قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
ترامب: فنزويلا قد لا تكون آخر دولة تتعرض لتدخل أمريكي
سرقة محتويات مسرح مدرسة السعيدية في الجيزة
قوات الاحتلال تخطر بهدم منزل جنوب جنين
سيدة أجنبية تشهر إسلامها على يد الدكتور أحمد نعينع | شاهد
منتخب المغرب يهزم تنزانيا ويتأهل لربع نهائي كأس أمم إفريقيا
أحمد موسى: أزمة بالمجال الجوي اليوناني وتكدس بالمطارات.. ومصر مستعدة للتعامل مع أي تطورات
تحذير من شبورة كثيفة صباحاً.. انخفاض الرؤية على الطرق السريعة والقاهرة الكبرى
سعر الدولار في البنك المركزي اليوم الأحد 4 يناير 2026
الأربع ولا الخميس؟.. قرار عاجل من الحكومة بشأن إجازة عيد الميلاد المجيد 2026
ننشر النتائج الرسمية بحسم 35 مقعدا بـ19 دائرة بانتخابات مجلس النواب | صور
وزير الدفاع الفنزويلي: اختطاف مادورو أسفر عن مقتل عدد كبير من فريقه الأمني
منتخب مصر يسعى لتجنب مفاجآت بنين
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

تكنولوجيا وسيارات

سامسونج تكشف ملامح موعد إطلاق Galaxy S26 Ultra ومواصفاته الأساسية في 2026

سامسونج
سامسونج
احمد الشريف

تُظهِر تسريبات وتقارير متطابقة أن سامسونج تستعد للكشف عن هاتف Galaxy S26 Ultra في إطار حدث Galaxy Unpacked المقرر عقده في مطلع عام 2026، مع ترجيح نافذة إطلاق في يناير أو فبراير وفق ما تشير إليه التسريبات الصحفية وتقارير الأسواق.​

وتوضح هذه التقارير أن الهاتف سيُطرح تجاريًا إلى جانب بقية أفراد عائلة Galaxy S26، مع توسيع التوافر تدريجيًا في الأسواق العالمية الرئيسة، من بينها الولايات المتحدة وأوروبا والهند، وفق الجدول المعتاد لسامسونج في السلاسل السابقة.​

معالج Snapdragon 8 Elite Gen 5 

بحسب صفحة المواصفات المتوقعة وتجميع التسريبات، يأتي Galaxy S26 Ultra مزوّدًا بمعالج Qualcomm Snapdragon 8 Elite Gen 5 في معظم الأسواق، مع احتمال محدود لنسخ تعتمد شريحة Exynos 2600 في بعض المناطق، وفقًا لما تذكره المصادر المتخصصة.​

وتشير التوقعات إلى توفر الهاتف بذاكرة وصول عشوائي لا تقل عن 12 جيجابايت مع خيارات قد تصل إلى 16 جيجابايت في الإصدارات الأعلى، إلى جانب سعات تخزين داخلية 256 و512 جيجابايت حتى 1 تيرابايت، من دون دعم توسعة عبر بطاقات microSD كما في الأجيال السابقة.​

شاشة كبيرة بتردد 120 هرتز وتصميم كاميرا جديد

تتفق التسريبات على أن Galaxy S26 Ultra سيحمل شاشة OLED بقياس يقارب 6.8 إلى 6.9 بوصة بدقة 2K ومعدل تحديث 120 هرتز، مع اعتماد طبقة حماية متقدمة من فئة Gorilla Armor جديدة أو محسّنة، واستمرار دعم القلم الإلكتروني S Pen المدمج في هيكل الجهاز.​

وعلى مستوى التصميم، تشير تقارير إلى انتقال سامسونج من أسلوب العدسات «العائمة» المنفصلة إلى جزيرة كاميرا موحّدة أقرب إلى شكل كبسولة، مع حافة كاميرا بارزة تضم إعداد التصوير الرئيس، في تغيير بصري واضح مقارنة بسلسلة Galaxy S25.​

منظومة كاميرا رباعية بدقة 200 ميجابكسل 

تذكر التسريبات أن Galaxy S26 Ultra سيواصل الاعتماد على مستشعر رئيسي بدقة 200 ميجابكسل، مدعومًا بعدسة واسعة جدًا Ultra‑Wide بدقة 50 ميجابكسل، إضافة إلى عدسة تقريب بصري 5x بدقة 50 ميجابكسل وعدسة تقريب 3x بدقة 10 أو 12 ميجابكسل، مع كاميرا أمامية بدقة 12 ميجابكسل تقريبًا.​

كما تشير تقارير منفصلة إلى تحسينات في فتحة العدسة ومعالجة الصور، مع التركيز على أداء الإضاءة المنخفضة، وتقليل التوهجات، وتحسين الاستقرار البصري، إلى جانب دعم تصوير فيديو بدقة تصل إلى 8K في الإصدارات الأعلى إعدادًا.​

بطارية 5000–5500 ميلي أمبير وشحن أسرع حتى 60 واط

تقدّر المصادر أن Galaxy S26 Ultra سيتضمن بطارية بسعة لا تقل عن 5000 ميلي أمبير في الساعة، مع تقارير تتوقع رفع السعة إلى نحو 5500 ميلي أمبير في بعض الأسواق، مدعومة بتقنيات إدارة طاقة أكثر كفاءة.​

وعلى صعيد الشحن، تتحدث التسريبات عن دعم شحن سلكي بقدرة تتراوح بين 45 و60 واط، مع الحفاظ على الشحن اللاسلكي بقدرة 15 إلى 25 واط تقريبًا، ما يضع الهاتف في فئة الهواتف الرائدة التي تجمع بين بطارية كبيرة وسرعة شحن محسّنة مقارنة بالأجيال السابقة.

سامسونج Galaxy S26 Ultra هاتف Galaxy S26 Ultra

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

مدبولي

مجلس الوزراء يحدد موعد اجازة عيد الميلاد المجيد

سعر الذهب

1000 جنيه| تراجع سعر الجنيه الذهب من أعلى قيمة.. وعيار 21 الآن مفاجأة

منتخب مصر

ببلاش.. قنوات مفتوحة لإذاعة مباراة مصر وبنين فى أمم أفريقيا

العريس

اختفى قبل زفافه بيوم ورجع بعده بيوم.. كواليس غياب عريس أرض اللواء

مادورو وترامب وعكاشة

اعتبروني سلامة في "وا إسلاماه".. ماذا قال توفيق عكاشة بعد سقوط رئيس فنزويلا؟

ست دقائق انتهت بمأساة.. كيف فقد أحمد مجدي حياته داخل منزله؟| القصة الكاملة وشهادات الجيران

6 دقائق انتهت بمأساة.. كيف فقد أحمد مجدي حياته داخل منزله؟| شهادات الجيران

صورة تعبيرية

عقب ضرب فنزويلا .. أسعار الدولار اليوم الاحد في البنوك

المجني عليه

ننشر صورة ضحية الميراث على يد شقيقه بطوخ

ترشيحاتنا

محافظ الغربية

محافظ الغربية يتفقد كفر الزيات استعدادا لعيد الميلاد المجيد ويشيد بثمار التطوير على أرض الواقع بمحور النعناعية

غزة

الأوضاع بالقطاع| شاحنات إيوائية لدعم المتضررين في غزة.. متظاهرون من الحريديم يغلقون شارعا رئيسيا بالقدس

صورة أرشيفية

جائزة ساويرس الثقافية تعلن تفاصيل حفل نسختها الحادية والعشرين

بالصور

بطولة إيمان العاصى.. طرح البوسترات الدعائية لمسلسل "قسمة العدل"

إيمان العاصي
إيمان العاصي
إيمان العاصي

بتكلفة 900 مليون جنيه.. إنشاء وتطوير 53 مدرسة وإدارة تعليمية بالشرقية

مدرسة
مدرسة
مدرسة

حملات مكبرة لرفع الإشغالات والتعديات بشوارع الزقازيق وبلبيس ومنيا القمح

حملة مكبرة
حملة مكبرة
حملة مكبرة

بتكلفة 14 مليون جنيه.. إنشاء مجمع خدمات متكامل بصان الحجر خلال 2025

مباني
مباني
مباني

فيديو

حــريــ.ـق بسبب شاحن

جهاز في كل منزل السبب.. حــريــ.ـق ضخم وإخلاء عشرات السكان

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. ندى عصام

د. ندى عصام تكتب: التكنولوجيا والابتكار في مصر.. رؤى مستقبلية بين الطموح والتحدي

د. آية الهنداوي

د. آية الهنداوي تكتب: كيف نصنع وعيا في زمن الترند؟

سيد الضبع

سـيد الضـبـع يكـتب: التحريض الموسمي على الفوضى

د. أصيل الشّابي

د. أصيل الشّابي يكتب: "متون مضيئة" على مأدبة مصطفى عبدالله

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: مبروك لميس

المزيد