الصحة : تعزيز بناء منظومة موحدة لتبادل المعلومات الطبية

أوفدت وزارة الصحة والسكان، وفدًا من قياداتها في زيارة رسمية إلى دولة الإمارات العربية المتحدة، للاطلاع على التجارب الإقليمية في ميكنة منشآت الرعاية الصحية الأولية ومنصة تبادل البيانات الصحية، بالتعاون مع شركة تكنولوجيا تشغيل وإدارة خدمات التأمين الصحي «إي هيلث».

تأتي الزيارة في إطار توجه الوزارة نحو تسريع التحول الرقمي في منشآت الرعاية الصحية الأولية، وتعزيز بناء منظومة موحدة لتبادل المعلومات الصحية، وتبني أفضل الممارسات الدولية في مجال الصحة الرقمية، لدعم التحول نحو منظومة صحية أكثر كفاءة وتكاملًا.

شارك في الوفد اللواء عمرو عايد، مساعد وزير الصحة للتحول الرقمي ونظم المعلومات، والدكتورة رشا خضر، رئيس قطاع الرعاية الصحية الأساسية وتنمية الأسرة، إلى جانب ممثلين عن الهيئة العامة للرعاية الصحية والهيئة العامة للاعتماد والرقابة الصحية.

مراكز الرعاية الصحية الأولية بإمارة أبوظبي

أوضح الدكتور حسام عبدالغفار، المتحدث الرسمي لوزارة الصحة والسكان، أن الزيارة شملت جولة ميدانية في أحد مراكز الرعاية الصحية الأولية بإمارة أبوظبي، للاطلاع على المنظومة الرقمية في بيئة تشغيل فعلية، ومتابعة مسار المريض إلكترونيًا، وآليات تفعيل الملف الطبي الموحد.

أشار «عبدالغفار» إلى عقد اجتماعات تنسيقية وفنية مع الجهات المعنية بتشغيل منظومات الصحة الرقمية، تم خلالها مناقشة منصة تبادل البيانات الصحية، وآليات توحيد الملفات الطبية، وأطر الحوكمة الرقمية، بالإضافة إلى دور التكنولوجيا الحديثة وتقنيات الذكاء الاصطناعي في دعم اتخاذ القرار وتحسين كفاءة الخدمات الصحية.

من جانبه، أكد اللواء عمرو عايد أن الهدف من الزيارة هو الاطلاع على نموذج متكامل لتوحيد الملف الطبي ومنصات تبادل البيانات، مما يضمن سلاسة انتقال البيانات بين مستويات تقديم الخدمة المختلفة، مشددًا على أن توحيد الملف الطبي يمثل محورًا أساسيًا لبناء منظومة صحية رقمية حديثة قائمة على البيانات، تدعم اتخاذ القرار وترفع كفاءة التشغيل وتعزز الحوكمة.

بدورها، أوضحت الدكتورة رشا خضر أن الزيارة تأتي ضمن خطة الوزارة لتطوير منشآت الرعاية الصحية الأولية كنقطة اتصال أولى مع المواطن، مؤكدة أن ميكنة الوحدات والمراكز وتوحيد المنظومة الرقمية يحسنان جودة وكفاءة الخدمات من خلال إتاحة ملف صحي متكامل يدعم التشخيص المبكر والمتابعة المستمرة، ويعزز استمرارية العلاج والتكامل مع باقي مستويات الخدمة، مما يخفف العبء عن المستشفيات.