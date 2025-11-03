قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
هل الحب حرام؟ علي جمعة: «من عشق فعف فكتم فمات فهو شهيد»
سعر الريال السعودي مقابل الجنيه المصري في البنوك اليوم الاثنين 3 نوفمبر 2025
الوحدة الإماراتي يفوز على ناسف قرشي 2-1 في أبطال آسيا
الأرصاد: غدا طقس مائل للحرارة نهارا بارد ليلا.. والعظمى بالقاهرة 29
وزير بريطاني: شراكتنا مع مصر تشهد تطورا مستمرا نحو آفاق أوسع من التعاون
أول رد من محمد أشرف روقا بعد حصوله على قرار أحقيته لـ 5 ملايين جنيه لدى الزمالك
انخفاض سعر الذهب اليوم.. تراجع كبير لعيار 21 للمعدن الأصفر
قرعة الكونفدرالية.. مواعيد مباريات الزمالك في دور المجموعات
أحمد موسى: أميرة تايلاند حضرت احتفالية المتحف الكبير رغم حالة وفاة لديها
انخفاض أسعار الذهب اليوم الأثنين في مصر.. سعر عيار 21 بكام؟
ينحني الزمن أمام مجد مصر.. عبارة تحولت إلى تحفة فنية على فستان السيدة إنتصار السيسي في افتتاح المتحف المصري الكبير
قرعة دوري أبطال إفريقيا .. مواعيد مباريات الأهلي فى دور المجموعات
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

توك شو

أحمد موسى: المطبخ المصري أفضل أكل ممكن تاكله ولازم نبني على دا

احمد موسي
احمد موسي
عبد الخالق صلاح

أكد الإعلامي أحمد موسى، إن هناك العديد من المسؤوليات التي تقع على عاتق الدولة بعد هذه الدعاية الكبيرة، موضحًا أن مصر تستهدف استقبال 30 مليون سائح سنويا، لكنها تعاني من نقص في الغرف الفندقية، وتحتاج إلى أكبر عدد ممكن من هذه الغرف.

وقال أحمد موسى، خلال تقديم برنامج «على مسئوليتي» عبر قناة «صدى البلد»، أن مصر لا تحتاج إلى دعاية للترويج للسياحة، قائلاً: «الملوك والملكات المشاركين في حفل افتتاح المتحف المصري الكبير بيعملوا أكبر دعاية لمصر، وقد تكون الدعاية الأكبر للسياحة المصرية خلال الـ100 سنة الماضية».

وأضاف موسى: «المشكلة الثانية تتمثل في الإجراءات البيروقراطية التي تعطل السياح ويجب التخلص منها فورًا، مش عاوزين أي تعقيد في أي ملف أو أي وزارة، مصر جاهزة كبنية تحتية، وفي ناس وسياح غيروا الوجهة السياحية بتاعتهم لتكون لمصر».

وتابع الإعلامي: «أي سائح عايز ياخد تأشيرة ياخدها في ساعتين تلاتة مش يقعد شهر منتظر، لازم يكون في ضوابط لاستقبال والتعامل مع السائحين، العالم حاليًا يهتف باسم مصر بعد افتتاح المتحف المصري الكبير».

وأشار موسى إلى أن المرشدين السياحيين عليهم مسؤولية كبيرة، قائلاً: «السائح اللي جاي النهاردة محتاج خدمات، والبلد زي الفل، الشوارع جميلة وزي الفل، شوف شوارع القاهرة والجيزة عاملة إزاي، الطريق دا والجمال دا اتعمل في 72 ساعة، ومين اللي عمل دا؟ أولادنا، شوفوا جمال الطريق الدائري عامل إزاي، ولازم نحافظ على الشكل دا».

وأكمل: «لازم أحيي عمال المتحف المصري الكبير، كل اللي شارك في المتحف له كل التحية، كل إيد شاركت ليلًا ونهارًا ليكم كل التحية رغم التحديات، أقبل رؤوسكم جميعًا، ليكم كل التحية».

واستطرد موسى: «لازم نحل كل المشاكل التي تواجه السياحة، الكلام دا مش لازم يكون بتوجيه من الرئيس أو رئيس الوزراء، كل وزير مسؤول في ملفه لازم يشوف اللي عنده ويطوره، لازم نصل لـ30 مليون سائح على أفضل شكل».

واختتم قائلًا: «المطبخ المصري دا أفضل أكل ممكن تاكله، والأكل المصري عليه طلب وإقبال، ولازم نبني على دا».

الإعلامي أحمد موسى أحمد موسى صدى البلد افتتاح المتحف المصري الكبير

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

سعر الذهب عيار 21

هبوط جديد يضرب سعر الذهب اليوم.. وعيار 21 يفقد 560 جنيهًا من قيمته

الدكتور مصطفى مدبولي

تعديل وزاري جديد.. مصطفى بكري يعلن مفاجأة| فيديو

الإيجار القديم

الإيجار القديم.. رئيس الوزراء يصدر قرارا جديدا يطبق 5 نوفمبر

عمرو أديب

عمرو أديب يعلن انتهاء عمله الإعلامي: عملت كل حاجة في الشغلانة.. فيديو

حالة الطقس

السحب الرعدية تتقدم الآن .. الأرصاد تُصدر تحديثًا مهما بشأن الطقس

حالة الطقس

تنويه هام من الأرصاد عن استمرار الأمطار الرعدية على هذه المناطق

تشييع جثامين ام وابنتها في المنوفية

تشييع جثماني أم وابنتها في المنوفية.. صور

الأرصاد

تطورات حالة الطقس.. الأرصاد تكشف خريطة سقوط الأمطار وشدتها على المحافظات

ترشيحاتنا

الدولار

آخر تحديث لسعر الدولار الأمريكي مقابل الجنيه اليوم الأثنين 3 نوفمبر

المركز التكنولوجي

المركز التكنولوجي ... جولة تفقدية لرئيس جهاز العبور الجديدة

بنك مصر

بنك مصر يفتتح " مصر جيبوتي" لتعزيز التواجد في القارة الإفريقية

بالصور

أحلى عيون| .. داليا البحيري تتصدر التريند لهذا السبب

داليا البحيري
داليا البحيري
داليا البحيري

الأفوكادو.. فاكهة دهنية ستغير شكل بشرتك وجسمك

الأفوكادو.. الفاكهة الدهنية اللي بتغير شكل بشرتك وجسمك
الأفوكادو.. الفاكهة الدهنية اللي بتغير شكل بشرتك وجسمك
الأفوكادو.. الفاكهة الدهنية اللي بتغير شكل بشرتك وجسمك

ينحني الزمن أمام مجد مصر.. عبارة تحولت إلى تحفة فنية على فستان السيدة إنتصار السيسي في افتتاح المتحف المصري الكبير

"ينحني الزمن أمام مجد مصر".. عبارة تحولت إلى تحفة فنية على فستان السيدة الأولى انتصار السيسي في افتتاح المتحف المصري الكبير
"ينحني الزمن أمام مجد مصر".. عبارة تحولت إلى تحفة فنية على فستان السيدة الأولى انتصار السيسي في افتتاح المتحف المصري الكبير
"ينحني الزمن أمام مجد مصر".. عبارة تحولت إلى تحفة فنية على فستان السيدة الأولى انتصار السيسي في افتتاح المتحف المصري الكبير

من أول حب إلى آخر خيبة.. كيف تغيرت نظرة المصريين إلى عيد الحب؟

من أول حب إلى آخر خيبة: كيف تغيّرت نظرة المصريين إلى عيد الحب؟
من أول حب إلى آخر خيبة: كيف تغيّرت نظرة المصريين إلى عيد الحب؟
من أول حب إلى آخر خيبة: كيف تغيّرت نظرة المصريين إلى عيد الحب؟

فيديو

بوستر اغنية الى اللقاء لمصطفي كامل ونجله فتحي

مصطفى كامل يطرح دويتو "إلى اللقاء" بمشاركة نجله فتحي

أكاذيب إيدي كوهين عن الأهرامات

عالم مصريات ينسف أكاذيب إيدي كوهين عن أن الأهرامات صناعة يهودية

اسماعيل الليثي

إسماعيل الليثي يعود لشيماء سعيد بمفاجأة في عيد ميلادها

الخطيب

الخطيب: مصر تولي اهتمامًا كبيرًا بتعزيز التجارة البينية بين دول الكومسيك

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

مونيكا وليم

مونيكا ويليام تكتب: رسائل القوة الروسية وإرباك الاستراتيجية الأمريكية

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: لم نخطئ ومع ذلك خسرنا !!

هبة مصطفى

هبة مصطفى تكتب: الأحفاد يحيون ذكرى الأجداد

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: الحقيقة فاقت الخيال

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبدالرحمن تكتب: المتحف المصري الكبير.. ذاكرة أمة تولد من جديد

المزيد