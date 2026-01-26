ماك بوك برو 2026 .. تحديثات ستغير اللعبة

تستعد أبل لعام حافل على صعيد أجهزة ماك، مع خطط لترقية سلسلة MacBook Pro مرتين خلال 2026، إلى جانب تحديثات واسعة لأجهزة ماك أخرى موجهة لصناع المحتوى والمحترفين.

التحدياث الأولى .. شرائح M5 Pro وM5 Max

بحسب تقرير جديد من مارك جورمان عبر بلومبرج، تعتزم أبل إطلاق إصدارات محدثة من MacBook Pro مزودة بشرائح M5 Pro وM5 Max خلال النصف الأول من العام.

ستكثل هذه التحديثات الجيل التالي من معالجات أبل سيليكون عالية الأداء، مع تحسينات متوقعة في السرعة وكفاءة استهلاك الطاقة مقارنة بسلسلة M3 الحالية.

كما يرجح أن تستغل أبل حدث إطلاق حزمة تطبيقات Apple Creator Studio يوم 28 يناير للكشف عن هذه الأجهزة الجديدة، في خطوة تستهدف بشكل واضح صناع المحتوى والمحررين والمصممين.

فيما توجه هذه الحزمة البرمجية لتحرير الفيديو والصوت والصور على الماك، ما يجعل توقيت طرح MacBook Pro الجديد موجهًا لفئة المستخدمين الاحترافية نفسها.

ترقية ثانية أكبر .. تصميم جديد و شاشة OLED

الترقية الثانية المنتظرة تأتي في نهاية 2026 أو ربما تمتد إلى 2027، حيث تخطط أبل لتقديم إعادة تصميم كبيرة لسلسلة MacBook Pro.

وفق التسريبات، ستحصل الأجهزة الجديدة على شاشة OLED تعمل باللمس، مع تصميم أنحف ودعم اتصال خلوي مدمج، بالإضافة إلى الاعتماد على شرائح M6 Pro وM6 Max الأحدث.

من بين المزايا المتوقعة أيضًا دعم مفهوم Dynamic Island على شاشة اللابتوب، في امتداد لفكرة الجزيرة التفاعلية التي ظهرت لأول مرة على آيفون.

تجعل هذه التغييرات تحديثات نهاية العام مختلفة عن المعتاد، حيث تجمع بين تحديث جذري في العتاد والتصميم، وليس مجرد تحسين داخلي للمعالج.

سوابق أبل في التحديث السريع

هذه ليست المرة الأولى التي تحدث فيها أبل سلسلة MacBook Pro مرتين في عام واحد، فقد طرحت الشركة موديلات M2 Pro / M2 Max في يناير 2023، ثم تبعتها نسخ M3 Pro / M3 Max في أكتوبر من نفس العام.

فيما يعكس استراتيجية تسريع دورات الترقية لمواكبة الطلب المتزايد على أجهزة اللابتوب الاحترافية، خاصة مع الاعتماد المتزايد على الذكاء الاصطناعي وتحرير الفيديو بدقة عالية.

أجهزة ماك أخرى قيد التحديث

لا تقتصر خطة أبل على MacBook Pro فقط؛ إذ يشير التقرير إلى نية الشركة طرح إصدارات جديدة من، MacBook Air مزود بشريحة M5 و Mac Studio مع شرائح أعلى مثل M5 Max وM5 Ultra.

بالاضافة إلى شاشة Studio Display جديدة، مع إضاءة خلفية mini‑LED، ودعم ProMotion حتى 120 هرتز، وتقنيات HDR، بالإضافة إلى معالج A19 أو A19 Pro مدمج لإدارة الصورة والذكاء الاصطناعي.

كما تخطط أبل لطرح ماك بوك منخفض التكلفة يعمل بشريحة مستندة إلى A18 Pro المستخدمة في iPhone 16 Pro، إلى جانب تحديث Mac mini خلال العام نفسه، ما يعني توسيع تشكيلة ماك لتشمل فئات سعرية أوسع.

ماذا يعني هذا لمستخدم الماك؟

بالنسبة للمستخدم الذي يفكر في شراء MacBook Pro خلال 2026، توحي هذه الخطة بأن العام سيشهد جيلين مختلفين من نفس الفئة، أول جيل سيركز على قفزة المعالج إلى M5 Pro / Max، اما الجيل ثاني فسيصدر نهاية العام بتغيير أعمق على مستوى التصميم والشاشة والاتصال.

سيدفع هذا الأمر بعض المستخدمين، خاصة المحترفين وصناع المحتوى في أسواق مثل مصر، للتريث إذا كانوا يخططون للاستثمار في جهاز طويل الأمد يستفيد من شاشة OLED والاتصال الخلوي وتقنيات الجيل الجديد من شرائح M6.