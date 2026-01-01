قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
رسميًا.. أسعار الكهرباء اليوم 1 يناير 2025
احتجاجات إيران .. قوات الأمن تطلق النار على المتظاهرين
شوط أول سلبي بين مانشستر سيتي وسندرلاند في بطولة الدوري الإنجليزي
حكام مواجهة مصر وبنين في دور الـ16 بكأس أمم إفريقيا
سعر الجنيه الذهب مساء اليوم 1-1-2026.. تحرك جديد
هدايا تذكارية وتخفيضات.. مصر للطيران تحتفل بالعام الجديد مع المسافرين في مطار القاهرة
الدور الأول في أمم أفريقيا 2025 .. أرقام قياسية ومشاهد استثنائية
الإعلاميين: قرار المتحدة بمنع تغطية أخبار مشاهير السوشيال ميديا يحفظ هوية المجتمع
شهداء بلا قصف في غزة.. أم تحترق مع طفلتها ورضيعة تموت بردًا
تحول رقمي شامل.. الضرائب توضح مزايا تطبيق منظومة Pay Roll
كانت نموذجًا نادرًا في الأخلاق| مُحفِّظة قرآن تفتح صندوق أسرار بطلة العالم الراحلة.. خاص
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

تكنولوجيا وسيارات

متجر Epic Games يبدأ عام 2026 بتوزيع ألعاب مجانية جديدة

متجر Epic Games
متجر Epic Games
شيماء عبد المنعم

يبدأ متجر إيبك جيمز Epic Games عام 2026 بجولة جديدة من الألعاب المجانية الغامضة، مما أثار بالفعل تكهنات واسعة في مجتمع اللاعبين.

شملت هدية العطلات من شركة إيبك Epic، توزيع 15 لعبة مجانية، حيث تقترب من الانتهاء مع لعبة Chivalry 2، وهي لعبة قتال متعددة اللاعبين ذات طابع العصور الوسطى، وهي متاحة في 1 يناير لتختتم بذلك توزيعات Epic لألعاب عام 2025 بقوة.

متجر Epic Games يبدأ عام 2026 بتوزيع ألعاب مجانية جديدة

تتجه الأنظار الآن إلى آخر لعبتين غامضتين، من المقرر أن يتم الكشف عنهما قريبا، وقد نشر أحد موظفي إيبك تلميحات تشويقية عن اللعبتين، واصفا إياهما باختيارات جيدة، مرفقة بتلميحات غامضة أثارت الكثير من التكهنات على منتدى EpicGamesPC على موقع ريديت.

التلميح الأول يقول: "النصر يتطلب من الجميع المغادرة؛ لكنه يحصد فقط من قبل أولئك الذين يقررون متى، وكيف، أو حتى إذا كانت تلك المغادرة ستحدث." 

يعتقد العديدون أن هذا يشير إلى لعبة من نوع "الاسترداد"، حيث الهروب يعد بنفس أهمية البقاء على قيد الحياة، ويعد Hunt: Showdown هو أحد التخمينات الشائعة، خاصة أنه لم يظهر بعد على متجر Epic Games. 

كما ذكر البعض لعبة Phasmophobia، نظرا لتركيزها على التنسيق أثناء المغادرة واتخاذ القرارات المحفوفة بالمخاطر.

لعبة Phasmophobia

يتسم التلميح الثاني بالطابع الاستراتيجي أكثر: “ثلاثة ينهضون من مملكة ساقطة، النصر لا يعود إلى آخر جيش يقف، بل إلى ذلك الذي يوحد الشقوق في ولاية واحدة”، وهذا قاد إلى تكهنات حول ألعاب استراتيجية كبيرة. 

وتذكر Total War: Three Kingdoms بشكل متكرر، إلى جانب Crusader Kings III، كما اقترح البعض Dragon Age: Inquisition، بسبب تركيزها على توحيد الفصائل المنقسمة.

سيتم الكشف عن كلا اللعبتين الغامضتين قريبا، حيث تم بالفعل تفعيل عداد تنازلي على صفحة الألعاب المجانية في متجر Epic. 

وبمجرد استلامهما، ستتم إضافتهما بشكل دائم إلى مكتبات اللاعبين، مستمرة بذلك تقليد Epic الأسبوعي في توزيع الألعاب المجانية في العام الجديد.

إيبك جيمز الألعاب المجانية توزيعات Epic

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

أسعار الذهب

الجرام يتراجع لأقل من 5000 جنيه.. هبوط كبير في أسعار الذهب اليوم عيار 18

وفاة الإعلامية نيفين القاضي

وفاة الإعلامية نيفين القاضي المذيعة في التلفزيون المصري

أسعار كروت الشحن

رسميًا.. أسعار كروت الشحن وباقات الإنترنت اليوم 1 يناير 2026

تذاكر مترو الأنفاق

رسميًا.. أسعار تذاكر مترو الأنفاق

الشاب الضحية

أحزان صفط اللبن.. الصداقة تحولت لجريمة بقتـ.ل محمد بسبب موتوسيكل| صور وفيديو

أسعار السجائر

تزايد الطلب على التبغ المسخن .. أسعار السجائر اليوم الخميس 1 يناير 2026

تفاصيل مصرع رضيع علي يد شاب بقرية ميت عاصم بـ الدقهلية | صور

الانتقام الأعمى.. تفاصيل مصرع رضيع على يد شاب بقرية ميت عاصم بالدقهلية | صور

عداد الكهرباء

يغفله الكثير .. سبب نفاذ رصيد عداد الكهرباء سريعا

ترشيحاتنا

جامعة طنطا

جامعة طنطا تحقق طفرة في الاستجابة للشكاوى الحكومية

نقل المصابين للمستشفى

جامعة المنيا: توقيع الكشف الطبي على 530 شخصا بقرية منشأة الدهب

النائبة زينب فهيم عضو مجلس الشيوخ

صحة الشيوخ تناقش مقترح زينب فهيم لتوفير جهاز رنين مغناطيسي لمستشفى فاقوس

بالصور

طريقة عمل دجاج بالثوم والليمون.. بخطوات سهلة وطعم لا يقاوم

طريقة عمل دجاج بالثوم والليمون
طريقة عمل دجاج بالثوم والليمون
طريقة عمل دجاج بالثوم والليمون

اشوى الفراخ زى المحلات .. طريقة عمل صينية الدجاج بالليمون ودبس الرمان

فراخ مشوية
فراخ مشوية
فراخ مشوية

فوائد مذهلة لنبات الكمأة مع موسم حصاده.. الذهب الصحراوي يدعم المناعة ويحمي القلب

فوائد نبات الكمأة الصحية
فوائد نبات الكمأة الصحية
فوائد نبات الكمأة الصحية

أطعمة تحمي وأخرى تضر .. خريطة غذائية مهمة لصحة البروستاتا

أطعمة مفيدة لصحة البروستاتا وأخرى تضر
أطعمة مفيدة لصحة البروستاتا وأخرى تضر
أطعمة مفيدة لصحة البروستاتا وأخرى تضر

فيديو

تطورات حالة لقاء سويدان الصحية

ادعولي أرجع تاني.. لقاء سويدان تطمئن جمهورها وتكشف تفاصيل وعكتها الصحية

من هي نيفين القاضي

نيفين القاضي.. رحيل مذيعة "طعم البيوت" و"سيادة المواطن" عن عالمنا

علاقة أحمد السقا بأصدقائه

يا بخت اللي عنده هند.. أسرار لأول مرة يكشفها أحمد السقا

الفنانة شجون الهاجري

من النجومية للعلاج الإجباري.. نجمة عربية تدخل مصحة تأهيل من الإدمان

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

محمد ماهر

محمد ماهر يكتب: من خارج الخط

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب: كانت السند فصارت المستبدَلة.. عن الخذلان الذي يأتي من أقرب الدوائر

ياسر عبيدو

ياسر عبيدو يكتب: نعيش كذبة دون أن نشعر

د.هبة عيد

د. هبة عيد تكتب: عامٌ يمضي.. وأملٌ يتجدد

شريف سليمان

شريف علي سليمان يكتب: من طه حسين إلى «كروان مشاكل»… كيف انقلبت موازين القدوة في المجتمع

المزيد