قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
طقس اليوم| شديد البرودة وشبورة وسحب منخفضة تضرب القاهرة
ليس لكم الحق.. الدنمارك تحذر ترامب من أي مطامع في جرينلاند
أعلنت الانفصال عن محمد عبد المنصف.. من هي ايمان الزيدي وأهم أعمالها؟
تصريحات روسية صادمة تفتح باب الحديث عن مصير غامض للمستشار الألماني
مكالمة هاتفية بين ناصر ماهر ومسئول زملكاوي تحسم جدل اهتمام بيراميدز
ماذا قالت لقاء الخميسي قبل ساعات من انفصال زوجها عن إيمان الزيدي؟
تأخر حسم الصفقات والمهاجم الأجنبي.. توروب غاضب من إدارة الأهلي
وائل القباني: انفصال الزمالك وچون إدوارد بالطلاق أو الخُلع
دعاء الفجر 16 شهر رجب للفرج ورفع البلاء.. اجعله بداية يومك
البيت الأبيض: رئيسة فنزويلا المؤقتة ستلتزم بالمطالب الأمريكية
فنانة تعلن انفصالها عن محمد عبد المنصف: زواج شرعي استمر 7 سنوات
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

تكنولوجيا وسيارات

جوجل تجمع أكبر إعلانات الذكاء الاصطناعي في 2025 في تقرير واحد

Gemini
Gemini
احمد الشريف

أصدرت جوجل تقريرًا تجميعيًا يستعرض 60 من أكبر إعلاناتها في مجال الذكاء الاصطناعي خلال عام 2025، يشمل تحديثات نماذج Gemini، وتطورات بحث جوجل، ومنتجات Pixel، وخدمات Google Cloud.​

ويرتب التقرير هذه الإعلانات زمنيًا من يناير إلى ديسمبر، بوصفه مراجعة سنوية تبيّن كيف انتقلت تقنيات الذكاء الاصطناعي من مرحلة البحث والتجارب إلى منتجات وأدوات متاحة للمستخدمين والمطورين والشركات.​

نماذج Gemini وGemma في قلب الاستراتيجية

يبرز التقرير عدة إصدارات رئيسية من نماذج Gemini، من بينها Gemini 2.5 وGemini 3 Flash، إلى جانب تحديثات لنماذج Gemma المفتوحة المصدر، مع التركيز على تحسين السرعة والقدرة على الاستدلال والتعامل مع ملفات طويلة.​

وتوضح جوجل أن هذه النماذج أصبحت الأساس الذي تقوم عليه تطبيقات Gemini للمستخدمين، وأدوات المطورين عبر Gemini API، وكذلك العديد من خدمات Google Cloud التي توفر قدرات توليد نصوص وترجمة وتحليل بيانات للمؤسسات.​

بحث جوجل: AI Mode وAI Overviews و«بحث أعمق»

على مستوى البحث، يوثّق التقرير إطلاق «وضع الذكاء الاصطناعي» AI Mode وإتاحة AI Overviews في مزيد من المناطق، لتقديم إجابات توليدية تفاعلية إلى جانب الروابط التقليدية.​

ويتناول التقرير أيضًا ميزات مثل Deep Search للبحث المتعمق في الموضوعات المعقّدة، وتجارب التسوق المدعومة بالذكاء الاصطناعي التي تتيح عرض منتجات بشكل تفاعلي وتجربة افتراضية لبعض الملابس بالاستعانة بالصور الشخصية.​

أجهزة Pixel وAndroid 16: تكامل العتاد والبرمجيات

يرصد ملخص جوجل أبرز ما قُدِّم على مستوى العتاد، بما في ذلك هواتف Pixel 10 والميزات المدعومة بالذكاء الاصطناعي فيها، مثل تحسينات التصوير، والمساعدة في المكالمات، وأدوات التحرير المتقدمة للصور والفيديو.​

كما يشير التقرير إلى تحديثات Android 16 التي جلبت مزايا ذكاء اصطناعي إضافية على مستوى النظام، بما في ذلك أدوات تنظيم الجهاز والتعبير الإبداعي، ودمج أعمق لقدرات Gemini في واجهة النظام والتطبيقات الافتراضية.​

Google I/O وGoogle Cloud Next 

يوضح التقرير أن جزءًا كبيرًا من الإعلانات الكبرى جاء خلال مؤتمري Google I/O 2025 وGoogle Cloud Next 2025، حيث كشفت الشركة عن أدوات مثل Flow لإنتاج الفيديو بالذكاء الاصطناعي، ونموذج الفيديو Veo، ومعالج TPU جديد باسم Ironwood لتدريب النماذج الكبيرة.​

كما شمل الملخص عشرات الإعلانات الخاصة بالمطورين، مثل التحديثات على Firebase، وأدوات الويب، وتحسينات على واجهات Gemini البرمجية، بهدف تسهيل بناء تطبيقات وخدمات تعتمد على الذكاء الاصطناعي التوليدي على نطاق واسع.

جوجل Gemini Google Cloud

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

مدبولي

مجلس الوزراء يحدد موعد اجازة عيد الميلاد المجيد

إجازة عيد الميلاد المجيد

الأربع ولا الخميس؟.. قرار عاجل من الحكومة بشأن إجازة عيد الميلاد المجيد 2026

منتخب مصر

ببلاش.. قنوات مفتوحة لإذاعة مباراة مصر وبنين فى أمم أفريقيا

العريس

اختفى قبل زفافه بيوم ورجع بعده بيوم.. كواليس غياب عريس أرض اللواء

سعر الذهب

1000 جنيه| تراجع سعر الجنيه الذهب من أعلى قيمة.. وعيار 21 الآن مفاجأة

ست دقائق انتهت بمأساة.. كيف فقد أحمد مجدي حياته داخل منزله؟| القصة الكاملة وشهادات الجيران

6 دقائق انتهت بمأساة.. كيف فقد أحمد مجدي حياته داخل منزله؟| شهادات الجيران

لقاء الخميسي

ماذا قالت لقاء الخميسي قبل ساعات من انفصال زوجها عن إيمان الزيدي؟

الإيجار القديم

حقيقة مصير قانون الإيجار القديم.. تفاصيل جديدة بعد تصاعد الجدل

ترشيحاتنا

لدكتورة نيفين إسكندر، عضو مجلس النواب عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين

نائبة التنسيقية: على الحكومة تقديم أداء أفضل لإرضاء المواطن

مجدي الجلاد

مجدي الجلاد: نحتاج لحكومة جديدة برؤية واضحة وهي خدمة المواطن المصري

أخبار التوك شو

توك شو| عمرو أديب يجدد التعاقد مع إم بي سي مصر.. تفاصيل أطول استحقاق دستوري للانتخابات

بالصور

بطولة إيمان العاصى.. طرح البوسترات الدعائية لمسلسل "قسمة العدل"

إيمان العاصي
إيمان العاصي
إيمان العاصي

فيديو

القبض على رئيس فنزويلا

150 طائرة وتشويش إلكتروني .. المشاهد الأولى من اعتقال مادورو رئيس فنزويلا

توفيق عكاشه

تنبأ باختطاف رئيس فنزويلا .. فيديو قديم لتوفيق عكاشة يشعل الجدل

عمرو مصطفى

بيطلب تنازلات.. عمرو مصطفى يكشف سبب قلة تعاونه مع حسين الجسمي |فيديو

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

خالد الشناوي

خالد الشناوي يكتب: عفاريت اليوم و عفاريت الأمس

أ.د. عادل القليعي

أ.د. عادل القليعي يكتب: كيف تتعايش الحرباء مع بيئتها...؟!

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب: اختطاف مادورو واللعبة الأمريكية الخطرة

سالي عاطف

سالي عاطف تكتب: صوماليلاند على خط النار: كيف فجّر الاعتراف الإسرائيلي أزمة إقليمية ودولية؟

إبراهيم شعبان

إبراهيم شعبان يكتب: 2026.. أحلام وآمال العام الجديد

المزيد