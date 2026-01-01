يبدأ متجر إيبك جيمز Epic Games عام 2026 بجولة جديدة من الألعاب المجانية الغامضة، مما أثار بالفعل تكهنات واسعة في مجتمع اللاعبين.

شملت هدية العطلات من شركة إيبك Epic، توزيع 15 لعبة مجانية، حيث تقترب من الانتهاء مع لعبة Chivalry 2، وهي لعبة قتال متعددة اللاعبين ذات طابع العصور الوسطى، وهي متاحة في 1 يناير لتختتم بذلك توزيعات Epic لألعاب عام 2025 بقوة.

متجر Epic Games يبدأ عام 2026 بتوزيع ألعاب مجانية جديدة

تتجه الأنظار الآن إلى آخر لعبتين غامضتين، من المقرر أن يتم الكشف عنهما قريبا، وقد نشر أحد موظفي إيبك تلميحات تشويقية عن اللعبتين، واصفا إياهما باختيارات جيدة، مرفقة بتلميحات غامضة أثارت الكثير من التكهنات على منتدى EpicGamesPC على موقع ريديت.

التلميح الأول يقول: "النصر يتطلب من الجميع المغادرة؛ لكنه يحصد فقط من قبل أولئك الذين يقررون متى، وكيف، أو حتى إذا كانت تلك المغادرة ستحدث."

يعتقد العديدون أن هذا يشير إلى لعبة من نوع "الاسترداد"، حيث الهروب يعد بنفس أهمية البقاء على قيد الحياة، ويعد Hunt: Showdown هو أحد التخمينات الشائعة، خاصة أنه لم يظهر بعد على متجر Epic Games.

كما ذكر البعض لعبة Phasmophobia، نظرا لتركيزها على التنسيق أثناء المغادرة واتخاذ القرارات المحفوفة بالمخاطر.

لعبة Phasmophobia

يتسم التلميح الثاني بالطابع الاستراتيجي أكثر: “ثلاثة ينهضون من مملكة ساقطة، النصر لا يعود إلى آخر جيش يقف، بل إلى ذلك الذي يوحد الشقوق في ولاية واحدة”، وهذا قاد إلى تكهنات حول ألعاب استراتيجية كبيرة.

وتذكر Total War: Three Kingdoms بشكل متكرر، إلى جانب Crusader Kings III، كما اقترح البعض Dragon Age: Inquisition، بسبب تركيزها على توحيد الفصائل المنقسمة.

سيتم الكشف عن كلا اللعبتين الغامضتين قريبا، حيث تم بالفعل تفعيل عداد تنازلي على صفحة الألعاب المجانية في متجر Epic.

وبمجرد استلامهما، ستتم إضافتهما بشكل دائم إلى مكتبات اللاعبين، مستمرة بذلك تقليد Epic الأسبوعي في توزيع الألعاب المجانية في العام الجديد.