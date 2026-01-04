سامسونج تكشف ملامح موعد إطلاق Galaxy S26 Ultra ومواصفاته الأساسية في 2026

تُظهِر تسريبات وتقارير متطابقة أن سامسونج تستعد للكشف عن هاتف Galaxy S26 Ultra في إطار حدث Galaxy Unpacked المقرر عقده في مطلع عام 2026، مع ترجيح نافذة إطلاق في يناير أو فبراير وفق ما تشير إليه التسريبات الصحفية وتقارير الأسواق.​

وتوضح هذه التقارير أن الهاتف سيُطرح تجاريًا إلى جانب بقية أفراد عائلة Galaxy S26، مع توسيع التوافر تدريجيًا في الأسواق العالمية الرئيسة، من بينها الولايات المتحدة وأوروبا والهند، وفق الجدول المعتاد لسامسونج في السلاسل السابقة.​

معالج Snapdragon 8 Elite Gen 5

بحسب صفحة المواصفات المتوقعة وتجميع التسريبات، يأتي Galaxy S26 Ultra مزوّدًا بمعالج Qualcomm Snapdragon 8 Elite Gen 5 في معظم الأسواق، مع احتمال محدود لنسخ تعتمد شريحة Exynos 2600 في بعض المناطق، وفقًا لما تذكره المصادر المتخصصة.​

وتشير التوقعات إلى توفر الهاتف بذاكرة وصول عشوائي لا تقل عن 12 جيجابايت مع خيارات قد تصل إلى 16 جيجابايت في الإصدارات الأعلى، إلى جانب سعات تخزين داخلية 256 و512 جيجابايت حتى 1 تيرابايت، من دون دعم توسعة عبر بطاقات microSD كما في الأجيال السابقة.​

شاشة كبيرة بتردد 120 هرتز وتصميم كاميرا جديد

تتفق التسريبات على أن Galaxy S26 Ultra سيحمل شاشة OLED بقياس يقارب 6.8 إلى 6.9 بوصة بدقة 2K ومعدل تحديث 120 هرتز، مع اعتماد طبقة حماية متقدمة من فئة Gorilla Armor جديدة أو محسّنة، واستمرار دعم القلم الإلكتروني S Pen المدمج في هيكل الجهاز.​

وعلى مستوى التصميم، تشير تقارير إلى انتقال سامسونج من أسلوب العدسات «العائمة» المنفصلة إلى جزيرة كاميرا موحّدة أقرب إلى شكل كبسولة، مع حافة كاميرا بارزة تضم إعداد التصوير الرئيس، في تغيير بصري واضح مقارنة بسلسلة Galaxy S25.​

منظومة كاميرا رباعية بدقة 200 ميجابكسل

تذكر التسريبات أن Galaxy S26 Ultra سيواصل الاعتماد على مستشعر رئيسي بدقة 200 ميجابكسل، مدعومًا بعدسة واسعة جدًا Ultra‑Wide بدقة 50 ميجابكسل، إضافة إلى عدسة تقريب بصري 5x بدقة 50 ميجابكسل وعدسة تقريب 3x بدقة 10 أو 12 ميجابكسل، مع كاميرا أمامية بدقة 12 ميجابكسل تقريبًا.​

كما تشير تقارير منفصلة إلى تحسينات في فتحة العدسة ومعالجة الصور، مع التركيز على أداء الإضاءة المنخفضة، وتقليل التوهجات، وتحسين الاستقرار البصري، إلى جانب دعم تصوير فيديو بدقة تصل إلى 8K في الإصدارات الأعلى إعدادًا.​

بطارية 5000–5500 ميلي أمبير وشحن أسرع حتى 60 واط

تقدّر المصادر أن Galaxy S26 Ultra سيتضمن بطارية بسعة لا تقل عن 5000 ميلي أمبير في الساعة، مع تقارير تتوقع رفع السعة إلى نحو 5500 ميلي أمبير في بعض الأسواق، مدعومة بتقنيات إدارة طاقة أكثر كفاءة.​

وعلى صعيد الشحن، تتحدث التسريبات عن دعم شحن سلكي بقدرة تتراوح بين 45 و60 واط، مع الحفاظ على الشحن اللاسلكي بقدرة 15 إلى 25 واط تقريبًا، ما يضع الهاتف في فئة الهواتف الرائدة التي تجمع بين بطارية كبيرة وسرعة شحن محسّنة مقارنة بالأجيال السابقة.