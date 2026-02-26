القبض على شخصين تشاجرا بشبرا الخيمة

كشفت الأجهزة الأمنية ملابسات منشور مدعوم بمقطع فيديو تم تداوله بمواقع التواصل الإجتماعى تضمن الزعم بقيام أحد الأشخاص "يبدو عليه علامات عدم الإتزان" بالتعدى على آخر بسلاح أبيض محدثاً إصابته بالقليوبية.

بالفحص تبين عدم ورود بلاغات فى هذا الشأن ، وأمكن تحديد وضبط الشخصان الظاهران بمقطع الفيديو (عاطلان – مقيمان بدائرة قسم شرطة أول شبرا الخيمة) .

وبمواجهتهما قررا بحدوث مشاجرة بينهما بسبب المزاح دون حدوث إصابات ، وتبين عدم حيازة أياً منهما لأسلحة بيضاء حال إرتكابهما الواقعة.

تم إتخاذ الإجراءات القانونية.. وتولت النيابة العامة التحقيق.