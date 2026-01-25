مايكروسوفت تؤجل ميزة مثيرة للجدل في تطبيق Teams.. ما القصة؟

أجلت مايكروسوفت إطلاق ميزة جديدة مثيرة للجدل في برنامج Teams، والتي تقوم تلقائيًا بتحديد موقع عمل الموظف بناءً على اتصاله بشبكات Wi-Fi الخاصة بالشركة أو الأجهزة الطرفية المكتبية المحددة.

ميزة يقدمها تطبيق مايكروسوفت

في منشور محدث لمركز إدارة Microsoft 365 قالت Microsoft إن الميزة، التي تم الإعلان عنها مبدئيًا في أكتوبر ، ستبدأ الآن في طرحها في أوائل مارس 2026 ومن المتوقع أن تكتمل بحلول منتصف مارس 2026، وهو تحول عن الجدول الزمني السابق للشركة، والذي كان من المقرر أن يتم هذا الشهر.

لم تُقدّم مايكروسوفت سببًا للتأخير. يشمل التحديث تطبيق Teams لأجهزة سطح المكتب التي تعمل بنظام Windows وتطبيق Teams لأجهزة سطح المكتب التي تعمل بنظام Mac.

تُسوّق الشركة هذه الميزة على أنها تحسين اختياري لدقة تحديد الموقع، يُمكن ضبطه من قِبل المسؤول.

ومن جانبها كتبت مايكروسوفت في منشور : "سيُمكّن مايكروسوفت تيمز المستخدمين من تحديد موقع عملهم تلقائيًا عن طريق الاتصال بشبكة Wi-Fi الخاصة بالمنظمة أو الأجهزة الطرفية"، مضيفةً أن هذه الميزة "تتطلب ضبطًا من قِبل المسؤول" و"تراعي ساعات العمل".

ضوابط المستخدم وعناصر الحماية

أكدت مايكروسوفت أيضًا على ضوابط المستخدم وعناصر الحماية. هذه الميزة اختيارية، وستكون معطلة افتراضيًا، ولن يقوم تطبيق Teams بتحديث الموقع بعد ساعات العمل. وأوضحت مايكروسوفت أن موقع العمل سيتم مسحه أيضًا في نهاية ساعات العمل.

نظرياً، يبدو تحديد موقع العمل تلقائياً مجرد تحسين بسيط لتجربة المستخدم. فهو يقلل من الحقول التي يتعين على المستخدمين تحديثها يدوياً، ويخفف من أعباء الموظفين المثقلين بالأعباء.