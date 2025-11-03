مواعيد زيارة المتحف المصري الكبير ابتداء من غد الثلاثاء .. فيديو

هنأ الدكتور أحمد غنيم، الرئيس التنفيذي لهيئة المتحف المصري الكبير، للشعب المصري الكبير على افتتاح المتحف المصري الكبير، مؤكدًا أن المتحف موسوعة القرن الثقافية.

وقال خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي أحمد موسى خلال تقديم برنامجه "على مسئوليتي" المذاع على قناة "صدى البلد" إن: "إحنا بنفتح أبواب المتحف للجمهور غدًا للمصريين وغيرهم، همنا أن تجربة الزائر تكون جميلة وممتعة، ولو فيه ضغط كبير قد نؤجل بعض الزوار، وقد نغلق الأبواب من أجل أن تكون تجربة الزائر مناسبة".

وأوضح: "عدينا الـ 5000 زائر في اليوم، وفيه مجموعات بتحجز على الشباك وناس بتحجز على الإنترنت، والطاقة القصوى في اليوم من 15 إلى 20 ألف".

وبين أن قاعات المتحف مفتوحة من 9 الصبح إلى 6 مساءً، وقاعة الملك توت عنخ آمون فاتحة بكرة والزائرين هيتمتعوا بكرة.

وتابع: "إحنا مأجرناش المتحف لـ (الجايكا)، وكله كان عارف أن فيه قرض حسن بفائدة بسيطة، وفيه تعاون فني بيقدموه وهم مشكورين على كل ما قدموه، والمتحف مملوك للدولة المصرية".

واختتم بأن مؤسسات الدولة تعاونت في نجاح المتحف المصري الكبير، موضحًا أن الانبهار المرادي كان في كيفية تقديم مصر لهذه الصورة وشكل تقديم الآثار والمعمار المتناسب.