تطورات جديدة بشأن حالة أنغام الصحية.. متى تعود للساحة الفنية؟

أنغام
أحمد أيمن

في ظل الأنباء المتداولة حول صحة الفنانة أنغام، تم توضيح بعض التفاصيل الهامة حول حالتها الصحية عن طريق الإعلامي محمود سعد أحد المقربين منها والذي يعد حلقة الوصل بينها وبين جمهورها.

وأكد سعد خلال بث مباشر عبر صفحته على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، أن المعلومات التي تحصل عليها والمتعلقة بصحة أنغام تأتي مباشرة منها أو من مديرة أعمالها، وليس من الأطباء.

ما هو مرض أنغام؟

جدير بالذكر أن المطربة أنغام قد خضعت قبل حوالي أسبوعين لعملية منظار جراحي لاستئصال كيس من البنكرياس بأحد المستشفيات في ألمانيا، تبعتها فحوص طبية دقيقة جديدة كشفت عن ضرورة تدخل جراحي آخر لاستئصال ما تبقى من الكيس وجزء من البنكرياس، وهو ما تم خلال الأيام الماضية.

بدأت أزمة أنغام الصحية عندما تم إدخالها إلى مستشفى بالقاهرة. هناك، مكثت أربعة أيام، وقد تلقت خلالها العناية الطبية اللازمة. ومع استمرار حالتها، تم نصحها بالتوجه إلى مستشفى متخصص في ألمانيا لعلاج البنكرياس.

في ألمانيا، اكتشف الأطباء أن الكيس الذي كان موجودًا قد تطور وتحول إلى خراج، مما زاد من قلق الفريق الطبي بشأن حالتها. 

بسبب هذه التعقيدات، قرر الأطباء الألمان إجراء جراحة باستخدام تقنية الروبوت، وهي تقنية حديثة أصبحت شائعة في الكثير من الإجراءات الجراحية المتقدمة. 

تطورات حالة أنغام الصحية

تلقت أنغام العديد من الاتصالات من زملائها في الوسط الفني الذين أبدوا قلقهم وحرصهم على الاطمئنان عليها. وقد كان محمود سعد يقوم بنقل المعلومات لهم بشكل دوري.

وكشف سعد عن مستجدات الحالة الصحية للفنانة أنغام، مؤكداً أن ما يتم تداوله عن عجز الأطباء عن التدخل الجراحي أو خطورة مفرطة في وضعها غير صحيح.

وقال سعد إن المشكلة الأبرز كانت تتعلق بإفراز مادة معينة من البنكرياس تعيق اكتمال شفائها، حيث فشلت "الدرنقة" في التخلص منها بشكل كامل، ما استدعى الأطباء إلى التدخل لشفط السائل جزئياً، وهو إجراء طبي معتاد في مثل هذه الحالات وليس جراحة جديدة، مشيرا إلى أن حالة أنغام حاليا مستقرة.

متى تعود أنغام للغناء؟

بحسب الإعلامي محمود سعد، فإن الأخبار تفيد بأن أنغام قد تجاوزت مرحلة الخطر، ما يعطي الأمل لمحبيها وعشاق فنها، مؤكدا أن عودتها للساحة الفنية أصبحت أقرب من أي وقت مضى.

وأردف سعد، أن أنغام الآن تحتاج إلى الدعم النفسي والعاطفي من محيطها ومن جمهورها، مختتما: "نتمنى لها الشفاء العاجل والعودة قريبًا إلى الساحة الفنية لتقدم المزيد من أعمالها المميزة".

عمل عصير البنجر بالجزر:
ملصقات السيارات
القردة لي لي
استهلاك الوقود
