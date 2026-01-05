سامسونج تواصل اختبار One UI 8.5 على Galaxy S25 بنسخة تجريبية ثالثة مطلع 2026

تستعد سامسونج لطرح النسخة التجريبية الثالثة من واجهة One UI 8.5 لهواتف Galaxy S25 مع بداية عام 2026، بعد أقل من شهر على إطلاق البرنامج التجريبي الأول في ديسمبر 2025.

ووفق تقارير متطابقة من مصادر متخصصة، من المنتظر أن تبدأ النسخة Beta 3 في الوصول إلى مستخدمي سلسلة Galaxy S25 في الفترة بين 5 و6 يناير 2026، في أسواق مختارة تشمل كوريا الجنوبية والولايات المتحدة وبعض الدول الأوروبية.

تسلسل سريع للتحديثات استعدادًا لإطلاق Galaxy S26

أطلقت سامسونج برنامج One UI 8.5 التجريبي لسلسلة Galaxy S25 في 8 ديسمبر 2025، ثم تبعته نسخة ثانية في 22 من الشهر نفسه، مع الاستمرار في معالجة الأخطاء وتحسين الاستقرار قبل الوصول إلى النسخة النهائية.

ويأتي التسارع في وتيرة الإصدارات التجريبية بالتزامن مع اقتراب موعد الإعلان المتوقع عن سلسلة Galaxy S26 في يناير أو فبراير 2026، إذ تشير التقارير إلى أن سامسونج تسعى لأن تكون النسخة المستقرة من One UI 8.5 جاهزة لتعمل على S26 من المصنع وتصل في الوقت نفسه تقريبًا إلى أجهزة Galaxy S25 الحالية.

واجهة مبنية على Android 16 QPR2

تستند One UI 8.5 إلى نسخة Android 16 QPR2، ما يعني تضمين تغييرات جوهرية على مستوى النظام، خاصة في مجالات إدارة الطاقة، واستقرار الأداء، والأمان، وهو ما يفسر اعتماد سامسونج على عدة نسخ تجريبية متقاربة زمنيًا لصقل التجربة.

وتشير ملاحظات النسخ السابقة إلى أن التركيز في هذه المرحلة ينصب على إصلاح أعطال الواجهة والأداء بدلاً من إدخال مزايا جديدة كبيرة، مع توقع أن تركز النسخة التجريبية الثالثة بشكل أساسي على تحسين الاستقرار العام وتقليل الأعطال المفاجئة.

مزايا ذكاء اصطناعي أوسع في One UI 8.5

تتضمن واجهة One UI 8.5 مجموعة من مزايا الذكاء الاصطناعي المحسّنة على هواتف Galaxy S25، أبرزها تحسينات على أداة Photo Assist التي تتيح توليد الصور وتعديلها بالذكاء الاصطناعي بشكل متواصل دون الحاجة لحفظ كل نسخة على حدة، مع الاحتفاظ بسجل للتعديلات واختيار النتيجة الأنسب.

كما تضيف الواجهة خصائص متقدمة لحماية الجهاز، من بينها ميزة Theft Protection وقفل «Failed Authentication Lock» الذي يفعّل إجراءات أمان إضافية بعد تكرار محاولات فاشلة لفتح الجهاز، إلى جانب تحسينات في التحقق من الهوية عند تغيير بعض إعدادات الخصوصية.

توافر البرنامج التجريبي والفئات المستهدفة

يُتاح الانضمام إلى برنامج One UI 8.5 التجريبي لمستخدمي سلسلة Galaxy S25 (وهي Galaxy S25 وGalaxy S25+ وGalaxy S25 Ultra) في أسواق محددة، عبر تطبيق Samsung Members، وفق ما أعلنته سامسونج عند إطلاق النسخة الأولى من البرنامج.

وتشير تسريبات إلى أن سامسونج تدرس توسيع نطاق الاختبارات إلى أجهزة أخرى مثل سلسلة Galaxy S24 خلال الربع الأول من 2026، بعد استقرار النسخ التجريبية على S25، تمهيدًا لطرح النسخة النهائية من One UI 8.5 على شريحة أوسع من هواتفها الرائدة.