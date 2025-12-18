قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
الإفتاء: استطلاع هلال شهر رجب 2025 السبت
تحذير عاجل من الأرصاد بشأن حالة الطقس غدًا الجمعة
لافروف يصل القاهرة للمشاركة في منتدى الشراكة الروسية الأفريقية
الحكومة تعلن استهداف استثمارات بقيمة 7.1 مليار دولار.. ما القصة؟
زيارة البرهان إلى القاهرة.. رسائل حاسمة وخطوط حمراء ترسم ملامح الدور المصري في الأزمة السودانية
الحاسوب العملاق يوجه صدمة لمنتخب مصر في أمم أفريقيا .. ماذا يحدث؟
أخطاء شائعة تؤدي لسحب بطاقة الفيزا داخل الـATM.. كيف تسترجعها؟
درجة الحرارة في الليل 11 مئوية.. تحذير عاجل من الأرصاد للمواطنين
سجل بياناتك الآن.. شروط التقديم في إشراف حج الجمعيات الأهلية 2026
23 سنة حب.. من هو زوج الراحلة نيفين مندور؟
إصابة 6 أشخاص من أسرة واحدة باشتباه تسمم غذائي في أسيوط
تحذير للمسافرين.. شبورة كثيفة تضرب الطرق صباح الجمعة وانخفاض في الرؤية الأفقية
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أصل الحكاية

حملة خبيثة تستهدف أجهزة ماك عبر مشاركة محادثات ChatGPT.. ما القصة؟

حملة خبيثة تستهدف أجهزة ماك عبر مشاركة محادثات ChatGPT.. ما القصة؟
حملة خبيثة تستهدف أجهزة ماك عبر مشاركة محادثات ChatGPT.. ما القصة؟
عبد الفتاح تركي

محادثات ChatGPT .. اكتشف فريق أبحاث التهديدات لدى كاسبرسكي حملة برمجيات خبيثة جديدة تستهدف مستخدمي أجهزة “ماك”، وتستخدم هذه الحملة إعلانات البحث المدفوعة في جوجل والمحادثات المشتركة في الموقع الرسمي لبرنامج المحادثة الآلي ChatGPT، وتستغل ذلك لخداع مستخدمي أجهزة ماك ودفعهم إلى تحميل برمجية AMOS (Atomic macOS Stealer) لسرقة المعلومات، فضلا عن تثبيت باب خلفي دائم في أجهزتهم.

ويشتري المهاجمون في هذه الحملة إعلانات بحث ممولة لعبارات مثل “chatgpt atlas”، ثم يقومون بتوجيه المستخدمين إلى صفحة تبدو وكأنها دليل إرشادي لتثبيت برنامج ChatGPT Atlas على أجهزة macOS، والمستضافة على الموقع الرسمي chatgpt.com، غير أنّ هذه الصفحة مجرد محادثة مشتركة عامة على روبوت المحادثة ChatGPT، وقد أنشئت عبر هندسة الأوامر، ثم نقحها المجرمون ولم يتركوا فيها إلا تعليمات «التثبيت” المذكورة خطوة بخطوة. ويحثّ الدليل الإرشادي المستخدمين على نسخ سطر واحد من الكود البرمجي، وفتح تطبيق Terminal في نظام macOS، ثم إدراج الكود ومنح الأذونات المطلوبة جميعًا.

واقرأ أيضًا:

تدابير بسيطة وفعالة لتوفير مساحة التخزين في الهواتف الذكية

ويوضح تحليل كاسبرسكي أنّ الكود البرمجي يحمّل ويُشغل نصا برمجيا من النطاق الخارجي atlas-extension[.]com. ويطالب هذا النص البرمجي المستخدم بإدخال كلمة المرور مرارا وتكرارا، ويحاول التحقق من صحتها بتشغيل أوامر النظام.

سرقة المعلومات

وحالما يدخل المستخدم الكلمة الصحيحة، يبدأ النص البرمجي تحميل برنامج AMOS لسرقة المعلومات، ويستخدم بيانات تسجيل الدخول المسروقة لتثبيت هذه البرمجية الخبيثة وتشغيلها. وتكون آلية الإصابة نسخة معدلة من تقنية ClickFix؛ إذ يُخدع المستخدمون لتنفيذ أوامر نصية (Shell) لاسترداد وتشغيل تعليمات برمجية من خوادم بعيدة.

وبعدما ينتهي تثبيت برنامج AMOS، فإنّه يباشر جمع بيانات مفيدة للمهاجمين لتحقيق مكاسب مالية منها أو لإعادة استخدامها في عمليات اختراق لاحقة. وتستهدف هذه البرمجية الخبيثة كلمات المرور وملفات تعريف الارتباط ومعلومات أخرى من المتصفحات، وبيانات محافظ العملات الرقمية مثل Electrum وCoinomi وExodus، وبيانات بعض التطبيقات مثل Telegram Desktop وOpenVPN Connect، بحسب دي بي إيه.

وتبحث البرمجية الخبيثة عن ملفات بامتدادات TXT وPDF وDOCX ضمن مجلدات سطح المكتب والمستندات والتحميلات، فضلا عن الملفات المخزنة لتطبيق الملاحظات Notes، ثم تسرب هذه البيانات إلى بنية تحتية تتحكم بها جهة التهديد. وفي الوقت نفسه يثبت المهاجمون بابا خلفيا مُعدا للعمل تلقائيا عند إعادة التشغيل، فيمنحهم وصولا عن بعد إلى النظام المخترق، ويُعيد تنفيذ كثير من عمليات جمع البيانات، التي تقوم بها برمجية AMOS.

وتشير هذه الحملة إلى اتجاه أوسع، فقد أصبحت برمجيات سرقة المعلومات من أسرع التهديدات السيبرانية نموا خلال عام 2025؛ إذ يقوم المهاجمون بتجارب مكثفة عن مواضيع متعلقة بالذكاء الاصطناعي، وأدوات الذكاء الاصطناعي المزيفة، والمحتوى المولد بالذكاء الاصطناعي، ويوظفون ذلك كله لجعل عمليات الخداع أكثر إقناعا.

وشهدت موجات الهجمات الحديثة استخدام نوافذ جانبية مزيفة للمتصفحات تعمل بالذكاء الاصطناعي ووكلاء مزيفين مرتبطين بنماذج شائعة، ويواصل نشاط “Atlas” هذا الاتجاه باستغلاله ميزة مشاركة المحتوى المدمجة في منصة ذكاء اصطناعي شرعية.

تدابير للحماية

وتوصي كاسبرسكي المستخدمين باتباع تدابير الحماية الآتية: 

• تعامل بحذر شديد مع أي «دليل إرشادي توجيهي” غير مرغوب فيه يطالبك بتشغيل أوامر Terminal أو PowerShell، لا سيما إذا طلب منك نسخ ولصق سطر برمجي واحد من موقع ويب أو مستند أو محادثة.

• أغلق الصفحات أو احذف الرسائل، التي تطالب بإجراءات كهذه إذا كانت التعليمات غير واضحة، واستعن بشخص خبير وموثوق قبل المتابعة.

• احرص على نسخ النص البرمجي المشبوه في أداة ذكاء اصطناعي أو أداة أمان لفهم وظيفة النص قبل تشغيله.

• احرص على تثبيت برنامج أمني موثوق على جميع الأجهزة التي تستخدمها، مثل الأجهزة العاملة بنظامي macOS ولينكس. يمكنك استخدام برنامج Kaspersky Premium، الذي يكتشف ويحظر برمجيات سرقة المعلومات والبرمجيات الخبيثة المرتبطة بها.

ChatGPT محادثات ChatGPT كاسبرسكي سرقة المعلومات برنامج AMOS OpenVPN Connect Telegram Desktop

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

وزير التربية والتعليم

مدة اجازة نصف العام 2026 في المدارس لطلاب "النقل والإعدادية" |قرارات نهائية

سعر الذهب

الجرام تخطى الـ6000 جنيه.. ارتفاع أسعار الذهب اليوم في مصر ومفاجأة بعيار 21

الأرصاد

الأرصاد تحذر.. برودة قاسية تضرب البلاد والحرارة تسجل صفر في هذه المحافظة

بن شرقي

بعد تمزق العضلة | خبر غير متوقع عن بن شرقي مع الأهلي

مدبولي

زيادة المعاشات 1 يناير 2026.. هتقبض كام بعد رفع الحد الأدنى؟

محمد رمضان

هفضل أحب بلدي.. محمد رمضان يعتذر لجمهوره بعد تأييد حبسه لمدة عامين

الهارب محمد ناصر

منع الهارب محمد ناصر من دخول دولة خليجية بعد النصب على سيدة من العائلة المالكة

الحد الأقصى للتحويل والسحب من إنستاباي بعد قرار البنك المركزي

الحد الأقصى للتحويل عبر إنستاباي والرسوم المقررة بعد قرار البنك المركزي الأخير

ترشيحاتنا

وزيرة البيئة

مشروع مصنع المعالجة الميكانيكية والبيولوجية والمدفن الصحي للمخلفات الصلبة بقوص..تفعيلاً لاستراتيجية الدولة نحو التحول الأخضر بتكلفة 400 مليون جنيه

الرهبان الفرنسيسكان

الرهبان الفرنسيسكان بالأقصر يعقدون لقاء روحيا استعدادا لعيد الميلاد بدير العائلة المقدسة

مدبولي ونظيره اللبناني

نشاط مكثف لمدبولي غدا في لبنان.. تفاصيل

بالصور

احترس منها .. أسوأ الفواكه لمرضى السكري

أسوأ الفواكه لمرضى السكري
أسوأ الفواكه لمرضى السكري
أسوأ الفواكه لمرضى السكري

أميرة فتحي وعاطف عبداللطيف بندوة الفن والسياحة بمهرجان القاهرة للفيلم القصير

أميرة فتحى وتامر بيجاتو وعاطف عبداللطيف
أميرة فتحى وتامر بيجاتو وعاطف عبداللطيف
أميرة فتحى وتامر بيجاتو وعاطف عبداللطيف

الأكاديمية العسكرية المصرية تحتفل بتخرج دورتين جديدتين من المعلمين ومديري المدارس بعد انتهاء فترة تأهيلهم

الأكاديمية العسكرية المصرية تحتفل بتخرج دورتين جديدتين من المعلمين ومديري المدارس بعد انتهاء فترة تأهيلهم
الأكاديمية العسكرية المصرية تحتفل بتخرج دورتين جديدتين من المعلمين ومديري المدارس بعد انتهاء فترة تأهيلهم
الأكاديمية العسكرية المصرية تحتفل بتخرج دورتين جديدتين من المعلمين ومديري المدارس بعد انتهاء فترة تأهيلهم

طريقة عمل القرص الفلاحي الطرية.. وصفة مصري أصيلة

طريقة عمل القرص الفلاحي
طريقة عمل القرص الفلاحي
طريقة عمل القرص الفلاحي

فيديو

من هو زوج نفين مندور

23 سنة حب.. من هو زوج الراحلة نيفين مندور؟

مصطفى ابو سريع

هنأت مصطفى أبو سريع.. القصة الكاملة لأزمة إيرينا يسري

واقعة المسن والفتاة بالمترو

أغلب الشعب المصري فلاحين.. نجل المسن يكشف حقيقة واقعة والده والفتاة داخل مترو الأنفاق

نفين مندور

نهاية مأساوية داخل منزلها.. أسرار عن حياة نيفين مندور

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

الشيخ ابو بكر أحمد مفتي الهند

الشيخ أبو بكر أحمد يكتب: مسيرة علماء أهل السنّة في خدمة لغة القرآن

محمد ماهر

محمد ماهير يكتب: من خارج الخط

إبراهيم شعبان

إبراهيم شعبان يكتب: مأزق الثقافة في مصر والعالم العربي

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب: العنف الزوجي الصامت.. شراكة فاشلة أم خطاب مضلِّل؟

د.علي عبدالحكيم الطحاوي

د.علي عبدالحكيم الطحاوي.. صوتك الانتخابي أداة التغيير

المزيد