أحمد موسي: المتحف المصري الكبير فتحة خير علينا

أكد الإعلامي احمد موسى، أن مصر اصبحت لا تحتاج دعاية للسياحة الآثرية بافتتاح المتحف المصري الكبير، مشيرا إلى أن الملوك أصبحوا هم من يروجون للآثار المصرية.

وأضاف موسى خلال برنامج على مسئوليتي المذاع على فضائية صدى البلد، أنه عقب افتتاح المتحف المصري الكبير علينا مسؤولية كبيرة، لافتا إلى أن عدد الفنادق في مصر قليل مقارنة بعدد السياح المتوقع قدومهم لمصر الفترة المقبلة.

وأكد موسي، على ضرورة القضاء على الإجراءات البيروقراطية التي من شأنها تعطيل وصول السياح لمصر.

وردد موسى: اي سائح من اي دولة في العالم يريد ان يأتي الى مصر يجب أن يحصل على تأشيرة بسرعة مع تسريع الإجراءات لنوفر علينا امور كثيرة ونشجع على الاستثمار في المجال السياحي.

وتابع: كفانا بيروقراطية المتحف المصري الكبير فتحة خير علي السياحة في مصر.