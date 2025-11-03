أحمد موسى: أميرة تايلاند حضرت احتفالية المتحف الكبير رغم حالة وفاة لديها

أكد الإعلامي أحمد موسى أن زعماء وملوك ورؤساء ومسؤولي العالم منبهرون بافتتاح المتحف المصري الكبير

وأضاف أحمد موسى، خلال تقديم برنامج «على مسئوليتي» عبر قناة «صدى البلد»، قائلاً: «أميرة تايلاند حضرت حفل افتتاح المتحف الكبير رغم وجود حالة وفاة، وفاة جدة الملكة، وحضرت الحفل تقديرًا وحبًا لمصر».

وتابع: «خان الخليلي دلوقتي بقى مطلب لأي ملك أو رئيس بيحضر لمصر، وبعد زيارة الرئيس الفرنسي ماكرون لمصر وزيارته خان الخليلي مع الرئيس السيسي أصبح مطلبًا لكل الزوار».

واستكمل قائلاً: «بكرة أول يوم لافتتاح المتحف المصري أمام الجمهور والسياح، وعايزكم تشوفوا حجم الإقبال هيكون عامل إزاي».

أحمد موسى: صور ملكة الدنمارك أمام قناع توت عنخ آمون دعاية بمئات الملايين

أكد الإعلامي أحمد موسى أن ملكة الدنمارك كانت في زيارة للمتحف المصري الكبير، مؤكدًا أن الصفحات الرسمية هي من نشرت الصور وهي تقف أمام الملك توت عنخ آمون في منتهى الجمال.

وقال الإعلامي أحمد موسى خلال تقديم برنامجه "على مسئوليتي" المذاع على قناة "صدى البلد" إن الحساب الملكي نشر صور انبهار الملكة ماري بالحضارة المصرية، مشيرًا إلى أنها كانت تنظر إلى كل تفصيلة.

وأضاف أن هذه دعاية بمئات الملايين من الدولارات، لافتًا إلى أنها أمس منذ الساعة الخامسة والنصف توجهت إلى الهرم، وذهبت إلى أبو الهول وتنظر إليه بكل انبهار.