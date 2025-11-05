مؤسسة زاهي حواس للآثار والتراث تطلق المستوى الثاني من كورس اللغة المصرية القديمة

أطلقت مؤسسة زاهي حواس للآثار والتراث المستوى الثاني من كورس اللغة المصرية القديمة، والذي يقام في قصر الأمير طاز التاريخي بالقاهرة،​في إطار جهودها المستمرة للحفاظ على التراث المصري ونشر الوعي بتاريخه ولغته العريقة.

​مؤسسة زاهي حواس



​شهدت المحاضرة الافتتاحية للمستوى الثاني إقبالًا كبيرًا من المهتمين والطلاب، وقام بإلقائها الدكتور محمد حسن، دكتور الآثار واللغة المصرية القديمة ومدير العلاقات العامة بالمؤسسة.

​تناول الدكتور محمد حسن في بداية المحاضرة:

​مراجعة سريعة: لمراحل نشأة وتطور اللغة المصرية القديمة.

​تصحيح المفاهيم: بالرد على عدد من الشائعات التي تروج حول الحضارة المصرية القديمة وتاريخها.

​المحتوى التعليمي: تعمق الكورس في الشرح التفصيلي لـ الجملة الاسمية، متناولًا أنواعها الثلاثة المختلفة، بالإضافة إلى شرح الجملة الفعلية والأزمنة المرتبطة بها في اللغة المصرية القديمة.

​يأتي إطلاق المستوى الثاني من هذا الكورس استجابةً للنجاح الذي حققه المستوى الأول، بهدف تزويد الدارسين بفهم أعمق لقواعد اللغة المصرية القديمة، مما يفتح آفاقًا جديدة للتعمق في قراءة وفهم النصوص الأثرية بشكل مباشر.