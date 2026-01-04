سامسونج تكشف جهاز العرض المحمول Freestyle الجديد

كشفت شركة سامسونج عن الجيل الجديد من جهاز العرض المحمول The Freestyle في افتتاحية معرض CES يوم 3 يناير 2026، مقدمة حلًا متعدد الاستخدامات يجمع بين الإسقاط والإضاءة الذكية للمنازل والرحلات.

الإعلان الرسمي والموقع

أعلنت سامسونج الجهاز خلال مؤتمرها السنوي في لاس فيجاس، نيفادا، أمام آلاف الحاضرين والصحفيين، كجزء من خطتها لتوسيع فئة الأجهزة المحمولة.

يأتي Freestyle Gen 3 كتطوير للنسخة الأولى التي أُطلقت في 2022، مع تحسينات في السطوع والذكاء الاصطناعي.

المواصفات التقنية الرئيسية

يوفر الجهاز سطوعًا يصل إلى 500 لومن مع دقة Full HD 1080p وإسقاطًا يمتد حتى 100 إنش، مدعومًا بتقنية Auto Keystone وAuto Focus للضبط التلقائي.

يعمل بنظام Tizen OS ويدعم Gaming Hub لألعاب السحابة، مع بطارية مدمجة تدوم 3 ساعات وبيضاء LED متعددة الألوان للإضاءة الجوية.

التصميم والميزات الذكية

يزن الجهاز 830 جرامًا فقط بتصميم أسطواني قابل للدوران 180 درجة، مع دعم Wi-Fi 6 وBluetooth 5.2 للاتصال بـSmartThings. يتكامل مع مساعد Bixby وAlexa، ويشغل محتوى من Netflix وYouTube مباشرة، كما أظهرت العروض الحية في CES.

السعر والتوافر في الأسواق

يسعر Freestyle الجديد ابتداءً من 800 دولار أمريكي، مع إطلاق فوري في الولايات المتحدة وأوروبا ابتداءً من فبراير 2026، ووصوله إلى الشرق الأوسط في الربع الثاني.

يباع كحزمة مع حاملًا ثلاثي الأرجل، مستهدفًا عشاق السينما المنزلية والرحلات، حيث بِيع أكثر من مليون وحدة من الجيل السابق بحسب بيانات سامسونج.