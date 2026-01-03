قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
نشأت الديهي يفتح النار على محمد ناصر ومناشدة عاجلة لتركيا وبريطانيا
«مفيش أعمال بتتعرض عليّا».. عبدالله مشرف يكشف سبب ابتعاده عن الشاشة ويؤكد: «لن أعتزل التمثيل»
مرتب 13 ألف جنيه.. وظائف متاحه بإعلان الشباب والرياضة
برشلونة يحقق فوزا مهما على إسبانيول بثنائية في الدوري الإسباني
حال تأهل الفراعنة.. طائرات خاصة لنقل جمهور منتخب مصر إلى المغرب
البرلمان العربي يرحب بعقد مؤتمر شامل لمعالجة قضية الجنوب اليمني
الاستعلام عن القضايا بالرقم القومي 2026 إلكترونيًا بخطوات رسمية سهلة
خطوات استخراج كعب العمل أونلاين 2026
غدًا.. اجتماع طارئ لمجلس الأمن الدولي لبحث سابقة فنزويلا الخطيرة
رويترز: طائرة تقل مادورو تصل إلى نيويورك | شاهد
منتخب مالي يتأهل لربع نهائي بطولة كأس الأمم الإفريقية بالفوز على تونس 3-2 بركلات الترجيح
الحكومة تستهدف جذب استثمارات جديدة بقيمة 189 مليار جنيه في يومين
إلهام أبو الفتح
إلهام أبو الفتح
طه جبريل
طه جبريل
ماك بوك اقتصادي بمعالج آيفون يقترب من الإطلاق بربيع 2026

احمد الشريف

أكدت مصادر مطلعة أن أبل تعد جهاز ماك بوك اقتصادي يعتمد معالجًا من عائلة آيفون لإطلاقه في الربيع القادم، مع تأكيد حجم شاشة 12 إنش، بهدف جذب شريحة جديدة من المستخدمين بسعر أقل من 800 دولار أمريكي.

جدول الإطلاق والتوقيت الدقيق

أعلن محلل Ming-Chi Kuo في تقرير نشر يوم 3 يناير 2026 أن الجهاز سيُطلق في مارس أو أبريل 2026، بعد إكمال الإنتاج التجريبي في مصانع فوكسكون بتايوان والصين. 

يأتي هذا الإصدار كبديل ميسور التكلفة لسلسلة Air، مع التركيز على الطلاب والمبتدئين في أسواق نامية.

المعالج والشاشة المؤكدة

يعتمد الماك بوك على معالج A18 من عائلة آيفون 18، مصمم خصيصًا للكفاءة العالية في المهام اليومية مثل التصفح والكتابة، مع استهلاك طاقة أقل بنسبة 30% مقارنة بـM1.

أكدت التقارير شاشة Liquid Retina بحجم 12 إنش وبدقة 2560×1600 بكسل، مدعومة بتقنية True Tone لإضاءة طبيعية، كما ورد في مذكرات داخلية مسربة إلى Mark Gurman.

التصميم والمواصفات الأساسية

يحافظ الجهاز على تصميم ألومنيوم نحيف بوزن 1.1 كيلوغرام، مع 16 جيجابايت RAM موحدة وبطارية تدوم 18 ساعة، بالإضافة إلى منافذ USB-C مزدوجة ودعم Wi-Fi 7. 

يدعم نظام macOS Sonoma المحدث، مع تركيز على تكامل الذكاء الاصطناعي Apple Intelligence دون الحاجة إلى معالجات M-series الباهظة.

التسعير والسوق المستهدف

سيسعر الماك بوك الاقتصادي ابتداءً من 799 دولارًا، مما يجعله أول ماك بوك تحت حاجز 1000 دولار منذ 2018. يهدف إلى منافسة Chromebooks في التعليم، حيث تُشكل مبيعات أبل في هذا القطاع 40% من إجماليها وفقًا لتقارير IDC لعام 2025.

