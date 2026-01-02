قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
انتقام الصديق.. صبي يصور زميله عاريا وينشر الفيديو لاتهامه بالشـ.ـذوذ
انخفاض القيمة التسويقية لنجوم الدوري الإنجليزي.. ما موقف محمد صلاح؟
ممداني في حفل التنصيب: لن يواجه الفلسطينيون في نيويورك سياسات الاستبعاد
بعد وفاة نيفين القاضي.. تحذير: هؤلاء أكثر عرضة للإصابة بسرطان الرحم
عمدة نيويورك الجديد يرفع الحظر على مقاطعة إسرائيل
بعد انفصال المشاهير.. كيف يدوم الزواج مدى الحياة؟
غارة جوية للجيش السوداني تنهي حياة مستشار قائد الدعم السريع
بعد بيان وزارة النقل.. رسميا أسعار تذاكر مترو الأنفاق
النقل تحسم الجدل: لا نية لزيادة سعر تذكرة المترو والفكة تتوافر بكميات كافية
النقل تكشف حقيقة زيادة سعر تذكرة المترو من 8 إلي 10 جنيهات| بيان عاجل
أقل سعر دولار اليوم 2-1-2026
تكنولوجيا وسيارات

TCL تكشف عن Note A1 NxtPaper.. جهاز رقمي مبتكر لتدوين الملاحظات

Note A1 NxtPaper
Note A1 NxtPaper
شيماء عبد المنعم

أطلقت شركة TCL رسميا جهاز Note A1 NxtPaper، وهو جهاز مخصص لتدوين الملاحظات الرقمية، يجمع بين أحدث تقنيات العرض الشبيهة بالورق التي طورتها الشركة، مع ميزات إنتاجية مدعومة بالذكاء الاصطناعي. 

يأتي الجهاز الجديد ليكون منافسا لأجهزة مثل Kindle Scribe، وهو متاح بسعر مبدئي يبلغ 419 دولار، ومن المقرر أن يتم بيع الجهاز رسميا بسعر 549 دولار عندما يتم طرحه للبيع في نهاية فبراير 2026.

مواصفات جهاز TCL Note A1 NxtPaper

يتميز جهاز Note A1 NxtPaper بشاشة Canvas Color LCD بحجم 11.5 بوصة، بنسب عرض إلى ارتفاع 3:2 ودقة تصل إلى 2200 × 1440 بكسل. 

تدعم الشاشة معدل تحديث يصل إلى 120 هرتز، مع سطوع نموذجي يبلغ 300 شمعة، تستخدم TCL تقنية NxtPaper Pure الخاصة بها لتقليل الضوء الأزرق والقضاء على التذبذب في الشاشة، في حين أن طبقة 3A Crystal Shield المكونة من ثلاث طبقات توفر طبقات مضادة للتوهج، ومضادة للانعكاس، ومضادة لبصمات الأصابع، تم اعتماد الشاشة من قبل TÜV وSGS لضمان راحة العين.

أما من حيث الأداء، فإن الجهاز مزود بمعالج ميدياتك MediaTek G100، ويأتي مع 8 جيجابايت من الذاكرة العشوائية و 256 جيجابايت من التخزين. 

يضم الجهاز بطارية 8000 مللي أمبير مع دعم الشحن السريع 33 وات، ومكبرات صوت مزدوجة، ومصفوفة ميكروفونات مكونة من ثمانية ميكروفونات، بالإضافة إلى كاميرا خلفية بدقة 13 ميجابكسل، وتشمل خيارات الاتصال Bluetooth 5.3، ومنفذ USB Type-C، وواجهة pogo pin.

ميزات الكتابة والتفاعل مع جهاز Note A1 NxtPaper

يدعم جهاز Note A1 NxtPaper قلم T-Pen Pro الذي يتميز برأسين، ممحاة مدمجة، و 8192 مستوى من حساسية الضغط. 

تدعي TCL أن القلم يوفر استجابة بحجم تأخير أقل من 5 ملي ثانية، يدعم الجهاز تنسيقات المستندات المختلفة ويوفر ميزات مثل تحويل الكتابة اليدوية إلى نص، التعرف على الصيغ الرياضية، وتحسين الكتابة اليدوية.

جهاز Note A1 NxtPaper

الذكاء الاصطناعي والإنتاجية

يأتي Note A1 NxtPaper مزودا بعدد من ميزات الذكاء الاصطناعي مثل النسخ التلقائي في الوقت الفعلي، و الترجمة الفورية، و التلخيص التلقائي. 

كما يتضمن الجهاز مساحة مخصصة تسمى Inspiration Space، والتي تساعد المستخدمين في تنظيم الأفكار والملاحظات بشكل أكثر فعالية. 

يدعم الجهاز أيضا البث اللاسلكي للشاشة، و العمل المتعدد عبر تقسيم الشاشة، و نقل الملفات عبر الشبكة المحلية LAN أو من خلال خدمات السحابة مثل Dropbox وGoogle Drive.

يزن جهاز Note A1 NxtPaper حوالي 500 جرام ويبلغ سمكه 5.5 مم فقط، تم تصنيع الهيكل من الألومنيوم فائق الجودة المستخدم في صناعة الطيران لضمان شكل نحيف وقوي في نفس الوقت.

TCL Note A1 NxtPaper Note A1 NxtPaper تدوين الملاحظات

