أخبار التكنولوجيا| سامسونج تكشف عن أسرار جالاكسي S26 Ultra.. كيفية إنشاء ملصقات رأس السنة 2026 على واتساب؟

نشر موقع "صدى البلد"، مجموعة من الموضوعات الخاصة بأحدث أخبار التكنولوجيا خلال الساعات الماضية، تناولت أخبارًا وتقارير عن أحدث التقنيات، نستعرض أبرزها فيما يلي:



انتشر مقطع فيديو لـ روبوت بشري من إنتاج شركة "يونيتري" Unitree، يدعى G1 بشكل سريع على الإنترنت بعد حادثة غير متوقعة أثناء جلسة تدريبية، التي تحولت سريعا إلى ظاهرة كوميدية عبر الإنترنت.

أعلنت شركة ميتا، عن تحديث برمجي جديد لنظارات Meta AI، يهدف إلى مساعدة المستخدمين على سماع الشخص الذي يتحدث إليهم بشكل أفضل في الأماكن المزدحمة والصاخبة.

يبدأ متجر إيبك جيمز Epic Games عام 2026 بجولة جديدة من الألعاب المجانية الغامضة، مما أثار بالفعل تكهنات واسعة في مجتمع اللاعبين.

تستعد شركة سامسونج، لإطلاق سلسلة هواتفها الرائدة Galaxy S26 في الأسابيع المقبلة، مع توقعات بإدخال تحسينات كبيرة على الأجهزة الجديدة.

هل ما زلت ترسل نفس ملصقات "سنة جديدة سعيدة" على واتساب؟ في 2025، أصبح من الأسهل من أي وقت مضى جعل تهانيك مميزة باستخدام ملصقات مخصصة تتضمن اسمك، صورك، نكات خاصة، أو حتى رسائل تهنئة مخصصة.

شهدت شركة آبل عام 2025 مزدحما بإطلاق مجموعة من المنتجات الجديدة، بما في ذلك جهاز MacBook Pro الجديد، وساعة Apple Watch Ultra 3، وسلسلة iPhone 17 التي جلبت تحسينات كبيرة في الأداء والتصميم، ومع ذلك، يبدو أن الشركة لا تخطط لتخفيف وتيرتها في 2026، بل على العكس، حيث قد يكون العام الجديد أكثر إثارة.

أطلقت شركة TCL رسميا جهاز Note A1 NxtPaper، وهو جهاز مخصص لتدوين الملاحظات الرقمية، يجمع بين أحدث تقنيات العرض الشبيهة بالورق التي طورتها الشركة، مع ميزات إنتاجية مدعومة بالذكاء الاصطناعي.

تسير عملية توزيع تحديث OxygenOS 16 بسلاسة، والأهم من ذلك أنها تسير وفقا للجدول الزمني المحدد، حيث حصلت العديد من الأجهزة على التحديث قبل الموعد الرسمي، حتى الآن، تم طرح النظام المعتمد على أندرويد 16 لمعظم الهواتف الرائدة المؤهلة، بالإضافة إلى العديد من الهواتف المتوسطة.

تستعد شركة أوبو Oppo، لإطلاق هاتفها القابل للطي القادم Oppo Find N6 في وقت قريب، على الرغم من أن الشركة لم تؤكد بعد تفاصيل الجهاز، إلا أن التسريبات الأخيرة كشفت عن العديد من المواصفات الرئيسية للهاتف.