قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
الذهب يتراجع بعد قمة تاريخية وسط جني أرباح واستقرار الدولار
موسكو تطرد دبلوماسياً إستونياً رداً على خطوة مماثلة من تالين
بعد الانخفاض الكبير| استقرار اسعار الفراخ والبيض اليوم.. بكام؟
هل ينعقد الزواج عبر مكالمة هاتفية أو برسائل مباشرة؟.. أمين الفتوى يجيب
تسهيلا على الجمهور.. مترو الخط الثالث يمدّ ساعات عمله لمباراة مصر وإثيوبيا
رسمياً.. أسعار البنزين اليوم الجمعة
نيوزويك: ارتفاع حاد في تسريحات الوظائف بالولايات المتحدة يضعف موقف ترامب
إيران ترد على أستراليا بخفض التمثيل الدبلوماسي وتصف اتهامات "معاداة السامية" بالواهية
النقل تناشد المواطنين الالتزام بتعليمات السكك الحديدية
فعل نهى النبي عن فعله يوم الجمعة.. احذر الوقوع فيه
ترامب يستضيف عمالقة التكنولوجيا في عشاء البيت الأبيض.. وإيلون ماسك أبرز الغائبين
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أصل الحكاية

بعد الانخفاض الكبير| استقرار اسعار الفراخ والبيض اليوم.. بكام؟

اسعار الفراخ والبيض
اسعار الفراخ والبيض
خالد يوسف

واصل سعر كيلو الفراخ استقراره، بعد أن تراجع بنحو جنيهين، أمس الخميس، داخل بورصة الدواجن والمحال التجارية، بحسب شعبة الدواجن وتجار بمحافظة الجيزة.


أسعار الفراخ اليوم

سجلت أسعار الفراخ البيضاء اليوم تراجعا في بورصة الدواجن 63 جنيها للكيلو، وتصل إلى المستهلك بسعر يتراوح بين 68 و75 جنيها في محلات بيع الدواجن الحية.

ويأمل المستهلكون في استمرار الانخفاض خلال الأيام المقبلة، خاصة مع تزايد الطلب تزامنًا مع الموسم الدراسي الجديد.

وشهدت أسعار الفراخ الساسو أيضًا تراجعًا محدودًا، وسجلت في بورصة الدواجن اليوم 92 جنيها للكيلو مقابل 95 جنيها أمس، وتصل إلى المستهلك بسعر يتراوح بين 100 و120 جنيها للكيلو.

فيما تراوح سعر كيلو الفراخ البلدي في آخر التحديثات الصباحية بين 100 و130 جنيهًا للمستهلك.

وتراجعت أسعار الفراخ الأمهات اليوم، الخميس، لتسجل نحو 63 جنيهًا للتاجر في البورصة، فيما وصل سعرها للمستهلك إلى 73 جنيهًا للكيلو.


أسعار أجزاء الفراخ

- سعر البانيه: تراوح الكيلو اليوم في محلات بيع الدواجن بالأسواق بين 190 و210 جنيهات، وسط حالة من الاستقرار في الطلب والإقبال.

- سعر الأوراك: بين 110 و115 جنيهًا.

- سعر الكبد والقوانص: يتراوح بين 90 و110 جنيهات.

- سعر كيلو الأجنحة بين 50 و55 جنيهًا.

- سعر كيلو الدبابيس ثابت عند 100 جنيه.

- شيش طاووق وشاورما فراخ 160 جنيهًا.

أسعار البط في بورصة الدواجن اليوم

- البط البلدي: من 99 إلى 100 جنيه.

- البط الفرنساوي: بين 64 و65 جنيهًا.

- البط المسكوفي: من 89 إلى 90 جنيهًا.

- البط البكيني: من 69 إلى 70 جنيهًا.


سعر كرتونة البيض الآن في الأسواق

يتأثر سعر كرتونة البيض بسعر كيلو الفراخ، فمع استقرار أو تراجع ثمنها بالأسواق، شهدت أيضاً كرتونة البيض ثباتاً بالفترة الأخيرة، وفيما يلي إليك قائمة الأسعار الجديدة والمحدثة من قِبل رئيس شعبة بورصة البيض:

يتراوح سعر كرتونة البيض الأحمر  من 140 إلى 145 جنيها.
يتراوح سعر كرتونة البيض البلدي بين 125 و130 جنيها.
يتراوح سعر كرتونة البيض الأبيض من 135 إلى 140 جنيها

بعد الانخفاض الكبير اسعار الفراخ سعر كيلو الفراخ

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

أسباب خصم رصيد من عداد الكهرباء الكارت

يصل إلى 270 جنيهًا.. أسباب خصم رصيد من عداد الكهرباء الكارت

تأخير الساعة

هل يتم تأخير الساعة مساء اليوم؟.. اعرف الموعد الرسمي لبدء التوقيت الشتوي

التضخم

رئيس اتحاد بنوك مصر يزف بشرى بشأن أسعار الفائدة .. فيديو

صورة أرشيفية

مصر تشارك في إغلاق أكبر منصة بث رياضي غير قانونية في العالم.. ضربة قاصمة لشبكات القرصنة

أسعار البنزين

رسمياً.. أسعار البنزين اليوم الجمعة

زيزو

تجاوز للضوابط.. زيزو يحذف اعتذاره لجماهير الأهلي بعد رفض الجهاز الفني

سعر الذهب

سعر أقل عيار ذهب اليوم الجمعة 5-9-2025

منتخب مصر

تغييرات اضطرارية للفراعنة.. موعد مباراة مصر واثيوبيا والقنوات الناقلة

ترشيحاتنا

إنستجرام

إنستجرام يطلق تطبيقه الرسمي لأجهزة الآيباد

يوتيوب

وداعا لمشاركة الحسابات.. يوتيوب تشدد قبضتها على باقة بريميوم

نيسان تيدا موديل 2010

بـ 400 ألف جنيه .. اركب نيسان تيدا سيدان

بالصور

يمنع الضغط والسكر والسرطان.. نوع تسالي شهير

السرطان
السرطان
السرطان

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب: بين الحب والولاء.. كيف نحمي زواجنا من التدخل المُفرط للأهل؟

مونيكا وليم

مونيكا وليم تكتب: زيارات خاطفة… رسائل عميقة: أمام تغوّل إسرائيل في المنطقة

عصام الدين جاد

عصام الدين جاد يكتب.. الجرائم وقارب الرضا

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار يكتب.. حزب الله.. واختبار البقاء في لبنان!!

محمد مندور

محمد مندور يكتب.. طارق نور .. وحواديت خالد جلال

المزيد