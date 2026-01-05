قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
إصابة وكيل وزارة التموين بالقليوبية في حادث سير على الطريق الإقليمي
سعر هيونداي كريتا 2026 الشكل الجديدة في السوق السعودي
سهير المرشدي: اتربيت في جامع.. وتربية الدين الوسطي حببتني في الفن| فيديو
سهير المرشدي: الفن جوهرة.. وبمارس رقابة ذاتية على نفسي.. فيديو
الغندور: أقوى منتخب في أمم أفريقيا هو المنتخب النيجيري
محمد صلاح رفقة ياسر إبراهيم ومروان عطية بعد الفوز على بنين| شاهد
بهاء أبو شقة لـ صدى البلد: أتقدم غدا بأوراق ترشحي لرئاسة حزب الوفد
رئيس بعثة منتخب مصر: الفوز على بنين خطوة مهمة.. وسنعمل على تصحيح الأخطاء قبل ربع النهائي
تصريح مفاجئ من محمد صلاح بشأن حظوظ المنتخب في أمم افريقيا
هل يحصل الموظفون على يومي الأربعاء والخميس إجازة؟.. قرار حكومي يحدد عطلة عيد الميلاد
حمادة صدقي: منتخبنا يتمتع بروح قتالية.. وحسام حسن يتدخل لضبط طرق اللعب بسرعة
أحمد موسى بعد تأهل الفراعنة لربع نهائي أمم أفريقيا: رسالة قوية من منتخب مصر والتحكيم يثير الجدل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

تكنولوجيا وسيارات

سامسونج تواصل اختبار One UI 8.5 على Galaxy S25 بنسخة تجريبية ثالثة مطلع 2026

سامسونج
سامسونج
احمد الشريف

تستعد سامسونج لطرح النسخة التجريبية الثالثة من واجهة One UI 8.5 لهواتف Galaxy S25 مع بداية عام 2026، بعد أقل من شهر على إطلاق البرنامج التجريبي الأول في ديسمبر 2025. 

ووفق تقارير متطابقة من مصادر متخصصة، من المنتظر أن تبدأ النسخة Beta 3 في الوصول إلى مستخدمي سلسلة Galaxy S25 في الفترة بين 5 و6 يناير 2026، في أسواق مختارة تشمل كوريا الجنوبية والولايات المتحدة وبعض الدول الأوروبية. 

تسلسل سريع للتحديثات استعدادًا لإطلاق Galaxy S26

أطلقت سامسونج برنامج One UI 8.5 التجريبي لسلسلة Galaxy S25 في 8 ديسمبر 2025، ثم تبعته نسخة ثانية في 22 من الشهر نفسه، مع الاستمرار في معالجة الأخطاء وتحسين الاستقرار قبل الوصول إلى النسخة النهائية.

 ويأتي التسارع في وتيرة الإصدارات التجريبية بالتزامن مع اقتراب موعد الإعلان المتوقع عن سلسلة Galaxy S26 في يناير أو فبراير 2026، إذ تشير التقارير إلى أن سامسونج تسعى لأن تكون النسخة المستقرة من One UI 8.5 جاهزة لتعمل على S26 من المصنع وتصل في الوقت نفسه تقريبًا إلى أجهزة Galaxy S25 الحالية. 

واجهة مبنية على Android 16 QPR2 

تستند One UI 8.5 إلى نسخة Android 16 QPR2، ما يعني تضمين تغييرات جوهرية على مستوى النظام، خاصة في مجالات إدارة الطاقة، واستقرار الأداء، والأمان، وهو ما يفسر اعتماد سامسونج على عدة نسخ تجريبية متقاربة زمنيًا لصقل التجربة. 

وتشير ملاحظات النسخ السابقة إلى أن التركيز في هذه المرحلة ينصب على إصلاح أعطال الواجهة والأداء بدلاً من إدخال مزايا جديدة كبيرة، مع توقع أن تركز النسخة التجريبية الثالثة بشكل أساسي على تحسين الاستقرار العام وتقليل الأعطال المفاجئة. 

مزايا ذكاء اصطناعي أوسع في One UI 8.5

تتضمن واجهة One UI 8.5 مجموعة من مزايا الذكاء الاصطناعي المحسّنة على هواتف Galaxy S25، أبرزها تحسينات على أداة Photo Assist التي تتيح توليد الصور وتعديلها بالذكاء الاصطناعي بشكل متواصل دون الحاجة لحفظ كل نسخة على حدة، مع الاحتفاظ بسجل للتعديلات واختيار النتيجة الأنسب. 

كما تضيف الواجهة خصائص متقدمة لحماية الجهاز، من بينها ميزة Theft Protection وقفل «Failed Authentication Lock» الذي يفعّل إجراءات أمان إضافية بعد تكرار محاولات فاشلة لفتح الجهاز، إلى جانب تحسينات في التحقق من الهوية عند تغيير بعض إعدادات الخصوصية. 

توافر البرنامج التجريبي والفئات المستهدفة

يُتاح الانضمام إلى برنامج One UI 8.5 التجريبي لمستخدمي سلسلة Galaxy S25 (وهي Galaxy S25 وGalaxy S25+ وGalaxy S25 Ultra) في أسواق محددة، عبر تطبيق Samsung Members، وفق ما أعلنته سامسونج عند إطلاق النسخة الأولى من البرنامج. 

وتشير تسريبات إلى أن سامسونج تدرس توسيع نطاق الاختبارات إلى أجهزة أخرى مثل سلسلة Galaxy S24 خلال الربع الأول من 2026، بعد استقرار النسخ التجريبية على S25، تمهيدًا لطرح النسخة النهائية من One UI 8.5 على شريحة أوسع من هواتفها الرائدة.

سامسونج Galaxy S25 برنامج One UI 85

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

منتخب مصر

قناة مفتوحة على النايل سات تبث مباراة مصر وبنين مجانا.. اعرف التردد

الحريق

ننشر أسماء ضحايا حريق شقة أم بيومى بشبرا الخيمة

أحمد الشرع

سوريا .. أول تعليق رسمي من قصر الشعب يكشف حقيقة اختفاء أحمد الشرع | تفاصيل

اتفرج ببلاش.. قناة مفتوحة لمشاهدة مباراة مصر وبنين في ثمن نهائي أمم أفريقيا

اتفرج ببلاش.. قناة مفتوحة لمشاهدة مباراة مصر وبنين في ثمن نهائي أمم أفريقيا

أحمد الشرع

اختفاء غامض للرئيس الشرع وتأجيل خطابه لوقت لاحق.. ماذا يحدث في سوريا؟

لقاء الخميسي

رد فعل صادم من لقاء الخميسي بعد إعلان إيمان الزيدي انفصالها عن أوسا

هل يحصل الموظفين على يومي الأربعاء والخميس إجازة؟.. قرار حكومي يحدد عطلة عيد الميلاد

هل يحصل الموظفون على يومي الأربعاء والخميس إجازة؟.. قرار حكومي يحدد عطلة عيد الميلاد

منتخب مصر

مصر ضد بنين | قنوات مجانية لبث مباراة ثمن النهائي بأمم إفريقيا

ترشيحاتنا

محافظ الغربية

محافظ الغربية: لن أسمح بتقصير والمواطن يجب أن يشعر بالاختلاف

وزير الثقافة

وزير الثقافة يجتمع باتحاد الناشرين المصريين لبحث دعم صناعة النشر

فعاليات ثقافية وفنية

تفاصيل المهرجان العربي للمسرح بالقاهرة والدورة الخامسة من ملتقى فنون العرائس والدمى والفنون المجاورة

بالصور

أخطاء شائعة ترتكبها الأم بحسن نية وتهدد شخصية الطفل

أخطاء شائعة ترتكبها الأم بحسن نية وتهدد شخصية الطفل
أخطاء شائعة ترتكبها الأم بحسن نية وتهدد شخصية الطفل
أخطاء شائعة ترتكبها الأم بحسن نية وتهدد شخصية الطفل

كرات الأرز المحشية بالخضار والجبن.. وجبة لذيذة وسريعة للأطفال والعائلة

كرات الأرز المحشية بالخضار والجبن
كرات الأرز المحشية بالخضار والجبن
كرات الأرز المحشية بالخضار والجبن

بشكل وطعم احترافي.. طريقة عمل بيتزا البطاطس بدون دقيق

بيتزا البطاطس
بيتزا البطاطس
بيتزا البطاطس

اكتشفوا السر وراء اختفاء أثر الحجامة في أيام قليلة

الحجامة
الحجامة
الحجامة

فيديو

السباح جون ماجد

إهمال أم قضاء وقدر؟ تفاصيل الساعات الأخيرة في حياة السباح جون ماجد

لقاء الخميسي

لقاء الخميسي تتصدر محركات البحث بعد إعلان انفصال إيمان الزيدي عن عبد المنصف

ايمان الزيدي

زواج سري 7 سنين يهز الوسط الرياضي والفني.. إيمان الزيدي تعلن انفصالها عن محمد عبد المنصف

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

خالد الشناوي

خالد الشناوي يكتب: عفاريت اليوم و عفاريت الأمس

أ.د. عادل القليعي

أ.د. عادل القليعي يكتب: كيف تتعايش الحرباء مع بيئتها...؟!

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب: اختطاف مادورو واللعبة الأمريكية الخطرة

سالي عاطف

سالي عاطف تكتب: صوماليلاند على خط النار: كيف فجّر الاعتراف الإسرائيلي أزمة إقليمية ودولية؟

إبراهيم شعبان

إبراهيم شعبان يكتب: 2026.. أحلام وآمال العام الجديد

المزيد