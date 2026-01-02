قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
قبل مواجهة دور الـ16.. مشوار مصر وبنين في أمم إفريقيا 2025
توقعات الأبراج 2026.. مرحلة مهمة في الحياة المهنية لمواليد هذا البرج
قانون الإيجار القديم يثير الجدل مجددا.. رد إئتلاف الملاك على تصريحات النواب
1.4 مليون مستفيد في 2025.. طفرة في إصدار بطاقات الخدمات المتكاملة
الغش في الامتحانات.. موضوع خطبة الجمعة اليوم
الطقس اليوم .. أجواء شديدة البرودة واحذروا شواطئ البحر مضطربة
روسيا.. إرتفاع عدد قتـ.لى هجوم خيرسون إلى 27 شخصا
خصمائي أمام الله.. أحمد السقا يعتزل السوشيال ميديا
بين الإجازة والتعويض المالي.. كيف يحمي قانون العمل حقوق العاملين؟
موعد مباراة منتخب مصر وبنين بكأس الأمم الأفريقية
سعر عيار 21 اليوم 2-1-2026
تكنولوجيا وسيارات

أخبار التكنولوجيا| سامسونج تكشف عن أسرار جالاكسي S26 Ultra.. كيفية إنشاء ملصقات رأس السنة 2026 على واتساب؟

أخبار التكنولوجيا
شيماء عبد المنعم

نشر موقع "صدى البلد"، مجموعة من الموضوعات الخاصة بأحدث أخبار التكنولوجيا خلال الساعات الماضية، تناولت أخبارًا وتقارير عن أحدث التقنيات، نستعرض أبرزها فيما يلي:
 

حادثة طريفة لـ روبوت بشري تكتسح الإنترنت.. يركل المدرب ويقلد الألم
 

انتشر مقطع فيديو لـ روبوت بشري من إنتاج شركة "يونيتري" Unitree، يدعى G1 بشكل سريع على الإنترنت بعد حادثة غير متوقعة أثناء جلسة تدريبية، التي تحولت سريعا إلى ظاهرة كوميدية عبر الإنترنت. 

تحديث جديد لنظارات Meta AI لتحسين وضوح الصوت في البيئات الصاخبة

أعلنت شركة ميتا، عن تحديث برمجي جديد لنظارات Meta AI، يهدف إلى مساعدة المستخدمين على سماع الشخص الذي يتحدث إليهم بشكل أفضل في الأماكن المزدحمة والصاخبة.

متجر Epic Games يبدأ عام 2026 بتوزيع ألعاب مجانية جديدة

يبدأ متجر إيبك جيمز Epic Games عام 2026 بجولة جديدة من الألعاب المجانية الغامضة، مما أثار بالفعل تكهنات واسعة في مجتمع اللاعبين.

سامسونج تكشف عن أسرار جالاكسي S26 Ultra.. كاميرا أفضل وتصميم مبتكر

 

تستعد شركة سامسونج، لإطلاق سلسلة هواتفها الرائدة Galaxy S26 في الأسابيع المقبلة، مع توقعات بإدخال تحسينات كبيرة على الأجهزة الجديدة.

كيفية إنشاء ملصقات رأس السنة 2026 على واتساب؟

 

هل ما زلت ترسل نفس ملصقات "سنة جديدة سعيدة" على واتساب؟ في 2025، أصبح من الأسهل من أي وقت مضى جعل تهانيك مميزة باستخدام ملصقات مخصصة تتضمن اسمك، صورك، نكات خاصة، أو حتى رسائل تهنئة مخصصة. 

آيفون مبتكر وماك بوك اقتصادي.. آبل تعد مفاجآت مذهلة في 2026

شهدت شركة آبل عام 2025 مزدحما بإطلاق مجموعة من المنتجات الجديدة، بما في ذلك جهاز MacBook Pro الجديد، وساعة Apple Watch Ultra 3، وسلسلة iPhone 17 التي جلبت تحسينات كبيرة في الأداء والتصميم، ومع ذلك، يبدو أن الشركة لا تخطط لتخفيف وتيرتها في 2026، بل على العكس، حيث قد يكون العام الجديد أكثر إثارة.

TCL تكشف عن Note A1 NxtPaper.. جهاز رقمي مبتكر لتدوين الملاحظات

أطلقت شركة TCL رسميا جهاز Note A1 NxtPaper، وهو جهاز مخصص لتدوين الملاحظات الرقمية، يجمع بين أحدث تقنيات العرض الشبيهة بالورق التي طورتها الشركة، مع ميزات إنتاجية مدعومة بالذكاء الاصطناعي.

تحديث OxygenOS 16 يصل إلى أجهزة وان بلس.. تعرف على الأجهزة المدعومة

تسير عملية توزيع تحديث OxygenOS 16 بسلاسة، والأهم من ذلك أنها تسير وفقا للجدول الزمني المحدد، حيث حصلت العديد من الأجهزة على التحديث قبل الموعد الرسمي، حتى الآن، تم طرح النظام المعتمد على أندرويد 16 لمعظم الهواتف الرائدة المؤهلة، بالإضافة إلى العديد من الهواتف المتوسطة.


أوبو تستعد لإطلاق هاتفها القابل للطي القادم Oppo Find N6

 

تستعد شركة أوبو Oppo، لإطلاق هاتفها القابل للطي القادم Oppo Find N6 في وقت قريب، على الرغم من أن الشركة لم تؤكد بعد تفاصيل الجهاز، إلا أن التسريبات الأخيرة كشفت عن العديد من المواصفات الرئيسية للهاتف. 

