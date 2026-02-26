مصرع فتاة وإصابة شخصين في تصادم سيارة وتوك توك بأسيوط

لقيت فتاة مصرعها وأصيب شخصان، اليوم الخميس، في حادث تصادم وقع بين سيارة ربع نقل وتوك توك بدون لوحات معدنية،بطريق أسيوط/ سوهاج الزراعي بمركز صدفا.



تلقى اللواء وائل نصار مدير أمن أسيوط، إخطارًا من مأمور مركز شرطة صدفا، يفيد ورود بلاغا من غرفة عمليات النجدة بوقوع حادث تصادم بين سيارة ربع نقل و توك توك بالطريق الزراعي وذلك أمام نقطة إسعاف قرية نزلة الإبلق.



إنتقل إلى موقع الحادث ضباط الشرطة والإسعاف وتبين من المعاينة والفحص مصرع صابرين محمد عبد الجليل (18 عامًا)، حيث جرى نقل الجثمان إلى مشرحة مستشفى صدفا تحت تصرف النيابة العامة.



كما أُصيب كل من ، تيسير عبد القادر عبد الحفيظ (52 عامًا)، و عبد الحليم محمد عبد الجليل (22 عامًا)

وجرى نقل المصابين إلى مستشفى أسيوط الجامعي لتلقي العلاج اللازم.



تحرر محضر بالواقعة وجاري العرض على النيابة.