المتحف الكبير.. احمد موسي: القنوات التي نقلت الحدث تجاوزت 2 مليار مشاهدة

أكد الإعلامي أحمد موسى أن مصر قادرة على جذب 30 مليون سائح خلال عامين على الأكثر، مؤكدًا ضرورة الالتزام بالمشهد الحضاري أمام الأهرامات والحفاظ على نظافته.

وقال الإعلامي أحمد موسى خلال تقديم برنامجه 'على مسئوليتي' المذاع على قناة 'صدى البلد' إن مشهد الهرم لا بد أن نحافظ عليه، قائلاً: 'ومحدش يضايق السايح ويجري وراه، سيبوه يمشي زي ما هو عايز'.

وأضاف أن كل شخص عليه دور ومسؤولية، ولا بد من البناء حتى نصل إلى الهدف الذي نريده، مؤكدًا أن العالم يتحدث عن مصر ونسبة مشاهدات لم تحدث من قبل.

وأوضح أن هناك حفلات كثيرة تحدث، ولكن لم تحدث احتفالية مثل المتحف المصري الكبير، مشيرًا إلى أن القنوات التي نقلت الحدث كثيرة، والمشاهدات تجاوزت 2 مليار مشاهدة.

وأشار إلى أن أوروبا كانت أكثر الدول والشعوب مشاهدة، موضحًا أن مصر ليس عندها مشكلة في الطرق ولا الأمن، ولكن عندنا مشكلة فنادق ويجب تسهيل هذا الأمر وبناء الفنادق من أجل إدخال العملات الصعبة.