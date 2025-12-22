ببطارية ضخمة ومواصفات احترافية.. إطلاق جهاز ريدمي باد 2 برو إليك أهم مواصفاته

تتريث شركة ريدمي في طرح جهاز ريدمي باد 2 برو ، لكن الانتظار قد انتهى أخيرًا. أكدت الشركة أن الجهاز اللوحي سيُطلق رسميًا في البلاد في 6 يناير، بالتزامن مع إطلاق هاتف ريدمي نوت 15 5G.

على الجانب الآخر من المتوقع أن يأتي الجهاز اللوحي ببطارية ضخمة بسعة 12000 مللي أمبير.

ميزات جهاز ريدمي باد 2 برو

يتميز جهاز Redmi Pad 2 Pro بشاشة LCD مقاس 12.1 بوصة بدقة 2.5K ومعدل تحديث 120 هرتز. يصل معدل استجابة اللمس إلى 360 هرتز، ويبلغ سطوع الجهاز 600 شمعة/م².

كما أن لدى Redmi نسخة من جهاز Pad 2 Pro مصنوعة من الزجاج غير اللامع بتقنية AG nano-texturing، ولكن ليس من الواضح ما إذا كانت الشركة ستطرح هذا الطراز في الهند.

مواصفات جهاز Redmi Pad 2 Pro

يعمل الجهاز اللوحي بمعالج Qualcomm Snapdragon 7s Gen 4 الذي يتميز بنوى وحدة المعالجة المركزية Cortex-A720 و Cortex-A520، مقترنًا بوحدة معالجة الرسومات Adreno 810.

تشمل خيارات الذاكرة ذاكرة وصول عشوائي LPDDR4X بسعة 6 أو 8 جيجابايت، وذاكرة تخزين UFS 2.2 بسعة 128 أو 256 جيجابايت. كما يدعم الجهاز ذاكرة أكبر عبر بطاقة microSD حتى 2 تيرابايت.

من ناحية البرمجيات، يعمل جهاز Redmi Pad 2 Pro بنظام Android 15 مع واجهة HyperOS 2 من Xiaomi.

أما بالنسبة للكاميرات، فيعتمد الجهاز على تصميم بسيط. يحتوي طراز Wi-Fi على كاميرا أمامية بدقة 8 ميجابكسل وكاميرا خلفية بدقة 8 ميجابكسل، بينما يتميز طراز 5G بكاميرا خلفية بدقة 13 ميجابكسل.

تدعم كلتا الكاميرتين تسجيل الفيديو بدقة 1080 بكسل بمعدل 30 إطارًا في الثانية، وهو ما يكفي تمامًا لمكالمات الفيديو والفصول الدراسية عبر الإنترنت ومسح المستندات من حين لآخر.