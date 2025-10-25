“دولة المماليك المفترى عليها” محاضرة لمؤسسة زاهي حواس

تنظم مؤسسة زاهي حواس للآثار والتراث محاضرة جديدة بعنوان “دولة المماليك المفترى عليها”؟، وذلك يوم الثلاثاء المقبل، بمقر قصر الأمير طاز.

يأتي ذلك في إطار أنشطتها الثقافية والعلمية الهادفة إلى نشر الوعي الأثري والتعريف بعظمة التراث المصري القديم.

مؤسسة زاهي حواس

يلقي المحاضرة الصحفي والباحث الأثري، حسام زيدان، المتخصص في الآثار الإسلامية والقبطية، جامعة القاهرة، وصاحب النشاط البارز في مجال الوعي الأثري، حيث شارك ونظم أكثر من 200 محاضرة وجولة حول الآثار الإسلامية وتاريخها وأغرب ما تحويه من روايات شعبية وحقائق تاريخية.

وستدور المحاضرة، حول عدة محاور أهمها:

كيف بدأ عصر المماليك، وكيف وصلوا للحكم، وأبرز المحطات في دولتهم، وكيف كان سقوط تلك الدولة.



أبرز آثار دولة المماليك وما يميز تلك المرحلة من عمارة وفنون.

نبذة عن بعض أسماء أشهر الشوارع في العصر المملوكي وسبب التسمية

وتأتي هذه المحاضرة في إطار اهتمام مؤسسة زاهي حواس للآثار والتراث بتسليط الضوء على التراث المصري بمختلف مراحله، وخصيصًا التاريخ والاثار الإسلامية والتي تشكل جزءً هامًا من الذاكرة المصرية.

وتدعو مؤسسة زاهي حواس للآثار والتراث الجمهور والمهتمين بالشأن الأثري لحضور هذه المحاضرة المميزة.