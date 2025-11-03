قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
قرعة الكونفدرالية.. مواعيد مباريات الزمالك في دور المجموعات
أحمد موسى: أميرة تايلاند حضرت احتفالية المتحف الكبير رغم حالة وفاة لديها
انخفاض أسعار الذهب اليوم الأثنين في مصر.. سعر عيار 21 بكام؟
ينحني الزمن أمام مجد مصر.. عبارة تحولت إلى تحفة فنية على فستان السيدة إنتصار السيسي في افتتاح المتحف المصري الكبير
قرعة دوري أبطال إفريقيا .. مواعيد مباريات الأهلي فى دور المجموعات
الأرصاد: تحول مفاجيء في طقس الساعات المقبلة
حالة الطقس غدا .. الأرصاد تحذر من أمطار رعدية على هذه المناطق
وزير بريطانيا للشرق الأوسط: افتتاح المتحف المصري الكبير إنجاز استثنائي
حكم الاحتفال بعيد الحب .. دار الإفتاء تحدد الضوابط الشرعية
الإيجار القديم.. رئيس الوزراء يصدر قرارا جديدا يطبق 5 نوفمبر
الجارديان: انتشال الجثث من تحت الأنقاض بغزة أصعب مهمة في تاريخ الحروب الحديثة
أحمد موسى: المتحف المصري أكبر دعاية للسياحة خلال الـ 100 سنة الماضية.. فيديو
توك شو

المتحف الكبير.. احمد موسي: القنوات التي نقلت الحدث تجاوزت 2 مليار مشاهدة

احمد موسي
احمد موسي
عبد الخالق صلاح

أكد الإعلامي أحمد موسى أن مصر قادرة على جذب 30 مليون سائح خلال عامين على الأكثر، مؤكدًا ضرورة الالتزام بالمشهد الحضاري أمام الأهرامات والحفاظ على نظافته.

وقال الإعلامي أحمد موسى خلال تقديم برنامجه 'على مسئوليتي' المذاع على قناة 'صدى البلد' إن مشهد الهرم لا بد أن نحافظ عليه، قائلاً: 'ومحدش يضايق السايح ويجري وراه، سيبوه يمشي زي ما هو عايز'.

وأضاف أن كل شخص عليه دور ومسؤولية، ولا بد من البناء حتى نصل إلى الهدف الذي نريده، مؤكدًا أن العالم يتحدث عن مصر ونسبة مشاهدات لم تحدث من قبل.

وأوضح أن هناك حفلات كثيرة تحدث، ولكن لم تحدث احتفالية مثل المتحف المصري الكبير، مشيرًا إلى أن القنوات التي نقلت الحدث كثيرة، والمشاهدات تجاوزت 2 مليار مشاهدة.

وأشار إلى أن أوروبا كانت أكثر الدول والشعوب مشاهدة، موضحًا أن مصر ليس عندها مشكلة في الطرق ولا الأمن، ولكن عندنا مشكلة فنادق ويجب تسهيل هذا الأمر وبناء الفنادق من أجل إدخال العملات الصعبة.

العملات الصعبة المتحف المصري على مسئوليتي الإعلامي أحمد موسى

سعر الذهب عيار 21

هبوط جديد يضرب سعر الذهب اليوم.. وعيار 21 يفقد 560 جنيهًا من قيمته

الدكتور مصطفى مدبولي

تعديل وزاري جديد.. مصطفى بكري يعلن مفاجأة| فيديو

عمرو أديب

عمرو أديب يعلن انتهاء عمله الإعلامي: عملت كل حاجة في الشغلانة.. فيديو

حالة الطقس

السحب الرعدية تتقدم الآن .. الأرصاد تُصدر تحديثًا مهما بشأن الطقس

الإيجار القديم

الإيجار القديم.. رئيس الوزراء يصدر قرارا جديدا يطبق 5 نوفمبر

حالة الطقس

تنويه هام من الأرصاد عن استمرار الأمطار الرعدية على هذه المناطق

مصطفى بكري ومجدي الجلاد

مشادة كلامية بين مصطفى بكري ومجدي الجلاد بسبب مجلس النواب.. فيديو

تشييع جثامين ام وابنتها في المنوفية

تشييع جثماني أم وابنتها في المنوفية.. صور

أبطال رفع الأثقال

صبحي وإدريس يلتقيان أبطال رفع الأثقال لبحث سبل دعمهم وتطوير برامج الإعداد

الغندور

الغندور يثير الجدل: روح الأهلي راحت لهذا السبب

حسن شحاتة

تعرف على تطورات الحالة الصحية لـ حسن شحاتة

الأفوكادو.. فاكهة دهنية ستغير شكل بشرتك وجسمك

ينحني الزمن أمام مجد مصر.. عبارة تحولت إلى تحفة فنية على فستان السيدة إنتصار السيسي في افتتاح المتحف المصري الكبير

من أول حب إلى آخر خيبة.. كيف تغيرت نظرة المصريين إلى عيد الحب؟

بزيادة 30%‏‏.. عدد السيارات المرخصة بالسوق المصري لشهر أكتوبر

بوستر اغنية الى اللقاء لمصطفي كامل ونجله فتحي

مصطفى كامل يطرح دويتو "إلى اللقاء" بمشاركة نجله فتحي

أكاذيب إيدي كوهين عن الأهرامات

عالم مصريات ينسف أكاذيب إيدي كوهين عن أن الأهرامات صناعة يهودية

اسماعيل الليثي

إسماعيل الليثي يعود لشيماء سعيد بمفاجأة في عيد ميلادها

الخطيب

الخطيب: مصر تولي اهتمامًا كبيرًا بتعزيز التجارة البينية بين دول الكومسيك

مونيكا وليم

مونيكا ويليام تكتب: رسائل القوة الروسية وإرباك الاستراتيجية الأمريكية

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: لم نخطئ ومع ذلك خسرنا !!

هبة مصطفى

هبة مصطفى تكتب: الأحفاد يحيون ذكرى الأجداد

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: الحقيقة فاقت الخيال

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبدالرحمن تكتب: المتحف المصري الكبير.. ذاكرة أمة تولد من جديد

