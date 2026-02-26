ضبط المتهمين بقتـ ل طالب خلال ذهابه لصلاة التراويح في الخانكة

شهدت منطقة سرياقوس التابعة لدائرة مركز شرطة الخانكة بمحافظة القليوبية، جريمة مأساوية، حيث لقي طالب كان في طريقه لأداء صلاة التراويح مصرعه على يد 4 أشخاص، ونجحت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القليوبية في ضبط المتهمين الأربعة، وتقديمهم للنيابة العامة للتحقيق.



والبداية كانت بتلقي مدير الإدارة العامة لمباحث القليوبية، ورئيس مباحث القليوبية إخطارًا من رئيس مباحث مركز شرطة الخانكة، يفيد بورود بلاغ بوقوع مشاجرة وسقوط شاب جثة هامدة بدائرة المركز.



وكشفت التحريات بقيادة رئيس مباحث مركز شرطة الخانكة أن المجني عليه يُدعى “وليد محمد رجب”، 17 عامًا، طالب بالثانوية الأزهرية ومقيم بمنطقة سرياقوس دائرة المركز.

تفاصيل الواقعة

كما دلت التحريات أن وراء ارتكاب الواقعة 4 أشخاص اعترضوا طريق المجني عليه خلال توجهه لصلاة التراويح، واعتدوا عليه بالأسلحة البيضاء، موجهين له عدة طعنات نافذة، ليسقط غارقًا في دمائه، ورغم نقله إلى المستشفى في محاولة لإنقاذه، فإنه لفظ أنفاسه الأخيرة متأثرًا بإصاباته.



وتم تحديد هوية المتهمين، وهم: “محمود.ن”، و“محمد.ع”، و“أشرف.س”، و“رضا.ب” ، وعقب تقنين الإجراءات، بقيادة معاوني مباحث مركز شرطة الخانكة تم ضبط المتهمين جميعًا، وبمواجهتهم أقر المتهمون بارتكاب الواقعة على النحو الذي كشفت عنه التحريات.



وتحرر المحضر بالواقعة، وتولت النيابة العامة التحقيق، وأمرت بحبس المتهمين 4 أيام على ذمة التحقيقات مع مراعاة التجديد لهم في المواعيد القانونية، كما صرحت بدفن الجثمان عقب الانتهاء من أعمال الصفة التشريحية بمعرفة الطبيب الشرعي.