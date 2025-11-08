مؤسسة زاهي حواس تستضيف محاضرة "مدخل لعلوم ما قبل التاريخ في مصر"

في إطار رسالتها الهادفة إلى نشر الوعي الأثري والثقافي، تستضيف مؤسسة زاهي حواس للآثار والتراث، في السابعة من مساء بعد غد الاثنين ، محاضرة بعنوان "مدخل لعلوم ما قبل التاريخ في مصر".

مؤسسة زاهي حواس

​يحاضر في هذا اللقاء العلمي الهام، الدكتور خالد سعد، مدير الإدارة العامة لآثار ما قبل التاريخ بوزارة السياحة والآثار، وهو أحد أبرز المتخصصين في هذا المجال.

​وتسلط المحاضرة الضوء على حقبة زمنية محورية في تاريخ الحضارة المصرية، متناولةً عدة محاور أساسية تشمل:

​تطور الحياة على الأرض: استعراض المراحل الكبرى لتطور الكائنات الحية وصولاً إلى ظهور الإنسان.

​تطور السلالات البشرية المصنعة للأدوات: تتبع ظهور وتطور السلالات البشرية التي عاشت في مصر القديمة وعلاقتها بصناعة الأدوات.

​تسمية واستخدامات الأدوات الحجرية: شرح الأنواع المختلفة للأدوات المصنوعة من الحجر وكيفية استخدامها في الحياة اليومية لإنسان ما قبل التاريخ.

​العصور الحجرية: تعريف شامل بالعصور الحجرية المختلفة (القديم، الوسيط، الحديث) وخصائص كل منها في السياق المصري.

​تكنولوجيات ما قبل التاريخ: الكشف عن التقنيات البدائية والابتكارات التي استخدمها إنسان هذه العصور في صيده ومأكله ومسكنه.

​ويأتي تنظيم هذه المحاضرة ضمن سلسلة الفعاليات العلمية والثقافية التي توليها المؤسسة اهتماماً خاصاً لدعم البحث العلمي وإثراء المعرفة الأثرية والتراثية لدى الجمهور المتخصص والمهتمين بتاريخ مصر العريق.