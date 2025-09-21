قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
خدمات

متوفرة بزيادة| أسعار اللحوم في 3 أماكن مختلفة.. اختار براحتك

اسعار اللحوم
اسعار اللحوم
خالد يوسف

شهدت أسعار اللحوم الحمراء، اليوم الأحد 21 سبتمبر 2025، حالة من الاستقرار بصورة نسبية في الأسواق، حيث ساهمت مشروعات الثروة الحيوانية التى نفذتها الدولة في زيادة الإنتاجية ، خاصة بعد أن أعلنت وزارة الزراعة عن توفير اللحوم البلدية الطازجة بسعر يبدأ من 300 جنيهًا للكيلو حسب القطعة ولحوم الضانى 280 جنيهًا.

أسعار اللحوم اليوم الأحد في الأسواق

ـ سجل متوسط سعر كيلو اللحم الكندوز الكبير نحو 360 جنيهًا.

ـ كما سجل متوسط سعر كيلو اللحم الكندوز نحو 410 جنيهات .

ـ وسجل سعر اللحم الكندوز متوسط السن في الأسواق 394 جنيها.

ـ سجل متوسط سعر كيلو اللحم البتلو نحو 420 جنيها.

ـ بلغ متوسط سعر لحم البتلو بالعظم في الأسواق نحو 410 جنيها.

ـ بلغ سعر كيلو اللحم الضأن نحو 420  جنيها.

ـ بلغ متوسط سعر كيلو اللحم الضاني بالعظم نحو 415 جنيها.

ـ سجل سعر كيلو اللحم الجملى نحو 300 جنيه.

سعر الكبدة والمفروم اليوم الأحد 

ـ سجل سعر كيلو عِرق الفلتو نحو 420 جنيهًا.

ـ وتراوح سعر كيلو الكبدة ما بين 300 و 350 جنيها .

ـ وتراوح سعر كيلو اللحم المفروم البلدي ما بين 330 و 460 جنيها .

أسعار اللحوم اليوم في منافذ وزارة الزراعة 

ـ سجل سعر كيلو اللحم الكندوز نحو 350 جنيهًا.

ـ سجل سعر كيلو السجق نحو 225 جنيهًا.

ـ بلغ سعر كيلو اللحم الضأن نحو 350 جنيهًا .

ـ سجل سعر كيلو اللحم المفروم نحو 230 جنيهًا.

ـ سجل سعر كيلو الكبدة نحو 250 جنيهًا .

ـ بلغ سعر كيلو اللحوم البلدي الطازجة نحو 280 جنيهًا . 

أسعار اللحمة في منافذ وطنية

ـ سجل سعر كيلو اللحم البقري نحو 280 جنيهًا.

ـ كما سجل سعر كيلو لحم وش الفخدة نحو 300 جنيه.

ـ فيما سجل سعر كيلو اللحم الموزة نحو 295 جنيهًا.

ـ سجل سعر كيلو عِرق الفلتو نحو 350 جنيهًا.

ـ بلغ سعر كيلو البفتيك والاستيك نحو 325 جنيهًا.

ـ وتراوح سعر كيلو الكبدة الطازجة ما بين 300 و350 جنيهًا.

أسعار اللحوم

