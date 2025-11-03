أحمد موسى: المطبخ المصري أفضل أكل ممكن تاكله ولازم نبني على دا

أكد الإعلامي أحمد موسى، إن هناك العديد من المسؤوليات التي تقع على عاتق الدولة بعد هذه الدعاية الكبيرة، موضحًا أن مصر تستهدف استقبال 30 مليون سائح سنويا، لكنها تعاني من نقص في الغرف الفندقية، وتحتاج إلى أكبر عدد ممكن من هذه الغرف.

وقال أحمد موسى، خلال تقديم برنامج «على مسئوليتي» عبر قناة «صدى البلد»، أن مصر لا تحتاج إلى دعاية للترويج للسياحة، قائلاً: «الملوك والملكات المشاركين في حفل افتتاح المتحف المصري الكبير بيعملوا أكبر دعاية لمصر، وقد تكون الدعاية الأكبر للسياحة المصرية خلال الـ100 سنة الماضية».

وأضاف موسى: «المشكلة الثانية تتمثل في الإجراءات البيروقراطية التي تعطل السياح ويجب التخلص منها فورًا، مش عاوزين أي تعقيد في أي ملف أو أي وزارة، مصر جاهزة كبنية تحتية، وفي ناس وسياح غيروا الوجهة السياحية بتاعتهم لتكون لمصر».

وتابع الإعلامي: «أي سائح عايز ياخد تأشيرة ياخدها في ساعتين تلاتة مش يقعد شهر منتظر، لازم يكون في ضوابط لاستقبال والتعامل مع السائحين، العالم حاليًا يهتف باسم مصر بعد افتتاح المتحف المصري الكبير».

وأشار موسى إلى أن المرشدين السياحيين عليهم مسؤولية كبيرة، قائلاً: «السائح اللي جاي النهاردة محتاج خدمات، والبلد زي الفل، الشوارع جميلة وزي الفل، شوف شوارع القاهرة والجيزة عاملة إزاي، الطريق دا والجمال دا اتعمل في 72 ساعة، ومين اللي عمل دا؟ أولادنا، شوفوا جمال الطريق الدائري عامل إزاي، ولازم نحافظ على الشكل دا».

وأكمل: «لازم أحيي عمال المتحف المصري الكبير، كل اللي شارك في المتحف له كل التحية، كل إيد شاركت ليلًا ونهارًا ليكم كل التحية رغم التحديات، أقبل رؤوسكم جميعًا، ليكم كل التحية».

واستطرد موسى: «لازم نحل كل المشاكل التي تواجه السياحة، الكلام دا مش لازم يكون بتوجيه من الرئيس أو رئيس الوزراء، كل وزير مسؤول في ملفه لازم يشوف اللي عنده ويطوره، لازم نصل لـ30 مليون سائح على أفضل شكل».

واختتم قائلًا: «المطبخ المصري دا أفضل أكل ممكن تاكله، والأكل المصري عليه طلب وإقبال، ولازم نبني على دا».