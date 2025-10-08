قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
دمياط تتعرض لأول موجة شتاء هذا العام
مديرة صندوق النقد: التأثير الاقتصادي الكامل للرسوم الجمركية الأمريكية "لم يتكشف بعد"
موسكو: روسيا تدعم خطة ترامب بشأن غزة والهدف الرئيسي حاليا إنهاء العنف
"العاصمة الجديدة" تواصل جولاتها الدولية من خلالها مشاركتها في مؤتمر "العمران والبيت والبناء" بعمان
لمدة 8 أيام.. مرشحو النواب بالجيزة يقدمون أوراق الترشح
من أرض السلام.. تحركات دولية لإنهاء الحرب في قطاع غزة
سويسرا تعلن إيقاف استقبال اللاجئين الأوكرانيين
القومية للأنفاق: محطات بالخط الرابع للمترو تخدم المتحف المصري الكبير
حماس تنفي تقارير عن تسليم جثتي يحيى ومحمد السنوار.. وتقدم في مفاوضات صفقة التبادل
إشادة من "القومي لذوي الإعاقة" بمبادرة وزارة الداخلية
الاتحاد الأوروبي يتوقع إنفاق 2.5 تريليون يورو على إنتاج الأسلحة بحلول 2030
السعودية تدين اقتحام مسئولي حكومة الاحتلال للمسجد الأقصى
فن وثقافة

زاهي حواس يكشف تفاصيل أضخم الحفلات الموسيقية في مصر.. فيديو

زاهي حواس يكشف تفاصيل أضخم الحفلات الموسيقية في مصر
زاهي حواس يكشف تفاصيل أضخم الحفلات الموسيقية في مصر
تصوير: عمر خالد   -  
أوركيد سامي

رصدت عدسة صدي البلد صور و فيديوهات للدكتور زاهي حواس عالم الآثار، حيث كشف تفاصيل أضخم الحفلات الموسيقية في مصر.

قال زاهي حواس خلال كلمته في المؤتمر الصحفي الذي أقيم صباح اليوم أنها خطوة هامة جدا مشروع صدي الأهرامات لأنها تهدف إلي ترويج و تنشيط للسياحة في مصر  و مشروع جذاب و أكد علي ضرورة الدعاية للحفلات و ترك معلومات عن الحفلات و الأنشطة في كل فنادق مصر حتي يتمكن السياح من معرفة التفاصيل و الحضور و أشاد بالمشروع و فكرته 

و اختتم زاهي حواس أنه يتمني أن الفن يهتم  بتصوير الأعمال الفنية في الامكان الأثرية و الأهرامات حتي تكون فكره لترويج للسياحة في مصر و أماكنها الجميلة 

يذكر أن أقيم صباح اليوم الأربعاء، 8 أكتوبر، المؤتمر الصحفي للإعلان عن تفاصيل الدورة الأولى من مهرجان "صدى الأهرامات" تحت شعار "مهد الحضارات.. ملتقى الفنون والثقافات" المقام عند سفح أهرامات الجيزة في الفترة من 24-30 نوفمبر المقبل.
وقد حضر المؤتمر كل من الدكتور أحمد أبو زهرة والدكتور خالد داغر من اللجنة العليا لإدارة المهرجان، ووزير السياحة والآثار الأسبق الدكتور زاهي حواس، والإعلامية ميرفت القفاص، و  " سيلفيا النفادي، ، ومندوبة السفير الكازاخستاني أينور بوتباييفا.

وقد أعلنت إدارة المهرجان عن استضافة عازف البيانو الشهير لانج لانج في حفل الافتتاح، والمغني الكازاخستاني الشهير ديماش كودايبرجن في حفل الختام، إضافة إلى حفل مخصص لإبداع الموسيقار المصري الراحل الكبير عمار الشريعي والمؤلف الموسيقي المعاصر هشام نزيه، وكذلك حفل للمطربتين عبير نعمة وفايا يونان فضلا عن حفل جالا للنجوم المصريين المقيمين في الخارج، الذين لمع نجمهم في مجال الموسيقى الكلاسيكية.
ووفقا لإدارة المهرجان فإن المهرجان يهدف إلى جمع نخبة من ألمع وأبرز الفنانين العالميين في مجال الموسيقى وما يحيط بها من فنون، لعرض طيف واسع من الثقافات على أرض المحروسة مهد الحضارات والثقافات البشرية.
وأشار الدكتور أحمد أبو زهرة إلى أن الدورة الأولى من المهرجان، والتي تحمل شعار "مهد الحضارات.. ملتقى الفنون والثقافات"، قد صممت "كي ترضي أذواق شريحة عريضة من الجمهور المصري الذي يتوق للفنون الرفيعة على اختلافها، يسعى المهرجان لإثارة فضول الأجيال الجديدة وتعميق تقدير الفنون الموسيقية بأشكالها وأنواعها كافة وكل ما يحيط بها ويخدمها ويعززها".


https://youtube.com/shorts/GoZ3sMwtKGk?si=IpT1g-A2MAxerXYV

زاهي حواس اخبار الفن نجوم الفن السياحة الأهرامات

