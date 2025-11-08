قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
اعتداء جديد على لبنان.. صواريخ إسرائيلية تضرب بنت جبيل وتُصيب سبعة أشخاص
ثأر مؤجل في لندن.. مانشستر يونايتد ضيفًا على توتنهام بـ البريميرليج
بدون زيادات.. الاثنين بدء سداد رسوم حج القرعة بالبنوك ومكاتب البريد
لجنة الخبراء المستقلة بمنظمة الصحة العالمية تشيد بجهود مصر الصحية
4 قنوات مجانيه لاذاعة نهائي السوبر بين الاهلي والزمالك
أوروبا تدرس تأجيل بعض بنود قانون الذكاء الاصطناعي بسبب ضغوط أمريكية
سعر الذهب في مصر اليوم السبت 8-11-2025
انتخابات النواب 2025.. كثافات تصويتية مرتفعة للجاليات المصرية بالمرحلة الأولى
تحدد الثالث بالسوبر المصري.. موعد مباراة بيراميدز وسيراميكا كليوباترا
النزيف لم يتوقف.. تطورات الحالة الصحية للفنان إسماعيل الليثي
الأزمة السودانية.. اتفاق مصري أوروبي على إدانة الانتهاكات السافرة فى الفاشر
الذهب يصمد أمام تقلبات السوق ويحافظ على تداولاته قرب 4000 دولار للأوقية
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار البلد

مؤسسة زاهي حواس تستضيف محاضرة "مدخل لعلوم ما قبل التاريخ في مصر"

زاهى حواس
زاهى حواس
محمد الاسكندرانى

في إطار رسالتها الهادفة إلى نشر الوعي الأثري والثقافي، تستضيف مؤسسة زاهي حواس للآثار والتراث، في السابعة من مساء بعد غد الاثنين ، محاضرة  بعنوان "مدخل لعلوم ما قبل التاريخ في مصر".

مؤسسة زاهي حواس 

​يحاضر في هذا اللقاء العلمي الهام، الدكتور خالد سعد، مدير الإدارة العامة لآثار ما قبل التاريخ بوزارة السياحة والآثار، وهو أحد أبرز المتخصصين في هذا المجال.

​وتسلط المحاضرة الضوء على حقبة زمنية محورية في تاريخ الحضارة المصرية، متناولةً عدة محاور أساسية تشمل:
​تطور الحياة على الأرض: استعراض المراحل الكبرى لتطور الكائنات الحية وصولاً إلى ظهور الإنسان.

​تطور السلالات البشرية المصنعة للأدوات: تتبع ظهور وتطور السلالات البشرية التي عاشت في مصر القديمة وعلاقتها بصناعة الأدوات.

​تسمية واستخدامات الأدوات الحجرية: شرح الأنواع المختلفة للأدوات المصنوعة من الحجر وكيفية استخدامها في الحياة اليومية لإنسان ما قبل التاريخ.

​العصور الحجرية: تعريف شامل بالعصور الحجرية المختلفة (القديم، الوسيط، الحديث) وخصائص كل منها في السياق المصري.

​تكنولوجيات ما قبل التاريخ: الكشف عن التقنيات البدائية والابتكارات التي استخدمها إنسان هذه العصور في صيده ومأكله ومسكنه.

​ويأتي تنظيم هذه المحاضرة ضمن سلسلة الفعاليات العلمية والثقافية التي توليها المؤسسة اهتماماً خاصاً لدعم البحث العلمي وإثراء المعرفة الأثرية والتراثية لدى الجمهور المتخصص والمهتمين بتاريخ مصر العريق.

مؤسسة زاهي حواس زاهي حواس محاضرات زاهى حواس حواس الأثار

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

إسماعيل الليثي

مدير أعمال إسماعيل الليثي يكشف تفاصيل حالته الصحية | خاص

إسماعيل الليثي وشيماء سعيد

حسد أم قَدَر | ماذا حدث لـ إسماعيل الليثي؟ حكاية حفلة قلبت بغَمّ

استغاثة شيماء سعيد لزوجها

جوزي إسماعيل الليثي بيموت .. استغاثة شيماء سعيد تقلب السوشيال ميديا

التشغيل يبدأ الأحد| كم ستكون أسعار تذاكر مونوريل العاصمة الإدارية وعدد المحطات؟

التشغيل يبدأ الأحد| كم ستكون أسعار تذاكر مونوريل العاصمة الإدارية وعدد المحطات؟

عمرو أديب

استثمارات بالمليارات .. عمرو أديب: ليه العالم واقف وراء أحمد الشرع ؟

محمد رمضان يحمل نعش والده

والد محمد رمضان الأحدث .. الحزن يخيم على الوسط الفني بـ 3 وفيات في 3 أيام

خوان الفينا

صدمة لجماهير الزمالك قبل لقاء السوبر المصري .. ما الجديد؟

الأهلي والزمالك

المعلقون على مباراة الأهلي والزمالك في نهائي كأس السوبر المصري 2025

ترشيحاتنا

زاهى حواس

مؤسسة زاهي حواس تستضيف محاضرة "مدخل لعلوم ما قبل التاريخ في مصر"

وزير الري

الري: إجراءات للتعامل مع ارتفاع مناسيب مياه البحر نتيجة لتغير المناخ

وزير الزراعة

الزراعة: فتح أسواق تصديرية جديدة أمام الحاصلات المصرية

بالصور

تويوتا تصنع شاحنة تسمح لك بالاستحمام باستخدام مياه الشكمان

تويوتا
تويوتا
تويوتا

قاعدة تغيير زيت السيارة بعد 3000 ميل "خدعة".. إليك السبب

تغيير الزيت
تغيير الزيت
تغيير الزيت

أضرار تناول الطعام البارد.. يجهد المعدة ويضعف المناعة

أضرار تناول الطعام البارد على المعدة والجهاز الهضمي
أضرار تناول الطعام البارد على المعدة والجهاز الهضمي
أضرار تناول الطعام البارد على المعدة والجهاز الهضمي

المكملات الغذائية؟.. خطر حقيقي يهدد صحة الشباب .. تأثيرات نفسية وسلوكية سيئة

من يحمي المراهق من فخ المكملات الغذائية؟ | خطر خفي يهدد صحة الشباب
من يحمي المراهق من فخ المكملات الغذائية؟ | خطر خفي يهدد صحة الشباب
من يحمي المراهق من فخ المكملات الغذائية؟ | خطر خفي يهدد صحة الشباب

ﻣﻘﺎﻻﺕ

أمل منصور

د.أمل منصور تكتب: حلاوة البدايات ومرارة الاستمرار... لماذا يفقد الحب مذاقه؟

د.آية الهنداوي

د. آية الهنداوي تكتب: الإنترنت الأسود.. الوجه الخفي لعصر المعلومات

محمد مندور

محمد مندور يكتب: الموسوعة العربية الشاملة.. حكاية الشارقة والأمن المعرفي

ياسمين عبده

ياسمين عبده تكتب: زهران ممداني يعلن سقوط الحلم الأميركي القديم ؟

محمد عسكر

د. محمد عسكر يكتب : حين تصبح التكنولوجيا مرآة لتقدم الأمم : أين يقف العرب اليوم؟

المزيد