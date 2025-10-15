قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
درجات الحرارة اليوم الأربعاء 15 أكتوبر 2025
تعرف على سعر الدولار والعملات الأجنبية اليوم.. فيديو
غلق المتحف المصري الكبير اليوم استعدادا للحفل الرسمي
بين الطمأنينة والتحدي| ترامب يعلّق على مستقبل العلاقات مع الصين.. تفاصيل
السعودية .. تسرب أبخرة حامض الكبريتيك بالعقبة يصيب 33 شخصًا بضيق تنفس
انقلاب ميكروباص وإصابة 7 أشخاص أعلى طريق إسكندرية الصحراوي
إندونيسيا: ثوران بركان جبل "ليوتوبي لاكي-لاكي" بجزيرة "فلوريس"
اعتداءات الاحتلال تسقط شهيداً في الضفة الغربية.. وعمليات تخريب للمستوطنين
أسعار اللحوم في الأسواق.. فيديو
مدير آثار الأقصر يتفقد أعمال الحفائر والترميم بمعبد الكرنك ضمن مشروع التعاون المصري الفرنسي
وزير دفاع الاحتلال: أي انتهاك قرب الخط الأصفر سنرد عليه بشكل فوري
وزير الثقافة: قافلة مسرح المواجهة والتجوال تتجه إلى رفح لنشر الوعي وترسيخ الهوية الوطنية
إلهام أبو الفتح
إلهام أبو الفتح
طه جبريل
طه جبريل
فن وثقافة

فى ذكراه.. قصة زواج أحمد عبد الوارث وسعاد نصر

أحمد عبد الوارث وسعاد نصر
أحمد عبد الوارث وسعاد نصر
أحمد إبراهيم

يحل اليوم ذكرى رحيل الفنان أحمد عبد الوارث، الذي ولد في 18 أكتوبر عام 1947، ورحل عن عالمنا في مثل هذا اليوم عام 2018، عن عمر يناهز 71 عاما.

تخرج أحمد عبد الوارث في المعهد العالي للفنون المسرحية وكان دفعة نور الشريف وأحمد زكي كما بدأ مشواره الفني منذ أكثر من ثلاثين عامًا.

أحمد عبد الوارث وحياته الخاصة

تزوج الفنان أحمد عبد الوارث مرتين الأولى من الفنانة سعاد نصر وأنجب منها طارق وفيروز والثانية من امرأة خارج الوسط الفني وأنجب منها ابنتين منهما ميران التي اتجهت للتمثيل وشاركت في مسلسل كلبش 2.

طارق ابن أحمد عبد الوارث كان يعمل كضابط في البحرية ولكنه تركها واتجه للعمل في مجال الإخراج.

أحمد عبد الوارث وظهوره الأخير

وكان الظهور الأخير للفنان احمد عبد الوارث قبل وفاته خلال الاحتفال بتكريم الفنانة ليلى طاهر، ضمن سلسلة تكريمات الرواد التى تقوم بها وزارة الثفافة، حيث اكد انها من الفنانين الذين يعتز بذكرياته معهم.

وأضاف أحمد عبد الوارث، قبل رحيله، ان المخرجين حصروه فى بداية مشواره الفنى فى أدوار الشاب الطيب، إلا أنه سرعان ما قام برفض تلك الأدوار، وقام بلعب أدوار تتمتع بجانب كبير من الشر.

أحمد عبد الوارث الفنان أحمد عبد الوارث أعمال أحمد عبد الوارث أفلام أحمد عبد الوارث ذكرى وفاة أحمد عبد الوارث

