائعة ترتكبها الأم بحسن نية وتهدد شخصية الطفل

أخطاء شائعة ترتكبها الأم بحسن نية وتهدد شخصية الطفل
أخطاء شائعة ترتكبها الأم بحسن نية وتهدد شخصية الطفل
أخطاء شائعة ترتكبها الأم بحسن نية وتهدد شخصية الطفل

كرات الأرز المحشية بالخضار والجبن.. وجبة لذيذة وسريعة للأطفال والعائلة

كرات الأرز المحشية بالخضار والجبن
كرات الأرز المحشية بالخضار والجبن
كرات الأرز المحشية بالخضار والجبن

بشكل وطعم احترافي.. طريقة عمل بيتزا البطاطس بدون دقيق

بيتزا البطاطس
بيتزا البطاطس
بيتزا البطاطس

اكتشفوا السر وراء اختفاء أثر الحجامة في أيام قليلة

الحجامة
الحجامة
الحجامة

فيديو

السباح جون ماجد

إهمال أم قضاء وقدر؟ تفاصيل الساعات الأخيرة في حياة السباح جون ماجد

لقاء الخميسي

لقاء الخميسي تتصدر محركات البحث بعد إعلان انفصال إيمان الزيدي عن عبد المنصف

ايمان الزيدي

زواج سري 7 سنين يهز الوسط الرياضي والفني.. إيمان الزيدي تعلن انفصالها عن محمد عبد المنصف

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

خالد الشناوي

خالد الشناوي يكتب: عفاريت اليوم و عفاريت الأمس

أ.د. عادل القليعي

أ.د. عادل القليعي يكتب: كيف تتعايش الحرباء مع بيئتها...؟!

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب: اختطاف مادورو واللعبة الأمريكية الخطرة

سالي عاطف

سالي عاطف تكتب: صوماليلاند على خط النار: كيف فجّر الاعتراف الإسرائيلي أزمة إقليمية ودولية؟

إبراهيم شعبان

إبراهيم شعبان يكتب: 2026.. أحلام وآمال العام الجديد

المزيد