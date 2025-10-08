فرنسا وإسبانيا.. زاهي حواس يكشف كواليس فوز العناني بمنصب مدير اليونسكو

أكد الدكتور زاهي حواس، وزير الآثار الأسبق، أنه فخور بفوز الدكتور خالد العناني بمنصب مدير عام منظمة الأمم المتحدة للتربية والثقافة والعلم "اليونسكو".



وأضاف وزير الآثار الأسبق، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج” من أول و جديد” تقديم الإعلامية نيفين منصور، أنه كان على ثقة كبيرة بفوز الدكتور خالد العناني، موضحًا أنه على مدار عامين ونصف العام، يتواصل مع العناني بشكل مستمر.



ولفت إلى أن سفراء مصر في 65 دولة كان لهم دور كبير في الفوز بهذا الفارق الكبير، وأن وزارة الخارجية كانت لها دور، وأيضًا الدكتور خالد العناني، كان مميزا في الاستعداد للرد على الأسئلة التي كانت توجه له.



وأشار إلى أن وائل عبد الوهاب مدير الحملة الخاصة بالعناني كان يجهز الأسئلة التي قد يتعرض لها الدكتور خالد العناني، وكان العناني يظل لساعات طويلة يذاكر كل شئ.

فرنسا وإسبانيا



وتابع:" كنت متأكد من فوزه لأنه يستحق.. وأن سفير فرنسا بمصر منذ فترة أبلغه بأن صوت فرنسا للعناني، وأنه من هذا التوقيت توقع فوز العناني بمدير عام اليونسكو".



وأوضح أن سفير إسبانيا، أيضًا تحدث عن أن صوت إسبانيا لخالد، جعله يتوقع الفوز قبل إجراء التصويت".

