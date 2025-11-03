زاهي حواس يطالب بتعليم اللغة الهيروغليفية في المدارس.. فيديو

أكد الدكتور زاهي حواس، عالم الآثار، أن كل قطعة في المتحف تجعل القلب يرجف وتُدمع العين، مشيرًا إلى أن كل مقتنيات توت عنخ آمون نُقلت.

وقال خلال لقائه مع الإعلامي أحمد موسى خلال تقديم برنامجه "على مسئوليتي" المذاع على قناة "صدى البلد" إنه تم تصوير كل عملية نقل مقبرة الملك توت عنخ آمون، مؤكدًا أن مجموعة الملك توت نادرة وليس لها مثيل.

وأضاف أن المومياء الخاصة بالملك توت عنخ آمون ستظل في وادي الملوك بالأقصر، وهذه المومياء الوحيدة في وادي الملوك التي لها اسم.

وأوضح أن أصل المصريين فرعوني، والعالم نفسه يلبس فرعوني، مشيرًا إلى أنه كان يتمنى ألا يتم انتقاد الملابس، وبالفعل لم يتم انتقاد المتاحف.

وأشار إلى أن مصر أول بلد في التاريخ، والحضارة لا تُقاس إلا بمعرفة الكتابة، وهذه الحضارة الأولى لأن المصريين عرفوا الكتابة قبل أي حضارة أخرى، وحضارتنا عمرها 5200 سنة، وهناك دول ما قبل التاريخ لكن ليس بها حضارات، بينما حضارة العراق جاءت بعدنا بـ200 سنة.

وتابع: "العالم كله بيتطور يا إما بالتبرع أو التطوع، ومن خلال المؤسسة بتاعتي بندي محاضرات كثيرة ونتعلم الأطفال اللغة الفرعونية، وأتمنى تعليم الأولاد في المدارس حروف الهيروغليفية، ولابد من تدريس الحضارة الفرعونية بشكل أفضل في المدارس والجامعات".