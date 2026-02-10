أبل تستعد لطرح أول نسخة تجريبية من iOS 26.4 هذا الشهر

كشفت منصة MacRumors أن أبل تستعد لإصدار أول نسخة تجريبية من تحديث iOS 26.4 خلال الأسبوع الذي يبدأ في 23 فبراير الجاري، وفقًا لما ذكره الصحفي مارك جورمان في النشرة البريدية “Power On” على موقع بلومبرغ.

نظرة أولى على مزايا Apple Intelligence في iOS

أوضحت MacRumors أن هذه النسخة التجريبية ستوفر للمطورين أول تجربة فعلية لجزء من مزايا منظومة “Apple Intelligence”، وهي حزمة قدرات ذكاء اصطناعي أعلنت عنها أبل في مؤتمر المطورين WWDC 2024 ووعدت بدمجها تدريجيًا في أنظمة التشغيل وأجهزة آيفون الحديثة.

سيري جديدة بواجهة دردشة

أشارت المنصة إلى أن جورمان أكد أن iOS 27 سيستكمل توسيع مزايا Apple Intelligence خلال العام المقبل، مع التركيز على تقديم نسخة أكثر تخصيصًا من المساعد الصوتي سيري بواجهة تشبه تطبيقات الدردشة، بحيث تتعامل مع سياق المستخدم بشكل أعمق داخل النظام والتطبيقات.

تركيز أكبر على الأداء وإصلاح

أكد التقرير أن أبل تخطط هذا العام لأن يكون تركيزها الأساسي في أنظمة التشغيل – ومن بينها iOS 26.4 – على تحسين الأداء وإصلاح الأخطاء وتحسين تفاصيل التصميم في الواجهات، بدلًا من إضافة عدد كبير من المزايا الجديدة، في محاولة لجعل تجربة الاستخدام أكثر استقرارًا على أجهزة آيفون وآيباد الداعمة.