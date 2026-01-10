سامسونج تُحضر هواتف Z Fold 8 وWide Fold وFlip 8 القابلة للطي في 2026

تعمل سامسونج على تطوير ثلاثة هواتف قابلة للطي لعام 2026، تشمل Galaxy Z Fold 8 وGalaxy Z Flip 8، إلى جانب جهاز ثالث جديد قد يعيد رسم ملامح سباق التصاميم في سوق الهواتف القابلة للطي.

يظهر هذا التوجه في تقرير جديد يشير إلى توسع الشركة في فئة الهواتف القابلة للطي لتغطية أكثر من عامل شكل واحد خلال الجيل المقبل.

ظهور أرقام الطرازات: Z Fold 8 وZ Flip 8

رُصد هاتف Galaxy Z Fold 8 في قواعد البيانات تحت رقم الطراز SM-F976U، بينما يظهر Galaxy Z Flip 8 برقم الطراز SM-F776U، وفقًا لتسريب نقله موقع Smartprix.

يوضح التقرير أن حرف F يشير إلى سلسلة Galaxy Z، في حين يدل اللاحق U على النسخة الموجهة للسوق الأميركية، مع استمرار سامسونج في استخدام رموز B للإصدار العالمي وN للسوق الكورية.

يشير وجود هذه الطرازات في سجلات الناقلين وشبكات المحمول إلى أن سامسونج تجاوزت مرحلة النماذج الداخلية الأولى، وانتقلت إلى اختبارات التوافق الشبكي في الولايات المتحدة.

وبناءً على نمط إطلاقات الشركة السابقة، تظهر مثل هذه التسجيلات عادة قبل ستة إلى تسعة أشهر من الإطلاق التجاري، ما يعزز التوقعات بإزاحة الستار عن الأجهزة الجديدة خلال فعالية Unpacked في يوليو أو أغسطس 2026.

Wide Fold: جهاز جديد بكود H8

إلى جانب Fold 8 وFlip 8، يكشف التقرير عن طراز ثالث يحمل رقم SM-F971U واسمًا داخليًا H8، وهو رمز غير مسبوق لدى سامسونج في مجال الهواتف القابلة للطي. توحي المصادر بأن هذا الجهاز قد يكون ما يُشار إليه باسم Galaxy Wide Fold، وهو هاتف قابل للطي من نوع “كتاب” لكن بنسبة عرض أوسع وبحجم أقرب إلى جواز السفر.

تربط التقارير بين Wide Fold وبين مساعي سامسونج للتحضير مبكرًا لمنافسة أول هاتف قابل للطي من آبل، الذي تكثر الشائعات حوله لعام 2026.

ويُنظر إلى Wide Fold كخيار استراتيجي يتيح لسامسونغ تقديم عامل شكل مختلف إلى جانب سلسلة Fold وFlip، بدل الاكتفاء بتحديث الجيل الحالي على مستوى المواصفات فقط.

ترميز داخلي ثابت وأسعار متوقعة مستقرة

يوضح التقرير أن سامسونج تستخدم داخليًا ترميزًا بالحروف لسلاسلها القابلة للطي؛ حيث تحمل سلسلة Fold حرف Q (مثل Q7 في Fold 7) وسلسلة Flip حرف B (مثل B7 في Flip 7)، على أن يكون Q8 وB8 بمثابة الأسماء الداخلية لـ Galaxy Z Fold 8 وZ Flip 8.

يعكس هذا الترميز استمرار الشركة في تطوير الجيل الجديد مباشرة على أسس الجيل السابق من دون تغيير جذري في الهيكل التسويقي للسلسلة.

على صعيد التسعير، تشير المعلومات الأولية إلى أن Galaxy Z Fold 8 وGalaxy Z Flip 8 قد يحافظان على نفس مستويات الأسعار تقريبًا مقارنة بالجيل السابق، مع احتمال حدوث زيادة محدودة في السوق الكورية فقط.

وفق التقرير، لا يتوقع أن يتأثر المشترون العالميون بزيادة ملحوظة في الأسعار، وهو ما قد يساعد سامسونغ على تعزيز تبني الهواتف القابلة للطي في الأسواق الكبرى مع دخول لاعبِين جدد إلى هذه الفئة.