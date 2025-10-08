قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
محافظات

بالأسماء.. مصرع 6 أشخاص وإصابة 18 في تصادم مروع بالصحراوي الغربي في الأقصر

محافظ الاقصر يزور المصابين
محافظ الاقصر يزور المصابين
شمس يونس

شهد الطريق الصحراوي الغربي أمام نجع البركة بمركز القرنة بالأقصر، مساء اليوم، حادثًا مروعًا، بعدما اصطدمت سيارة ميكروباص بسيارة ملاكي كانت تسير بسرعة كبيرة، لتشتعل الأخيرة بالكامل في لحظات وسط محاولات الأهالي لإنقاذ الركاب من النيران المشتعلة.

وهرعت سيارات الإسعاف إلى المكان في سباق مع الزمن لإنقاذ الأرواح.

فيما سادت حالة من الذهول بين الأهالي الذين تجمعوا حول موقع الحادث محاولين المساعدة قبل وصول فرق الإنقاذ.

واستقبل مستشفى المجمع الطبي الدولي بالأقصر 18 مصابًا وهم سندرا صلاح أديب – ميره صالح أديب – دولاجي صلاح أديب – أسامة نصر الدين أحمد – صلاح أديب بطرس – ميرفت لمعة ياخوم – عبد الرحمن محمد أبو النجا – حمادة محمد محمد طه – عبود دسوقي أحمد – حسام بدري – محمد حسن أحمد علي – جولي صلاح – شريف عرفه صالح – حسام بدوي حسن – ناجح مبروك محمد – أحمد عيد علي – السعدي أيمن – محمود سعيد مصطفى.

فيما استقبل المستشفى جثمانين معروفين هما:
محمد عبد الحميد محمد (42 عامًا) من إسنا، وحمدي محمد عبد العزيز محمد (45 عامًا) من إسنا، إلى جانب 4 جثث مجهولة الهوية ما زال العمل جاريًا للتعرف عليهم .

وفور إخطار غرفة العمليات بالحادث، تحرك المهندس عبد المطلب عمارة محافظ الأقصر إلى مستشفى المجمع الطبي الدولي لمتابعة حالة المصابين على أرض الواقع، ووجّه بصرف إعانات مالية عاجلة لأسر المتوفين والمصابين، مع التشديد على تقديم الرعاية الطبية الكاملة حتى استقرار جميع الحالات.

وأكد المحافظ أن الدولة لن تتأخر في دعم أسر الضحايا، مشيدًا بسرعة استجابة فرق الإسعاف والأمن والحماية المدنية التي تعاملت باحترافية عالية مع الموقف.

وتواصل الأجهزة الأمنية والمرورية جهودها لرفع آثار الحادث وإعادة حركة السير على الطريق الصحراوي الغربي، فيما كلفت النيابة العامة فريقًا من المعمل الجنائي لمعاينة السيارتين وبيان أسباب الحادث وملابساته الحقيقية.

حادث نجع البركة بالأقصر يفتح من جديد ملف السرعة الزائدة على الطرق السريعة، ويدق ناقوس الخطر حول ضرورة تشديد الرقابة المرورية لحماية الأرواح من كوارث مفاجئة كتلك التي شهدتها المحافظة اليوم.

الاقصر اخبار الاقصر محافظ الاقصر

