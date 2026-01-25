قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
الرقابة المالية: 1.3 تريليون جنيه تمويلات ممنوحة للأنشطة الخاضعة للهيئة خلال 2025
جيش الاحتلال الإسرائيلي يهدم نفقا تابعا لحماس في جنوب قطاع غزة
زيلينسكي يدعو الحلفاء لتعزيز أنظمة الدفاع الجوي لكييف لمواجهة الضربات الروسية
مانشستر يونايتد في مهمة المربع الذهبي أمام أرسنال متصدر الدوري الإنجليزي
العندليب الأبيض يثير غضب أسرة حليم.. تشويه اسم الفنان الراحل يصل للقضاء
أدعية مستجابة في شعبان.. رددها تشرح صدرك ويرزقك الله من حيث لا تحتسب
تعزز النشاط والطاقة.. 5 طرق سهلة لترطيب الجسم وتقوي المناعة في الشتاء
عواصف شتوية غير مسبوقة تضرب أمريكا.. إلغاء آلاف الرحلات وطوارئ بـ17ولاية
رسالة للعالم من الغردقة.. السياح يحتفلون بعيد الشرطة بأعلام مصر
نوم بين النجوم.. أول فندق على سطح القمر يستعد لاستقبال ضيوفه في 2032
الشيخ ياسين التهامي يحتفل بعقد قران حفيدته بحضور الدكتور علي جمعة.. صور
خطابي: جائزة التميز الإعلامي العربي لتشجيع الابتكار ومواكبة التحول الرقمي
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

تكنولوجيا وسيارات

مايكروسوفت تؤجل ميزة مثيرة للجدل في تطبيق Teams.. ما القصة؟

برنامج Teams
برنامج Teams
لمياء الياسين

أجلت مايكروسوفت إطلاق ميزة جديدة مثيرة للجدل في برنامج Teams، والتي تقوم تلقائيًا بتحديد موقع عمل الموظف بناءً على اتصاله بشبكات Wi-Fi الخاصة بالشركة أو الأجهزة الطرفية المكتبية المحددة.

ميزة يقدمها تطبيق مايكروسوفت

في منشور محدث لمركز إدارة Microsoft 365  قالت Microsoft إن الميزة، التي تم الإعلان عنها مبدئيًا في أكتوبر ، ستبدأ الآن في طرحها في أوائل مارس 2026 ومن المتوقع أن تكتمل بحلول منتصف مارس 2026، وهو تحول عن الجدول الزمني السابق للشركة، والذي كان من المقرر أن يتم هذا الشهر.

ميزة يقدمها تطبيق مايكروسوفت

لم تُقدّم مايكروسوفت سببًا للتأخير. يشمل التحديث تطبيق Teams لأجهزة سطح المكتب التي تعمل بنظام Windows وتطبيق Teams لأجهزة سطح المكتب التي تعمل بنظام Mac.

تُسوّق الشركة هذه الميزة على أنها تحسين اختياري لدقة تحديد الموقع، يُمكن ضبطه من قِبل المسؤول. 

ومن جانبها كتبت مايكروسوفت في منشور : "سيُمكّن مايكروسوفت تيمز المستخدمين من تحديد موقع عملهم تلقائيًا عن طريق الاتصال بشبكة Wi-Fi الخاصة بالمنظمة أو الأجهزة الطرفية"، مضيفةً أن هذه الميزة "تتطلب ضبطًا من قِبل المسؤول" و"تراعي ساعات العمل".

ضوابط المستخدم وعناصر الحماية

أكدت مايكروسوفت أيضًا على ضوابط المستخدم وعناصر الحماية. هذه الميزة اختيارية، وستكون معطلة افتراضيًا، ولن يقوم تطبيق Teams بتحديث الموقع بعد ساعات العمل. وأوضحت مايكروسوفت أن موقع العمل سيتم مسحه أيضًا في نهاية ساعات العمل.

نظرياً، يبدو تحديد موقع العمل تلقائياً مجرد تحسين بسيط لتجربة المستخدم. فهو يقلل من الحقول التي يتعين على المستخدمين تحديثها يدوياً، ويخفف من أعباء الموظفين المثقلين بالأعباء.

مايكروسوفت برنامج Teams شبكات Wi Fi نظام Windows تطبيق Teams سطح المكتب Microsoft 365

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

نتيجة الشهادة الإعدادية برقم الجلوس 2026

رابط نتيجة الشهادة الإعدادية برقم الجلوس 2026 .. ترقبوها هنا

الذهب

575 جنيها زيادة للجرام| جنون في أسعار الذهب.. وهذه قيمة عيار 24 الآن

ما هي الدول المفتوحة للمصريين بدون تأشيرة 2026؟.. سافر بالباسبور فقط

ما هي الدول المفتوحة للمصريين بدون تأشيرة 2026؟.. سافر بالباسبور فقط

الاطفال مع والدهم

موت في صمت داخل شقة مُغلقة .. القصة الكاملة لمأساة أم وأطفالها الأربعة في شبرا الخيمة

أحمد عيد

رسالة صالح سليم .. أسامة حسن ينتقد تعاقد الأهلي مع أحمد عيد: «فين القيم والمبادئ»

محمد صلاح

محمد صلاح يحقق رقمًا مميزًا رغم هزيمة ليفربول أمام بورنموث

وزير التربية والتعليم

موعد انتهاء اجازة نصف العام 2026 لطلاب المدارس ..قرار عاجل من التعليم

محمد صلاح

طولان: كنت هوصل بمنتخب مصر لنهائي أمم إفريقيا.. واللي حصل مع صلاح «قلة أدب»

ترشيحاتنا

نجم صغير

سِوارها رفيق يد الجوزاء الخفي.. أثر كوني يكشف سر نجم عملاق

دوري أبطال أوروبا

حاسوب أوبتا العملاق يتوقع المتأهلين لثمن نهائي دوري أبطال أوروبا

مراة السيارة الداخلية

الزر الخفي في مرآة السيارة.. تفصيلة صغيرة تحمي السائقين| ما السر؟

بالصور

إزالة 181 حالة تعد بالبناء المخالف ورصد بالمتغيرات المكانية بالشرقية

ازالة تعدي
ازالة تعدي
ازالة تعدي

صور تاريخية ومخطوطات عسكرية نادرة في جناح مميز للقوات المسلحة بمعرض الكتاب

صورة من مشاركة القوات المسلحة في معرض الكتاب
صورة من مشاركة القوات المسلحة في معرض الكتاب
صورة من مشاركة القوات المسلحة في معرض الكتاب

للرحم.. هذه العشبة تحمي النساء من أمراض كثيرة

للرحم.. هذه العشبة تحمى النساء من أمراض كثيرة
للرحم.. هذه العشبة تحمى النساء من أمراض كثيرة
للرحم.. هذه العشبة تحمى النساء من أمراض كثيرة

«صحة الشرقية»: إجراء أول حالة غسيل بيرتوني وقسطرة بيرتونية بمستشفى منيا القمح المركزي |صور

صحة الشرقية
صحة الشرقية
صحة الشرقية

فيديو

العندليب الاسمر

العندليب الأبيض يثير غضب أسرة حليم.. تشويه اسم الفنان الراحل يصل للقضاء

الفنان محمود حجازي

أول رد من الفنان محمود حجازي على أزمة ضـ ـرب طليقته

صورة ارشيفية

رعاية المبتسرين: 16مليون جنيه لحماية حديثي الولادة بالمناطق الأكثر احتياجًا

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: عيد الشرطة المصرية.. إنسان يحمل السلاح ليحمي الحياة

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: شاهدة على الأسرار

د. منال إمام

د. منال إمام تكتب: المعرفة والأمن الوطني.. حين تبني العقول تصان الأوطان

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب: أثر العلاقات الوالدية على استقرار الزواج.. البيت الأول لا يغادرنا أبدًا

محمد مندور

محمد مندور يكتب: مصر والمغرب وسياسة الدبلوماسية النشطة

المزيد