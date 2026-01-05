جوجل تجمع أكبر إعلانات الذكاء الاصطناعي في 2025 في تقرير واحد

أصدرت جوجل تقريرًا تجميعيًا يستعرض 60 من أكبر إعلاناتها في مجال الذكاء الاصطناعي خلال عام 2025، يشمل تحديثات نماذج Gemini، وتطورات بحث جوجل، ومنتجات Pixel، وخدمات Google Cloud.​

ويرتب التقرير هذه الإعلانات زمنيًا من يناير إلى ديسمبر، بوصفه مراجعة سنوية تبيّن كيف انتقلت تقنيات الذكاء الاصطناعي من مرحلة البحث والتجارب إلى منتجات وأدوات متاحة للمستخدمين والمطورين والشركات.​

نماذج Gemini وGemma في قلب الاستراتيجية

يبرز التقرير عدة إصدارات رئيسية من نماذج Gemini، من بينها Gemini 2.5 وGemini 3 Flash، إلى جانب تحديثات لنماذج Gemma المفتوحة المصدر، مع التركيز على تحسين السرعة والقدرة على الاستدلال والتعامل مع ملفات طويلة.​

وتوضح جوجل أن هذه النماذج أصبحت الأساس الذي تقوم عليه تطبيقات Gemini للمستخدمين، وأدوات المطورين عبر Gemini API، وكذلك العديد من خدمات Google Cloud التي توفر قدرات توليد نصوص وترجمة وتحليل بيانات للمؤسسات.​

بحث جوجل: AI Mode وAI Overviews و«بحث أعمق»

على مستوى البحث، يوثّق التقرير إطلاق «وضع الذكاء الاصطناعي» AI Mode وإتاحة AI Overviews في مزيد من المناطق، لتقديم إجابات توليدية تفاعلية إلى جانب الروابط التقليدية.​

ويتناول التقرير أيضًا ميزات مثل Deep Search للبحث المتعمق في الموضوعات المعقّدة، وتجارب التسوق المدعومة بالذكاء الاصطناعي التي تتيح عرض منتجات بشكل تفاعلي وتجربة افتراضية لبعض الملابس بالاستعانة بالصور الشخصية.​

أجهزة Pixel وAndroid 16: تكامل العتاد والبرمجيات

يرصد ملخص جوجل أبرز ما قُدِّم على مستوى العتاد، بما في ذلك هواتف Pixel 10 والميزات المدعومة بالذكاء الاصطناعي فيها، مثل تحسينات التصوير، والمساعدة في المكالمات، وأدوات التحرير المتقدمة للصور والفيديو.​

كما يشير التقرير إلى تحديثات Android 16 التي جلبت مزايا ذكاء اصطناعي إضافية على مستوى النظام، بما في ذلك أدوات تنظيم الجهاز والتعبير الإبداعي، ودمج أعمق لقدرات Gemini في واجهة النظام والتطبيقات الافتراضية.​

Google I/O وGoogle Cloud Next

يوضح التقرير أن جزءًا كبيرًا من الإعلانات الكبرى جاء خلال مؤتمري Google I/O 2025 وGoogle Cloud Next 2025، حيث كشفت الشركة عن أدوات مثل Flow لإنتاج الفيديو بالذكاء الاصطناعي، ونموذج الفيديو Veo، ومعالج TPU جديد باسم Ironwood لتدريب النماذج الكبيرة.​

كما شمل الملخص عشرات الإعلانات الخاصة بالمطورين، مثل التحديثات على Firebase، وأدوات الويب، وتحسينات على واجهات Gemini البرمجية، بهدف تسهيل بناء تطبيقات وخدمات تعتمد على الذكاء الاصطناعي التوليدي على نطاق واسع.