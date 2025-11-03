قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
أسباب القفزات في ارتفاع أسعار أدوية الأورام
وزير الخارجية الدنماركي يثمن الدور المصري في التوصل إلى اتفاق وقف إطلاق النار في غزة
الهلال يفوز على الغرافة بثنائية ويتصدر مجموعته بأبطال آسيا للنخبة
ننشر أول صور من حادث مصرع وإصابة 15 شخصا فى انقلاب سيارة ميكروباص بالطريق الصحراوي الغربي بأسيوط
تعرف على سعر الدولار في البنك الآن
مصر في مقدمة الدول المصدرة للفراولة المجمدة عالميا
انخفاض أسعار البيض خلال أيام.. كم سيصل سعر الكرتونة؟
إخلاء سبيل الشيخ مصطفى العدوي بكفالة 10 آلاف جنيه
ملك الخسوفات يقترب..ظاهرة لن تتكرر قبل 2044
مواقف وطنية لا تُنسى.. أبو العينين صوت قوي في مواجهة مخطط التهجير وتصفية القضية الفلسطينية
هل عمل الزوجة يوجب عليها المشاركة في نفقات البيت؟.. الأزهر للفتوى يوضح
الاتحاد الأوروبي عن المتحف الكبير: أكبر متحف في العالم لأعرق حضارة في تاريخ الإنسانية
مواعيد زيارة المتحف المصري الكبير ابتداء من غد الثلاثاء .. فيديو

عبد الخالق صلاح

هنأ الدكتور أحمد غنيم، الرئيس التنفيذي لهيئة المتحف المصري الكبير، للشعب المصري الكبير على افتتاح المتحف المصري الكبير، مؤكدًا أن المتحف موسوعة القرن الثقافية.

وقال خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي أحمد موسى خلال تقديم برنامجه "على مسئوليتي" المذاع على قناة "صدى البلد" إن: "إحنا بنفتح أبواب المتحف للجمهور غدًا للمصريين وغيرهم، همنا أن تجربة الزائر تكون جميلة وممتعة، ولو فيه ضغط كبير قد نؤجل بعض الزوار، وقد نغلق الأبواب من أجل أن تكون تجربة الزائر مناسبة".

وأوضح: "عدينا الـ 5000 زائر في اليوم، وفيه مجموعات بتحجز على الشباك وناس بتحجز على الإنترنت، والطاقة القصوى في اليوم من 15 إلى 20 ألف".

وبين أن قاعات المتحف مفتوحة من 9 الصبح إلى 6 مساءً، وقاعة الملك توت عنخ آمون فاتحة بكرة والزائرين هيتمتعوا بكرة.

وتابع: "إحنا مأجرناش المتحف لـ (الجايكا)، وكله كان عارف أن فيه قرض حسن بفائدة بسيطة، وفيه تعاون فني بيقدموه وهم مشكورين على كل ما قدموه، والمتحف مملوك للدولة المصرية".

واختتم بأن مؤسسات الدولة تعاونت في نجاح المتحف المصري الكبير، موضحًا أن الانبهار المرادي كان في كيفية تقديم مصر لهذه الصورة وشكل تقديم الآثار والمعمار المتناسب.

الإيجار القديم

الإيجار القديم.. رئيس الوزراء يصدر قرارا جديدا يطبق 5 نوفمبر

عمرو أديب

عمرو أديب يعلن انتهاء عمله الإعلامي: عملت كل حاجة في الشغلانة.. فيديو

حالة الطقس

السحب الرعدية تتقدم الآن .. الأرصاد تُصدر تحديثًا مهما بشأن الطقس

السوبرانو الفنانة المصرية العالمية شيرين أحمد طارق،

شائعات مجنونة.. السوبرانو شيرين أحمد طارق ترد على شائعة دعمها "للرينبو"

الشيخ مصطفى العدوي

إخلاء سبيل الشيخ مصطفى العدوي بكفالة 10 آلاف جنيه

تشييع جثامين ام وابنتها في المنوفية

تشييع جثماني أم وابنتها في المنوفية.. صور

الأرصاد

تطورات حالة الطقس.. الأرصاد تكشف خريطة سقوط الأمطار وشدتها على المحافظات

سعر الذهب اليوم

انخفاض أسعار الذهب اليوم الأثنين في مصر.. سعر عيار 21 بكام؟

أسعار السلع

السكر بـ 24 جنيه والبيض بـ 130.. أخبار سارة من شعبة المواد الغذاية عن أسعار السلع

الكاتب الصحفي سمير عمر

الجمعة.. فؤاد السنيورة يكشف أسرار المرحلة الحرجة بتاريخ لبنان لـ الجلسة سرية

معبر رفح

وزير الخارجية الدنماركي: نرغب في تعزيز وجودنا عند معبر رفح

بالصور

ترتيب طرازات السيارات الأكثر مبيعا في مصر.. تفاصيل

طريقة عمل المكرونة بالجبنة والفلفل الألوان.. أكلة سهلة وسريعة تعشقها الأسرة

فوائد وأضرار الأرز الأبيض والبني.. أيهما أفضل للصحة والرشاقة؟

أكثر علامات السيارات ترخيصا في مصر لشهر أكتوبر.. إليك التفاصيل

كسوف الشمس

ملك الخسوفات يقترب..ظاهرة لن تتكرر قبل 2044

بوستر اغنية الى اللقاء لمصطفي كامل ونجله فتحي

مصطفى كامل يطرح دويتو "إلى اللقاء" بمشاركة نجله فتحي

أكاذيب إيدي كوهين عن الأهرامات

عالم مصريات ينسف أكاذيب إيدي كوهين عن أن الأهرامات صناعة يهودية

اسماعيل الليثي

إسماعيل الليثي يعود لشيماء سعيد بمفاجأة في عيد ميلادها

مونيكا وليم

مونيكا ويليام تكتب: رسائل القوة الروسية وإرباك الاستراتيجية الأمريكية

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: لم نخطئ ومع ذلك خسرنا !!

هبة مصطفى

هبة مصطفى تكتب: الأحفاد يحيون ذكرى الأجداد

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: الحقيقة فاقت الخيال

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبدالرحمن تكتب: المتحف المصري الكبير.. ذاكرة أمة تولد من جديد

