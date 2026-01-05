قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
تشكيل البنك الأهلي ضد وادي دجلة فى كأس عاصمة مصر
ما فضل الصيام في شهر رجب؟.. أمين الإفتاء يجيب
مروان عطية يسجل الهدف الأول لمنتخب مصر في مرمي بنين
طبيب منتخب مصر يكشف تفاصيل إصابة محمد حمدي
وفد النيابة الإدارية يزور المقر البابوي بالقاهرة ويهدى البابا توضراوس الثاني الدرع التذكاري
هل تجوز إعادة الصلاة عند الشك في عدد الركعات؟.. أمين الفتوى يجيب
القبض على 4 أشخاص تهربوا من سداد 40 مليون جنيه للضرائب
وزير الشئون النيابية: إعفاء 43 مليون وحدة سكنية من الضريبة العقارية
مصرع وإصابة 13 شخصا .. ننشر الصور الأولى لحريق مصحة علاج الإدمان ببنها
رسالة صارمة من الصين: لا يحق لأمريكا أن تتصرف كشرطي العالم
روسيا: اعتقال مادورو يدخلنا عهد الفوضى والهيمنة الأمريكية
تهديدات ترامب تطول 5 دول أخرى بعد فنزويلا.. الدور على من؟
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

تكنولوجيا وسيارات

أداء فائق وتغييرات في التصميم.. تسريبات تكشف ملامح هواتف سامسونج جلاكسي 2026

سامسونج جلاكسي
سامسونج جلاكسي
احمد الشريف

 تتوالى التسريبات التقنية المتعلقة بخارطة طريق شركة "سامسونج" (Samsung) لعام 2026، حيث كشفت تقارير حديثة نشرتها مواقع تقنية عالمية، اليوم، عن الملامح الأولية للأجهزة التي تخطط الشركة الكورية لإطلاقها خلال هذا العام والعام المقبل.

jظهر البيانات المسربة توجهاً واضحاً لدى سامسونج نحو إحداث قفزة نوعية في عتاد المعالجة وتقنيات التصوير، سواء في سلسلة "Galaxy S" الرائدة أو في قطاع الهواتف القابلة للطي (Foldables).

قفزة في الأداء: معالجات الجيل القادم 

تشير المعلومات الواردة من سلاسل التوريد إلى أن هواتف سامسونج الرائدة المتوقع الكشف عنها مستقبلاً (والتي قد تحمل اسم Galaxy S26)، ستعتمد بشكل أساسي على جيل جديد من المعالجات المصنعة بتقنية 2 نانومتر. 

تهدف هذه الخطوة، وفقاً للمصادر، إلى تقديم تحسينات هائلة في كفاءة استهلاك الطاقة والأداء الحراري، مما يعالج واحدة من أبرز التحديات التي واجهت الأجيال السابقة، ويسمح بتشغيل نماذج ذكاء اصطناعي أكثر تعقيداً مباشرة على الجهاز.

تطور منظومة التصوير 

تفيد التسريبات المتعلقة بالكاميرات بأن سامسونج تعمل على تطوير مستشعرات صور جديدة كلياً (ISOCELL) بدقة تتجاوز 200 ميجابكسل ولكن بحجم مستشعر أكبر لاستقطاب الضوء. 

توضح التقارير أن التركيز لن ينصب فقط على زيادة الميجابكسل، بل على تحسين قدرات التقريب البصري (Zoom) والذكاء الاصطناعي المعالج للصور، لتقديم تجربة تصوير ليلية وتصوير فيديو سينمائي تنافس بها الشركة نظيرتها "آبل" والشركات الصينية الصاعدة.

الهواتف القابلة للطي: أنحف وأقوى 

تتجه الأنظار أيضاً، بحسب التسريبات، إلى الجيل القادم من الهواتف القابلة للطي (Galaxy Z Fold & Flip) المتوقع طرحه في النصف الثاني من 2026. 

تؤكد المصادر أن سامسونج تضع "النحافة" كأولوية قصوى في التصميم، حيث تسعى لتقليل سمك الأجهزة بشكل ملحوظ مع تحسين متانة الشاشة المرنة وتقليل وضوح "طيّة" الشاشة، وذلك للحفاظ على حصتها السوقية أمام المنافسة الشرسة من هواتف مثل "Honor Magic V" و"Pixel Fold".

تظل هذه المعلومات في إطار التسريبات والتوقعات القوية المبنية على نماذج أولية، في وقت تلتزم فيه سامسونج الصمت المعتاد قبل الإعلانات الرسمية. ينتظر المجتمع التقني الأشهر المقبلة لتأكيد هذه المواصفات، التي من شأنها أن ترسم ملامح المنافسة في سوق الهواتف الذكية للعامين المقبلين.

Samsung سامسونج Galaxy S

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

منتخب مصر

قناة مفتوحة على النايل سات تبث مباراة مصر وبنين مجانا.. اعرف التردد

أسعار السجائر اليوم

حقيقة الزيادة الجديدة.. أسعار السجائر اليوم كليوباترا وبوكس وLM ومارلبورو

أحمد الشرع

سوريا .. أول تعليق رسمي من قصر الشعب يكشف حقيقة اختفاء أحمد الشرع | تفاصيل

اتفرج ببلاش.. قناة مفتوحة لمشاهدة مباراة مصر وبنين في ثمن نهائي أمم أفريقيا

اتفرج ببلاش.. قناة مفتوحة لمشاهدة مباراة مصر وبنين في ثمن نهائي أمم أفريقيا

الحريق

ننشر أسماء ضحايا حريق شقة أم بيومى بشبرا الخيمة

أحمد الشرع

اختفاء غامض للرئيس الشرع وتأجيل خطابه لوقت لاحق.. ماذا يحدث في سوريا؟

لقاء الخميسي

رد فعل صادم من لقاء الخميسي بعد إعلان إيمان الزيدي انفصالها عن أوسا

منتخب مصر

مصر ضد بنين | قنوات مجانية لبث مباراة ثمن النهائي بأمم إفريقيا

ترشيحاتنا

سامسونج جلاكسي

أداء فائق وتغييرات في التصميم.. تسريبات تكشف ملامح هواتف سامسونج جلاكسي 2026

صيانة بطارية السيارة

5 نصائح ذهبية لإطالة عمر بطارية سيارتك وتجنب الأعطال المفاجئة

نيسان ألتيما موديل 2027 الجديدة

نيسان ألتيما 2027 تظهر لأول مرة

بالصور

باستا بصلصة الطماطم والريحان.. وصفة سريعة ولذيذة في 15 دقيقة

باستا بصلصة الطماطم والريحان.. وصفة سريعة ولذيذة في 15 دقيقة
باستا بصلصة الطماطم والريحان.. وصفة سريعة ولذيذة في 15 دقيقة
باستا بصلصة الطماطم والريحان.. وصفة سريعة ولذيذة في 15 دقيقة

توزيع جوائز رالي رمال باها وموسم 2025‏ بنادي السيارات .. صور

بطولة رالي رمال باها
بطولة رالي رمال باها
بطولة رالي رمال باها

ستوري لقاء الخميسي بعد إعلان انفصال الزيدي وعبد المنصف يثير الجدل

لقاء الخميسي
لقاء الخميسي
لقاء الخميسي

30 صورة لإيمان الزيدي تثير الجدل بعد إعلان انفصالها عن محمد عبد المنصف

إيمان الزيدي
إيمان الزيدي
إيمان الزيدي

فيديو

لقاء الخميسي

لقاء الخميسي تتصدر محركات البحث بعد إعلان انفصال إيمان الزيدي عن عبد المنصف

ايمان الزيدي

زواج سري 7 سنين يهز الوسط الرياضي والفني.. إيمان الزيدي تعلن انفصالها عن محمد عبد المنصف

وزير الدفاع والإنتاج الحربى والبابا تواضروس الثاني

وزير الدفاع للبابا تواضروس: وحدة النسيج الوطني الركيزة الأساسية لبناء الدولة المصرية

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

خالد الشناوي

خالد الشناوي يكتب: عفاريت اليوم و عفاريت الأمس

أ.د. عادل القليعي

أ.د. عادل القليعي يكتب: كيف تتعايش الحرباء مع بيئتها...؟!

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب: اختطاف مادورو واللعبة الأمريكية الخطرة

سالي عاطف

سالي عاطف تكتب: صوماليلاند على خط النار: كيف فجّر الاعتراف الإسرائيلي أزمة إقليمية ودولية؟

إبراهيم شعبان

إبراهيم شعبان يكتب: 2026.. أحلام وآمال العام الجديد

المزيد