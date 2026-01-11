قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
صورة تاريخية.. محمد صلاح بجانب مرموش وربيعة احتفالاً بالفوز على كوت ديفوار | شاهد
هل يعود العالم إلى منطق القوة؟.. أستاذ قانون دولي: تهديدات ترامب لجرينلاند والصين تهدد بتفكك الناتو وفتح باب حرب عالمية
ترامب يطلب خطة لغزو جرينلاند .. والجنرالات يُحذّرون من تبعات خطيرة
ضمنتها ومدفعتش.. القصة الكاملة لاتهام وفاء مكي في محضر رسمي من صديقتها بسبب «لاب توب»
إعفاء ذوي الإعاقة من الضريبة الجمركية على المواد الطبية .. طبقًا للقانون
الفراعنة شكّلوا عقدة تاريخية للأفيال.. الفنان فتوح أحمد: السنغال سيكون خصمًا سهلاً لمنتخب مصر
بـ 3 «ديفيليهات».. هاني البحيري يخطف الأنظار بعروضه الضخمة لربيع وصيف 2026 في أذربيجان واليونان والسعودية|صور
احتفال من القلب بتأهل الفراعنة.. خليل البلوشى يُعلّق بعد فوز منتخب مصر على كوت ديفوار
الكيف بقى أون لاين .. حبس شاب أعلن عن بيع الحشيش على فيسبوك
ترامب: فنزويلا بدأت إطلاق سراح سجنائها السياسيين بفضل تدخلنا
جامعة القاهرة تتفوّق وتتصدّر: 98% معدل إنجاز الشكاوى الإلكترونية خلال 2025
تصعيد إسرائيلي جديد بالطائرات .. غارات وحزام ناري يضرب شمال وجنوب غزة
تكنولوجيا وسيارات

سامسونج تطلق سلسلة Galaxy Book6 بمعالجات Intel Ultra 3 لمنافسة أجهزة ماك

سامسونج
سامسونج
احمد الشريف

قدمت سامسونج ثلاثة حواسيب محمولة جديدة ضمن سلسلة Galaxy Book6 خلال معرض CES، هي Galaxy Book6 Ultra وGalaxy Book6 Pro وGalaxy Book6، مع إتاحة مقاسي 14 و16 بوصة بحسب الطراز. 

تقول الشركة إن هذه الأجهزة هي الأطول عمرًا في سلسلة Galaxy Book حتى الآن، مع إمكانية الوصول إلى حوالي 30 ساعة عمل بشحنة واحدة وفق تقديراتها الداخلية.

تتبنى الأجهزة الجديدة تصميمًا معدنيًا بالكامل يجمع بين خطوط متناظرة ولوحة مفاتيح ثنائية اللون ولوحة لمس لمسية (haptic touchpad)، مع الحفاظ على نحافة ملحوظة، إذ لا يتجاوز سُمك Galaxy Book6 Pro مثلًا 11.6 ملم. 

يستهدف هذا التوجه منافسة حواسيب ماك بوك من آبل من حيث النحافة والأناقة وسهولة الحمل في بيئة العمل والتنقل.

شاشات Dynamic AMOLED 2X ومعدل تحديث 120 هرتز

تأتي طرازات Galaxy Book6 Pro وGalaxy Book6 Ultra مع شاشة Dynamic AMOLED 2X بدقة WQXGA+ (2880×1800) وسطوع يصل إلى 1000 شمعة مع طبقة مضادة للانعكاس، ما يحسّن الرؤية في البيئات ذات الإضاءة القوية. 

يمكن للسطوع الانخفاض حتى 0.0005 شمعة لتقديم درجات سوداء عميقة، بينما يدعم معدل التحديث التكيفي حتى 120 هرتز، في مستوى يماثل أحدث طرازات MacBook Pro من حيث سلاسة الحركة.

أما الإصدار الأساسي Galaxy Book6 فيعتمد على شاشة IPS بدقة WUXGA (1920×1200) مع سطوع يبلغ نحو 350 شمعة، مع خيارات لمس في بعض نسخ مقاس 16 بوصة. 

بهذه التشكيلة، تغطي سامسونج شرائح مختلفة من المستخدمين، من الباحثين عن شاشة احترافية عالية التباين إلى من يفضلون خيارًا اقتصاديًا أكثر.

معالجات Intel Core Ultra ورسوميات من Nvidia وIntel

تعمل أجهزة Galaxy Book6 بمعالجات Intel Core Ultra Series 3 ضمن منصة Panther Lake المبنية على دقة تصنيع Intel 18A، مع دعم إصدار Evo في بعض التكوينات، ما يضمن توازناً بين الأداء واستهلاك الطاقة. 

يوفر Galaxy Book6 Ultra خيارات حتى Core Ultra 7 وUltra 9، بينما تأتي طرازات Pro وBook6 العادي بخيارات Ultra 7 وUltra 5.

على صعيد الرسوميات، يمكن تهيئة Galaxy Book6 Ultra مع بطاقة Nvidia GeForce RTX 5070، في حين تعتمد إصدارات Pro والأساسي على رسومات Intel Arc أو Intel Graphics المدمجة. 

يتيح ذلك للأجهزة العليا التعامل مع مهام ثقيلة مثل تحرير الفيديو، والألعاب، وأعمال الذكاء الاصطناعي، بينما تستهدف التكوينات الأخرى الاستخدام الإنتاجي العام.

ذاكرة، تخزين و منافذ اتصال متعددة

تدعم السلسلة الجديدة ذاكرة LPDDR5X حتى 64 جيجابايت في طراز Ultra، وحتى 32 جيجابايت في Pro وBook6، مع خيارات تخزين SSD من نوع PCIe تبدأ من 256 جيجابايت وتصل حتى 1 تيرابايت، مع وجود منفذ توسعة إضافي في بعض التكوينات العليا. 

يرفع ذلك سقف إمكانات الأجهزة لتلبية احتياجات المستخدمين المحترفين في مجالات مثل تطوير البرمجيات والتصميم الإبداعي.

وعلى مستوى المنافذ، يوفر Galaxy Book6 Ultra وPro منفذي Thunderbolt 4، ومنفذ USB‑A، ومخرج HDMI 2.1 يدعم حتى دقة 8K بمعدل 60 هرتز أو 5K بمعدل 120 هرتز، إضافة إلى منفذ سماعة/ميكروفون، مع وجود منفذ قارئ بطاقات SD في Ultra. 

أما Galaxy Book6 فيقدم مزيجًا من USB‑C وUSB‑A وHDMI وmicroSD ومنفذ RJ45 (إيثرنت) وقفل أمان S‑Lock، ما يجعله خيارًا عمليًا لمكاتب الأعمال التقليدية.

تبريد محسّن وعمر بطارية مرتفع

زُوّدت سلسلة Galaxy Book6 بنظام تبريد محسّن يشمل غرفة تبخير (vapor chamber) محدّثة ومراوح وفتحات تهوية معاد تصميمها، لضمان الحفاظ على أداء مستقر تحت الضغط لفترات طويلة. 

تختلف سعة البطارية بين الطرازات، حيث يأتي Galaxy Book6 Ultra ببطارية 80.2 واط/ساعة، وBook6 Pro ببطارية 67.18 واط/ساعة، وBook6 ببطارية 61.2 واط/ساعة، مع دعم الشحن السريع عبر USB‑C.

تقول سامسونغ إن هذه التكوينات، إلى جانب كفاءة معالجات Intel Core Ultra الجديدة، تتيح الوصول إلى ما يصل إلى 30 ساعة من تشغيل الفيديو في ظروف مثالية على بعض الطرازات، ما يضع الأجهزة في موقع تنافسي مباشر مع حواسيب ماك بوك من حيث عمر البطارية للمستخدمين المتنقلين.

مزايا Galaxy AI وتكامل مع منظومة سامسونج

تأتي أجهزة Galaxy Book6 مزودة بحزمة من مزايا الذكاء الاصطناعي تحت مظلة Galaxy AI، تشمل أدوات مثل AI Select للبحث الذكي، ونظام بحث موحد عبر الجهاز، وميزة Note Assist للمساعدة في تلخيص الملاحظات وتنظيمها، بالإضافة إلى خاصية Multi Control لمشاركة الفأرة ولوحة المفاتيح بسلاسة عبر أجهزة سامسونج المختلفة.

يهدف هذا التكامل إلى تقديم تجربة قريبة من منظومة آبل من حيث التواصل بين الهاتف والكمبيوتر والأجهزة الأخرى، بحيث يتمكن المستخدم من التنقل بين مهامه على حواسيب Galaxy Book6 وهواتف Galaxy وأجهزة أخرى ضمن نفس المنظومة دون انقطاع في سير العمل.

Galaxy Book6 ماك Intel Ultra 3

